Organización responsable del ‘monster truck’ de Popayán que dejó tres muertos y más de 50 heridos se pronunció: “Ninguna palabra es suficiente”

Un comunicado difundido tras el accidente reafirmó el compromiso de mantener acompañamiento y transparencia, así como prestar apoyo continuo a las familias y a quienes resultaron lesionados durante la presentación - crédito @korraleka/X

Un accidente durante una exhibición de Monster Truck Popayán dejó más de 50 heridos y tres personas fallecidas el domingo 3 de mayo de 2026.

La organización del evento expresó su dolor y solidaridad con las víctimas y sus familias, y confirmó su colaboración con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos, según un comunicado oficial.

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La organización de Monster Truck Popayán difundió un comunicado oficial el 4 de mayo en el que reafirmó el compromiso de acompañar a los afectados y sus familias tras el accidente.

El documento subrayó que la prioridad es prestar apoyo constante durante la investigación, mantener la transparencia ante el público y brindar respaldo a la comunidad afectada.

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Mensaje de solidaridad y compromiso de la organización

En su mensaje, la organización expresó su profundo pesar y transmitió condolencias a los afectados. Según el comunicado, “acompañamos con respeto y sincero pesar a las familias de las personas fallecidas y a todos los afectados. Nos unimos a su dolor en este momento tan difícil y extendemos nuestras más sentidas condolencias. Ninguna palabra es suficiente ante una pérdida tan grande, pero queremos que sepan que no están solos”.

Un comunicado difundido tras el accidente reafirmó el compromiso de mantener acompañamiento y transparencia, así como prestar apoyo continuo a las familias y a quienes resultaron lesionados durante la presentación - crédito captura de pantalla / Instagram

El texto también señala que la organización se une al dolor de las víctimas y extiende sus condolencias en este momento difícil. Además, desde que ocurrió la tragedia han mantenido seguimiento permanente a la situación, garantizando apoyo a quienes lo necesitan.

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“Desde el primer momento, hemos estado atentos a la situación y reiteramos nuestro compromiso absoluto con la transparencia. Estamos colaborando de manera activa y permanente con las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido y contribuir a que se determinen con claridad las causas de este hecho”, se lee en el comunicado oficial

El comunicado reafirma la importancia de brindar acompañamiento a las víctimas y sus familiares, así como actuar con responsabilidad y respeto ante el hecho sucedido.

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Esclarecimiento de causas y naturaleza privada del evento

Respecto a la investigación del accidente, la organización aseguró su colaboración con las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido. El documento indicó que se trabaja de manera activa para determinar las causas del siniestro.

La empresa detrás del evento aseguró que mantiene contacto y ofrece cooperación a las autoridades pertinentes para aclarar el incidente, además de enfocarse en acompañar a quienes resultaron afectados y sus familias - crédito Bomberos Popayán / EFE

Los responsables aclararon que: “Nuestra prioridad hoy es acompañar a las víctimas, sus familias y a toda la comunidad afectada, actuando con responsabilidad, respeto y sensibilidad frente a esta tragedia. Agradecemos la comprensión y el respeto en este momento de duelo. Aclaramos que este evento es una iniciativa privada. El municipio no participó en su financiación ni percibió utilidades”.

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El mensaje concluyó agradeciendo la comprensión de la sociedad y recalcando la actitud responsable y respetuosa frente a la etapa de duelo que atraviesa la comunidad.

Pese al impacto de la tragedia, la organización manifestó que la comunidad afectada cuenta con su apoyo, manteniendo abierto el acompañamiento y respaldo en el proceso de recuperación.

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Se investiga si Sonia Segura, conductora del monster truck involucrado en el accidente en Popayán

Según informó El Tiempo, presuntamente la conductora del camión involucrado en el accidente en Popayán, saldía de la ciudad, girigida a Bogotá.

Esta información se produjo luego de que se informara que de manera voluntaria ella salió del centro médico en el que se encontraba recibiendo atención medica, pues incluso, ella terminó con heridas.

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El texto informativo destacó que el municipio no participó en la financiación ni obtuvo utilidades, atribuyendo toda la organización y manejo al sector privado involucrado en la exhibición. - crédito Henry Laserna / Reuters

Según la información del medio mencionado, las autoridades estarían investigando si efectivamente Segura se está dirigiendo a Bogotá. Se habla de una presunta “huida”, sin embargo, como se mencionó antes, es un hecho que está siendo investigado.

Infobae Colombia ha tratado de comunciarse con la Policía de Popayán para comprobar la veracidad de la información, sin embargo, no ha habido respuesta sobre este tema.

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