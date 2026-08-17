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Mujer sufrió quemaduras graves tras ataque con ácido en Ibagué: trató de detener a unos ladrones en su escape

La agresión ocurrió cuando la víctima intentó impedir que unos sospechosos escaparan tras el hurto. El químico le provocó lesiones en el rostro, el cuello, los brazos y un ojo

Una mujer fue atacada con agentes químicos y ácido en Ibagué, en el sector de El Pedregal de la comuna Seis- crédito Freepik
Una mujer fue atacada con agentes químicos y ácido en Ibagué, en el sector de El Pedregal de la comuna Seis- crédito Freepik
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La agresión con ácido a una mujer en Ibagué (Tolima) encendió las alarmas de la comunidad y evidenciado la preocupación creciente por la seguridad en la ciudad.

El hecho ocurrió en la mañana del viernes 14 de agosto en el barrio San Francisco Pedregal, Comuna 6, y dejó a la víctima con graves quemaduras en el rostro y una lesión severa en la córnea de su ojo izquierdo.

El ataque ocurrió cuando la víctima intentó intervenir en un robo cometido contra una adulta mayor. Durante el forcejeo, uno de los asaltantes arrojó la sustancia química, ocasionando daños severos en varias partes de su cuerpo.

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Los médicos informaron que la mujer agredida permanece bajo cuidado especializado en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Su estado es delicado debido a las quemaduras en el rostro, cuello y brazos, así como a la afectación ocular. El episodio ha generado conmoción, pues se reporta como una modalidad de robo que ha ocurrido en otros puntos de Ibagué, según vecinos.

Así fue que intentaron robar a conocida presentadora de televisión en el norte de Bogotá - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
La comerciante intentó evitar el robo a una adulta mayor cuando dos hombres en motocicleta la atacaron con el químico- crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Detalles de la agresión

La Sijín Metropolitana y el CTI de la Fiscalía asumieron la investigación del caso. Ambos organismos ya tienen en su poder registros de video que permitirían avanzar en la identificación de los responsables, aunque hasta el momento no se han producido capturas.

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Las autoridades centran sus esfuerzos en analizar las imágenes y recopilar testimonios de la zona.

La agresión ocurrió después de un robo a una adulta mayor. Según información preliminar, los responsables del hurto se habrían acercado a la primera víctima simulando ser artesanos. Este engaño facilitó que pudieran aproximarse y consumar el robo sin levantar sospechas inmediatas.

La mujer, al advertir la huida de los delincuentes, buscó impedir que escaparan tras haber despojado de sus joyas a la adulta mayor. En ese momento, fue atacada, resultando con quemaduras en el rostro, cuello, brazos y una lesión grave en la córnea izquierda.

Tras el hurto, los implicados huyeron en una motocicleta NKD 125 negra, con los tres ocupantes a bordo.

Vecinos del barrio San Francisco manifestaron indignación y temor ante el suceso, afirmando que la ciudad, tradicionalmente percibida como tranquila, atraviesa una situación de inseguridad que altera la vida cotidiana. “Esto no puede seguir pasando, necesitamos garantías de seguridad”, reclamaron varios habitantes.

Una mujer recostada en una cama de hospital con sábanas blancas, tiene vendajes cubriendo ambos brazos y piernas. Al fondo se ven equipos médicos y un monitor.
La víctima intervino para defender a otra persona durante un hecho delictivo antes del ataque con ácido en Ibagué - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Llamado oficial y apoyo institucional

La Administración Municipal expresó públicamente su repudio y exigió a la Fiscalía avances rápidos en la investigación. En palabras de Claudia Aristizábal, secretaria de Desarrollo Social Comunitario: “Rechazamos cualquier acto de violencia contra las mujeres. Desde la Administración Municipal seguiremos trabajando para fortalecer la prevención, la atención y el acompañamiento, porque ninguna mujer debe sentirse sola frente a situaciones que vulneren su integridad”.

La funcionaria también destacó el respaldo disponible para víctimas de violencia de género: “Las mujeres no están solas. Ponemos al servicio de esta mujer todo el apoyo psicológico, jurídico y psicosocial que tenemos desde nuestra Secretaría de la Mujer”, enfatizó Aristizábal.

Actualmente, el caso se encuentra bajo la investigación del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, encargado de identificar y capturar a los responsables del hecho. Las autoridades han reiterado la importancia de colaborar con información que permita avanzar en el esclarecimiento del ataque.

La comerciante agredida permanece hospitalizada, luchando por su vida tras las heridas ocasionadas por el químico. El hecho reavivó la discusión sobre la protección de quienes intervienen en defensa de otras personas y la urgencia de medidas efectivas para prevenir la violencia contra las mujeres en la ciudad.

Mujer lucha por su vida tras ser atacada con ácido en Ibagué - crédito Nathalia Angarita/REUTERS
Mujer lucha por su vida tras ser atacada con ácido en Ibagué - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

La comunidad de San Francisco Pedregal exige respuestas y una intervención eficaz de las autoridades para frenar la ola de hurtos y ataques con sustancias químicas.

Este caso ilustra el nivel de riesgo que enfrentan las personas que intentan frustrar delitos en la vía pública. Ante la gravedad del ataque, las autoridades han reiterado la importancia de no exponerse y de alertar a los cuerpos de seguridad de inmediato cuando se detecten situaciones sospechosas o delitos en curso.

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