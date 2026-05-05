Colombia

Miguel Polo Polo arremetió contra Iván Cepeda por presunto rechazo a la prensa: "Que actitud tan soberbia"

La postura reservada del candidato se mantuvo, mientras otros legisladores comentaban la reciente designación en la Superintendencia de Salud y surgían críticas por su falta de respuesta directa sobre el asunto durante el encuentro en el Congreso

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- crédito @miguelpolopolo/Instagram - @IvanCepedaCast/X
Polo Polo criticó la postura de Iván Cepeda sobre la elección de Daniel Quintero en la Supersalud y la negativa a responder a los medios de comunicación por parte del candidato a la presidencia - crédito @miguelpolopolo/Instagram - @IvanCepedaCast/X

El candidato presidencial Iván Cepeda guardó silencio ante el nombramiento de Daniel Quintero como superintendente de Salud, decisión tomada por el presidente Gustavo Petro y abordada en la reunión de la bancada del Pacto Histórico en el Congreso.

Al ser consultado, el candidato evitó emitir comentarios directos y declaró: “No voy a opinar sobre eso”. En su intervención, prefirió destacar su propuesta de acuerdo nacional, iniciativa que buscará impulsar en caso de ser elegido.

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Las críticas por su postura frente a algunas decisiones del actual jefe de Estado, Gustavo Petro, han provocado que desde diferentes sectores se pronuncien por su negativa a referirse a las controversiales decisionesl mandatario de turno.

Iván Cepeda - Superintendencia de Salud - Daniel Quintero
El congresista Miguel Polo Polo arrmetió contra el candidato a la presidencia por su postura frente a las decisiones de gustavo Petro en cargos públicos - crédito @MiguelPoloP/X

Una de esas reacciones frente a la actitud de Cepeda fue inmediata desde otros sectores del Congreso.

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El congresista Miguel Polo Polo criticó en redes sociales: “Qué actitud tan SOBERBIA la de este señor: ninguna pregunta le gusta y, cuando se la hacen, responde con hostilidad o simplemente la evade”, sentenció el hoy congresista.

Pero esto no fue a lo único a lo que se refirió Polo Polo, ya que recordó las críticas que han levantado en contra de Abelardo de la Espriella sobre su actitud con los medios de comunicación y no dudó en compararlos.

“Algunos dicen que Abelardo no respeta a la prensa, pero al menos él da la cara y responde con decencia. Este, en cambio, no: le falta al respeto cada vez que puede. Me lo imagino en el poder, cerrando medios de comunicación y persiguiendo periodistas, como buen comunista".

Ilustración de Daniel Quintero, sonriente, señalando un monitor con el logo de la Superintendencia de Salud y una placa, con la bandera de Colombia.
Daniel Quintero fue elegido para dirigir la Superintendencia de Salud - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Además de evitar referirse al caso Quintero, el aspirante presidencial expresó confianza en sus posibilidades electorales. “No todas las encuestas dicen eso”, afirmó respecto a los sondeos que no le otorgan más de la mitad más uno de los votos necesarios para imponerse en primera vuelta.

Así calificó Iván Cepeda el comportamiento de los medios de comunicación

Las declaraciones de Iván Cepeda se centraron en una crítica frontal al modo en que los medios de comunicación y algunos periodistas gestionan su relación con las figuras públicas.

El senador utilizó su cuenta en X para exponer lo que, según él, es una contradicción: por un lado, recibe solicitudes de entrevistas y espacios de diálogo; por otro, afirma que enfrenta insultos, descalificaciones y montajes provenientes de quienes piden diálogo.

Cepeda calificó de “esquizofrénico” ese comportamiento de la prensa, subrayando que no le parece coherente participar en entrevistas después de lo que describe como agresiones constantes. Para él, el respeto y la dignidad deben ser condiciones innegociables en cualquier intercambio con los medios, por lo que rechazó la idea de actuar como si no hubiera hostilidad previa.

El senador Iván Cepeda expuso su decisión de no aceptar entrevistas en medio de críticas hacia algunos medios - crédito @IvanCepedaCast/X
El senador Iván Cepeda expuso su decisión de no aceptar entrevistas en medio de críticas hacia algunos medios - crédito @IvanCepedaCast/X

El congresista también expresó que su negativa a conceder entrevistas o a participar en ciertos debates mediáticos no es un rechazo al debate en sí, sino a lo que considera “espectáculos” o espacios centrados en el ataque personal y la descalificación.

De acuerdo con su visión, un debate legítimo debe basarse en argumentos y respeto mutuo, no en el escarnio público.

Cepeda recalcó que la exposición mediática no es su objetivo y que prefiere distanciarse de dinámicas que priorizan la vanidad o la confrontación por encima del contenido sustancial. “Lo nuestro no es la pasarela ni la vanidad de la exposición mediática. En el tiempo de la mentira, lo nuestro es el poder de la verdad y el respeto mutuo”, fue una de sus frases.

El senador estableció límites claros para su participación mediática, precisando que solo aceptaría debatir en condiciones en las que se respete la deliberación política y se evite el uso de ataques personales como estrategia. Además, mencionó que la seguridad y el riesgo de malinterpretaciones judiciales también influyen en su decisión de evitar ciertos espacios en vivo, especialmente en épocas de alta polarización.

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