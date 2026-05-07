Gustavo Petro revivió video de Enrique Peñalosa sobre su idea de Transmilenio para lanzar feroz crítica: “El ferrocarril transporta más”

El presidente utilizó un video antiguo de Peñalosa para cuestionar la transformación de corredores férreos en espacios destinados a TransMilenio - crédito Colprensa

La disputa por el modelo de transporte para Bogotá volvió al centro del debate político y esta vez, el presidente Gustavo Petro apuntó contra Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá en dos periodos (1998-2000 y 2016-2019) y cuestionó la apuesta que defendió años atrás alrededor de los sistemas de buses articulados.

El jefe de Estado aprovechó una publicación en su cuenta de la red social X para reivindicar los proyectos férreos que impulsó durante su paso por la Alcaldía de Bogotá y lanzó críticas directas a las decisiones que frenaron varias iniciativas ferroviarias.

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La discusión tomó fuerza luego de las modificaciones financieras que recibió el Regiotram del Norte tras las aprobaciones del Conpes 4190, documento que redefinió la estructura económica de la obra y cambió acuerdos anteriores sobre el sistema.

El Regiotram busca unir a Bogotá con Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza mediante un sistema de tren-tranvía eléctrico - crédito Ministerio de Transporte

Aunque Petro no mencionó de forma directa ese proyecto en su publicación, el mensaje apareció en medio de las conversaciones que giran alrededor del futuro de la movilidad férrea entre Bogotá y varios municipios de Cundinamarca.

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Petro defendió proyectos férreos para conectar Bogotá en medio de sus críticas

El mandatario defendió el modelo de tren-tranvía como alternativa para conectar la capital con municipios cercanos. El Regiotram plantea unir a Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza con Bogotá mediante un sistema 100% eléctrico. Petro aprovechó ese escenario para insistir en que las líneas férreas representan una solución con mayor capacidad de transporte frente a los sistemas de buses.

Desde la plataforma digital, el presidente escribió: “Transformar líneas de ferrocarril por carreteras cuando el ferrocarril transporta más gente que los buses”. La frase apareció junto a un video antiguo de Enrique Peñalosa, en el que el entonces alcalde defendió la expansión de Transmilenio —actual sistema de transporte de la capital— hacia municipios vecinos de Bogotá.

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El presidente utilizó un video antiguo de Peñalosa para cuestionar la transformación de corredores férreos en espacios destinados a TransMilenio - crédito @petrogustavo/X

Petro añadió al mensaje las propuestas ferroviarias que impulsó durante su administración en la capital (2012-2016): “Por esto suspendieron las rutas de tren/tram que Bogotá Humana había planificado con Cundinamarca y gracias a Cundinamarca se salvó el tren/tram de Faca/centro y reimpulsamos el tren/tram de Zipaquirá a Bogotá. Ambos proyectos se adelantan con financiación de Bogotá”.

Las palabras de Enrique Peñalosa que fueron usadas como un arma de doble filo

El video que compartió el presidente no permite identificar con precisión la fecha de la entrevista de Peñalosa; sin embargo, el contenido apunta a los primeros años de funcionamiento de TransMilenio, sistema que nació durante la primera alcaldía del exmandatario capitalino.

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En aquella grabación, Peñalosa defendió la expansión del modelo de buses articulados hacia municipios de la Sabana: “Creo que también es claro que necesitamos traer TransMilenio a Zipaquirá, o llámelo como lo llamen (...) El problema del tráfico va a ser cada día peor. Entonces, hay que traerlo tanto por unos carriles en la autopista que existe”.

Petro recordó que Enrique Peñalosa esperaba de alguna manera replicar el TransMilenio en los municipios de Cundinamarca - crédito TransMilenio

Las declaraciones del exalcalde sirvieron como punto de partida para la crítica de Petro. El presidente utilizó esas palabras para cuestionar la transformación de corredores férreos en espacios destinados a sistemas de buses y reafirmó su posición alrededor de los proyectos de trenes regionales.

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El choque entre Transmilenio y los trenes regionales

La confrontación revive una diferencia histórica entre ambos dirigentes sobre el modelo de movilidad para Bogotá. Mientras Peñalosa defendió durante años los sistemas de buses articulados como eje principal del transporte masivo, Petro insistió en alternativas ferroviarias para conectar la ciudad con la región.

Ahora, el Regiotram se convirtió en uno de los proyectos más visibles de esa discusión. La iniciativa plantea un sistema de tren-tranvía eléctrico con conexión entre Bogotá y municipios de Cundinamarca.

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Petro aseguró que el ferrocarril transporta más personas que los sistemas de buses, de allí su insistencia en la implementación del mismo - crédito MinAmbiente

El Gobierno nacional y las autoridades regionales mantienen conversaciones sobre la financiación y la ejecución de las obras tras los cambios definidos por el Conpes.

El documento en cuestión introduce un cambio sustancial en la financiación del Regiotram del Norte; con la exclusión de Bogotá, el Gobierno nacional asume cerca del 82% de los costos de la obra. Esta modificación altera la hoja de ruta definida en políticas anteriores y concentra la responsabilidad en la Nación.

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