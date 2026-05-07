Hernán Penagos respondió a las denuncias del Pacto Histórico sobre fallas en la auditoría del software electoral: “La desinformación provoca muerte”

Hernán Penagos afirmó que el código fuente está a disposición de los auditores de los diferentes partidos políticos - crédito Registraduría

Hernán Penagos, registrador Nacional del Estado Civil, cuestionó las acusaciones del Pacto Histórico sobre supuestas deficiencias en la auditoría del software electoral, subrayando que, en Colombia, a diferencia de otras regiones, “la desinformación hace que la ciudadanía se mate” Y qué pena decirlo, pero es así”, conforme a sus palabras recogidas durante la discusión.

En su intervención, Penagos rechazó los señalamientos que apuntan a la falta de transparencia por la ausencia de entrega del código fuente: “Que se diga que por no entregar un código fuente no hay claridad del proceso electoral es falso”, remarcó. Además, informó que el código fuente del software electoral está a disposición de los auditores de los partidos políticos desde hace ya dos semanas, tras extender el plazo inicial.

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El Registrador Nacional del Estado Civil calificó la alerta de la colectividad política izquierdista como falsa - crédito Registraduría

Dirigiéndose a quienes sostienen que el acceso a la programación sería insuficiente, el funcionario señaló: “Cualquier técnico conocedor del tema sabe que desde líneas de programación que se están exponiendo, que el tiempo que se está dando para ello y que los técnicos que están resolviendo preguntas allá en las salas de auditoría de la Registraduría son suficientes para garantizar la fiabilidad de esos software”. Penagos subrayó el esfuerzo realizado en la ampliación del plazo de consulta y la disponibilidad de expertos en las auditorías para disipar dudas técnicas.

El llamado del abogado y político mostró preocupación por las posibles consecuencias sociales: “No me preocupa frente a la Registraduría, sino que la sociedad colombiana, la ciudadanía en las calles de Colombia, se enfrenten jurados con testigos, jurados con militantes de partidos y terminemos animando una tragedia”. En su análisis, recordó que en otras regiones, como Europa, la desinformación genera conflictos políticos sin llegar a extremos, mientras que en Colombia puede tener costo mortal.

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En medio de estas tensiones, Penagos preguntó: “¿Por qué no entendemos que hay que cuidar este país entre todos? Yo hago todo lo que haya que hacer”, reafirmando su disposición a colaborar, pero exigiendo una discusión basada en hechos y no en narrativas de desinformación.

Pacto Histórico pidió acceso al software electoral

La colectividad solicitó a la Registraduría fortalecer las condiciones técnicas de la auditoría, facilitar el acceso a información especializada y acompañamiento internacional - crédito Joel González/Presidencia

El movimiento político Pacto Histórico expresó preocupación por las condiciones de la auditoría del software electoral implementada por la Registraduría Nacional para las elecciones presidenciales programadas para el 31 de mayo de 2026. En un comunicado, la colectividad alertó sobre “limitaciones en el alcance, la independencia y la profundidad” de la revisión tecnológica tras la primera semana de acompañamiento técnico.

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El comunicado detalla que los auditores enfrentan restricciones significativas, como la prohibición para ingresar equipos propios, la ausencia de acceso a internet y obstáculos para utilizar herramientas independientes, dificultando así la revisión completa de los componentes del sistema. De acuerdo con el Pacto Histórico, durante el proceso se detectaron ajustes en el código fuente mientras la auditoría estaba en curso, una circunstancia que complica la trazabilidad y la transparencia.

Pacto Histórico pidió acceso al software electoral - crédito Pacto Histórico

“Sin auditoría real del software electoral no hay confianza plena en el proceso. Exigimos acceso completo, trazabilidad del código, herramientas independientes y acompañamiento de organismos garantes. La transparencia no se proclama: se verifica”.

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Entre las demandas planteadas por el movimiento figuran el fortalecimiento de las condiciones técnicas de la auditoría, mayor acceso a información especializada y la garantía de mecanismos efectivos para rastrear cualquier modificación en el sistema. El Pacto Histórico también solicitó el acceso a los informes de auditoría elaborados por CAPEL y JAHV McGREGOR durante las elecciones del 8 de marzo e insiste en la participación de organismos internacionales y entidades de control en el acompañamiento del proceso de verificación.

Para la colectividad, una auditoría efectiva debería permitir evaluar la captura, almacenamiento, procesamiento, transmisión y consolidación de la información electoral con el objetivo de fortalecer la confianza en el proceso democrático, según el contenido del comunicado.

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