Colombia

Así puede hacer en casa unos deliciosos camarones al ajillo con solo 8 ingredientes

Esta receta solo toma unos pocos minutos, pero aporta todo el sabor de la costa en cualquier reunión

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Los camarones al ajillo pueden conservarse hasta por dos días en la nevera, siempre en un recipiente hermético - crédito (visuales IA infobae)
Los camarones al ajillo pueden conservarse hasta por dos días en la nevera, siempre en un recipiente hermético - crédito (visuales IA infobae)

¡Pocos platos evocan tanto el sabor del Caribe colombiano como unos buenos camarones al ajillo! El aroma del ajo dorado y el toque de mantequilla se combinan con la frescura del mar, creando una experiencia que atrapa desde el primer tenedor.

Los camarones al ajillo surgieron como una adaptación americana de las gambas al ajillo originarias del sur de España. Esta preparación tradicional se distingue por el uso de ajo y aceite de oliva como base para realzar el sabor de los mariscos. Durante la época colonial, la técnica cruzó el Atlántico gracias al intercambio cultural entre España y sus colonias.

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Al llegar a América, la receta encontró nuevos ingredientes y se transformó en diferentes regiones. En países como Colombia, México y la costa ecuatoriana, los cocineros incorporaron variedades locales de camarón y, en ocasiones, hierbas y chiles propios de cada zona. Así, el plato adquirió matices particulares según el lugar.

Hoy, los camarones al ajillo representan una fusión de herencia española y creatividad americana. Su popularidad se mantiene, consolidándose como una de las formas más apreciadas de disfrutar los mariscos tanto en España como en América Latina.

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El toque de ajo dorado y limón fresco es clave para resaltar la frescura de los camarones en esta receta típica de la costa colombiana - crédito (visuales IA infobae)
El toque de ajo dorado y limón fresco es clave para resaltar la frescura de los camarones en esta receta típica de la costa colombiana - crédito (visuales IA infobae)

Esta receta, típica de la región Caribe, es la reina de las reuniones familiares en la costa y el plato estrella en muchos restaurantes del litoral Atlántico. Su sencillez y rapidez permiten disfrutar del mejor sabor del mar sin complicaciones.

Receta de camarones al ajillo

Los camarones al ajillo son un plato donde el protagonista es el camarón salteado rápidamente en una mezcla de ajo picado, mantequilla y aceite, logrando una textura jugosa y un sabor intenso. La técnica principal es el salteado a fuego medio-alto, cuidando no sobrecocer los mariscos para mantenerlos tiernos.

Tiempo de preparación

  • Total: 20 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 10 minutos

Ingredientes

  1. 500g de camarones crudos, pelados y desvenados
  2. 4 dientes de ajo, finamente picados
  3. 3 cucharadas de mantequilla
  4. 2 cucharadas de aceite de oliva
  5. 1 limón (jugo y ralladura)
  6. 1 cucharadita de sal
  7. 1/2 cucharadita de pimienta negra
  8. 2 cucharadas de perejil fresco, finamente picado
Para evitar que los camarones se endurezcan, es fundamental no exceder el tiempo de cocción recomendado - crédito (visuales IA infobae)
Para evitar que los camarones se endurezcan, es fundamental no exceder el tiempo de cocción recomendado - crédito (visuales IA infobae)

Cómo hacer camarones al ajillo, paso a paso

  1. Seca bien los camarones con papel de cocina para evitar exceso de agua en la sartén.
  2. En una sartén grande, agrega el aceite de oliva y la mantequilla. Calienta a fuego medio-alto hasta que se derrita la mantequilla y empiece a burbujear, pero sin quemarse.
  3. Añade el ajo picado y sofríe por 1 minuto. No dejes que el ajo se queme, solo busca que suelte su aroma.
  4. Agrega los camarones y sube el fuego. Saltea durante 2-3 minutos, revolviendo constantemente hasta que cambien de color (rosados y opacos).
  5. Sazona con sal y pimienta. Sigue cocinando 1 minuto más.
  6. Exprime el jugo de 1 limón sobre los camarones y agrega la ralladura. Este paso realza el sabor y evita que los camarones queden secos.
  7. Espolvorea el perejil fresco justo antes de apagar el fuego para mantener su color y frescura.
  8. Sirve inmediatamente, acompañando con arroz blanco, patacones o pan artesanal.
Preparar camarones al ajillo requiere solo 20 minutos y garantiza un plato jugoso y lleno de sabor caribeño - crédito (visuales IA infobae)
Preparar camarones al ajillo requiere solo 20 minutos y garantiza un plato jugoso y lleno de sabor caribeño - crédito (visuales IA infobae)

Consejos cruciales:

  • Usa siempre camarones frescos o bien descongelados.
  • No cocines los camarones demasiado tiempo: se endurecen al sobrecocerse.
  • El ajo debe dorarse, jamás quemarse, para evitar amargor.
  • Añade el limón al final para no perder el aroma cítrico.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 210kcal
  • Proteína: 24g
  • Grasas: 12g
  • Carbohidratos: 3g
  • Sodio: 600mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Los camarones al ajillo pueden guardarse en la nevera hasta por 2 días en recipiente hermético. No se recomienda congelar pues la textura se afecta negativamente.

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