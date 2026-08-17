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Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, se pronunció tras polémica por viaje a Santa Marta: “Seguiré siendo padre”

El funcionario explicó que su viaje tuvo motivos familiares debido al periodo de vacaciones de sus hijas y afirmó que en ningún momento descuidó sus funciones como ministro de Vivienda

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció sobre la controversia generada por su viaje a Santa Marta durante la emergencia ocasionada por el terremoto - crédito Ministerio de Vivienda

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El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, es centro de críticas después de que el medio Desigual y algunos congresistas publicaran imágenes y videos donde se le observa en Santa Marta durante el fin de semana festivo.

La controversia surgió porque el hecho coincidió con la atención de la emergencia causada por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026 en Colombia, mientras el ministerio gestionaba la respuesta para miles de personas afectadas.

Por este motivo, Jaime Andrés Beltrán se pronunció a través de los canales oficiales del Ministerio de Vivienda y en sus redes sociales, en el que confirmó que estuvo en Santa Marta por motivos familiares y negó que se tratara de unas vacaciones o que hubiera descuidado sus funciones como ministro de Vivienda.

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Jaime Andrés Beltrán en X
Jaime Andrés Beltrán se pronunció a través de los canales oficiales del Ministerio de Vivienda y en sus redes sociales, en el que confirmó que estuvo en Santa Marta por motivos familiares y negó que se tratara de unas vacaciones o que hubiera descuidado sus funciones como ministro de Vivienda - crédito @Soyjaimeandres/X

“Quiero ser enfático en que no estaba de vacaciones, quise compartir unas horas con mi esposa y mis hijos, a los que hace varios días no veía, para inmediatamente continuar con mi trabajo de consolidar las fases de reconstrucción de las zonas golpeadas por el terremoto (sic)”, señaló el funcionario.

El ministro de Vivienda desmintió haber abandonado sus responsabilidades, calificnando la información como “falsa”, insistiendo que no se fue de vacaciones ni dejó de cumplir sus compromisos.

“Hoy me dirijo a todos los colombianos en mi calidad de ministro de Vivienda y también como padre de familia. En las últimas horas han circulado videos y mensajes que afirman que Jaime Andrés abandonó sus responsabilidades en medio de la emergencia, señalando que nos fuimos de vacaciones y descuidamos nuestro compromiso en el ministerio. Esa información es falsa”, expresó.

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Jaime Andrés Beltrán señaló que durante los días de la emergencia se han centrado en recorrer los municipios y departamentos afectados.

“Durante los últimos días hemos recorrido todos los municipios y departamentos afectados. Hemos estructurado un plan en tres fases que incluye la caracterización de las familias damnificadas, la entrega de subsidios de arriendo, oportunidades para el mejoramiento de vivienda y procesos de renovación urbana. Este trabajo se ha realizado en coordinación con alcaldes y gobernadores, implementando soluciones inmediatas y un plan a largo plazo, gestionando recursos, herramientas y alianzas”, afirmó.

El funcionario afirmó que detrás de un cargo “hay una persona, un padre, un esposo y un hijo” y sostuvo que, según sus palabras, no tiene sentido construir proyectos si se descuida a la familia.

Jaime Andrés Beltrán - crédito @soyjaimeandres/X
Jaime Andrés Beltrán afirmó que detrás de un cargo “hay una persona, un padre, un esposo y un hijo” y sostuvo que, según sus palabras, no tiene sentido construir proyectos si se descuida a la familia - crédito @soyjaimeandres/X

“Quiero recordar que detrás del cargo de ministro también hay una persona, un padre, un esposo y un hijo. No tiene sentido construir grandes proyectos si se descuida lo más importante: la familia. Mi reto es contribuir a que los colombianos tengan vivienda propia sin descuidar el hogar. El mensaje del presidente es claro: así como construimos casas, lo fundamental es fortalecer los hogares”, afirmó.

Y agregó: “Actualmente resido en Bogotá, mientras mi esposa y mis hijos viven en Bucaramanga. Procuramos reunirnos periódicamente. En días recientes viajé a visitarlos durante el periodo de vacaciones de mis hijas. Ese encuentro no implica descuido de mis funciones, sino el ejercicio responsable de mi rol como padre”.

Jaime Andrés Beltrán señaló que varios funcionarios deciden “anteponer” a la familia, pero según sus declaraciones ambas funciones importantes. Aseguró que en compañía de su esposa han ido recolectando ayudas y distribuyéndolas a los sectores de más afectados.

“Los servidores públicos suelen anteponer su labor a la familia, aunque ambas responsabilidades tienen igual importancia. Somos servidores públicos, pero también padres, hijos y esposos. La reconstrucción del país no es solo una tarea del ministerio; también la llevamos a cabo en el ámbito social, con el apoyo de mi esposa, recolectando ayudas y distribuyéndolas en cada sector necesitado”, indicó.

Finalmente, el ministro de Vivienda, indicó que seguirá en el cargo, cumpliendo sus funciones sin dejar de ser padre y esposo.

Jaime Andrés Beltrán - crédito @soyjaimeandres/X
Jaime Andrés Beltrán indicó que seguirá en el Ministerio de Vivienda, cumpliendo sus funciones sin dejar de ser padre y esposo - crédito @soyjaimeandres/X

“Cuento con la confianza de miles de colombianos, quienes han sido testigos de mi trabajo y dedicación durante estos meses. Continuaré cumpliendo mis funciones como ministro, sin dejar de ser padre y esposo. La fortaleza de Colombia está en sus familias”, aseveró..

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