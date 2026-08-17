Luego del terremoto, MÍO ofrece pasajes gratis: así puede recuperar el dinero los viajes en Cali

El MIO de Cali habilitó la devolución del 100% del pasaje pagado con la Tarjeta Débito dale! tras el terremoto de 7,4 - crédito ProPacífico

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El sistema de transporte masivo de Cali, el MIO, implementó una medida de alivio económico para sus usuarios tras el reciente terremoto de 7,4 que sacudió la ciudad en la mañana del lunes 10 de agosto.

La billetera digital dale! comunicó que asumirá el reembolso completo de los pasajes del MIO pagados con su Tarjeta Débito. Según la empresa, esta devolución se realizará bajo la modalidad de cashback, cubriendo el 100% del valor de cada trayecto.

Entre el 13 de agosto y el 13 de septiembre de 2026, quienes utilicen la tarjeta indicada para abonar sus viajes recibirán el reintegro según los términos y condiciones fijados por la campaña. La iniciativa se orienta a que la movilidad no represente una carga financiera adicional para quienes enfrentan las secuelas del desastre.

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Durante el periodo de la campaña, cualquier usuario que cumpla los requisitos dispuestos podrá beneficiarse del reembolso, siempre que su pasaje haya sido abonado con la tarjeta elegida. El costo del transporte deja así de ser una preocupación inmediata para quienes deben desplazarse en medio de la emergencia.

La medida busca facilitar los traslados de personas que necesitan reunirse con familiares después del terremoto en Cali - crédito Sergio Acero/REUTERS

El objetivo del beneficio y la situación actual en Cali

Metro Cali, la empresa operadora del sistema, explicó que la campaña busca acompañar a los habitantes de la ciudad en un momento especialmente complejo. “Queremos acompañarlas con acciones concretas que les faciliten su día a día”, sostuvo la entidad en un comunicado dirigido a la ciudadanía.

El MIO, con una flota cercana a los 850 vehículos afiliados y gestionados por empresas privadas concesionarias, ha sido fundamental en la movilidad urbana de la capital del Valle. La red de buses se ha convertido en la principal alternativa de transporte para quienes deben desplazarse a pesar de las afectaciones provocadas por el sismo.

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El beneficio de cashback directo responde a la emergencia y se suma a otras acciones de apoyo desplegadas en la ciudad para mitigar los efectos del terremoto sobre la vida cotidiana.

Esta acción se suma a los esfuerzos locales para mitigar los efectos del terremoto y facilitar que la población mantenga su movilidad sin que el costo del pasaje represente un obstáculo adicional.

La devolución del 100 % en el MIO de Cali estará vigente hasta el 13 de septiembre de 2026 - crédito Metro Cali MIO

Alcalde de Cali anunció el monto y el plazo estimado para reconstruir la ciudad

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, enfrenta un reto colosal tras el terremoto del 10 de agosto: la recuperación de la ciudad no solo implica reconstruir infraestructuras, sino también fortalecer la capacidad de respuesta ante futuros desastres.

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La administración local estima que la emergencia humanitaria podría prolongarse entre tres y seis meses, mientras que la reconstrucción total tomaría hasta tres años.

El mandatario fue directo: “Esto apenas comienza”, advirtió Eder, subrayando la magnitud del desafío financiero y humano que afronta la capital del Valle del Cauca.

Mientras los equipos de rescate siguen buscando sobrevivientes en diferentes zonas, la Alcaldía ha proyectado una cifra contundente: Cali necesitaría cerca de 10 billones de pesos colombianos para afrontar la estabilización y reconstrucción tras el sismo. Los costos se distribuyen en dos fases: 4 billones para la atención inmediata y estabilización, y otros 6 billones para la transformación y reparación profunda de la ciudad.

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El alcalde aseguró que la fase de emergencia humanitaria podría extenderse entre tres y seis meses- crédito Alcaldía de Cali

En la primera etapa, los recursos se destinarán a responder a las consecuencias inmediatas del terremoto, facilitando la recuperación de los barrios más afectados y la atención humanitaria urgente. La segunda fase, en palabras de Eder, no se limita a reparar lo destruido: busca “aprovechar el proceso para construir una Cali más preparada ante futuros desastres, con mejores condiciones de inclusión y sostenibilidad”.

La Alcaldía de Cali ya tiene definida una parte del financiamiento inicial. El propio Eder reveló que el municipio está listo para aportar el primer billón de pesos de los diez requeridos, gracias al proyecto “Invertir para Crecer”, aprobado por el Concejo local hace dos años. Esta base permitiría arrancar la recuperación mientras se gestionan otros apoyos.

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La emergencia todavía no se ha superado. Aunque ya se habla de reconstrucción, el alcalde insistió en que las labores para encontrar sobrevivientes continúan a pesar de haber superado la “ventana de las 72 horas”. El funcionario fue enfático: “Los milagros existen”, dijo al referirse a la decisión de los rescatistas de no abandonar la búsqueda mientras subsista alguna posibilidad de hallar personas con vida.

Todavía hay cientos de familias que requieren asistencia urgente. Eder subrayó que la crisis humanitaria persistirá al menos durante los próximos tres meses, incluso después de que concluyan las tareas de rescate. Por eso, la administración municipal ha insistido en mantener el despliegue de ayuda social y psicológica para las víctimas.

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