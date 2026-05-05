Gasolina y Acpm suben de precio en Colombia y así queda el valor del galón de corriente en Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades

El Gobierno nacional insiste en cerrar la brecha del Fepc con los aumentos en el precio de los combustibles - crédito Colprensa

El precio de los combustibles en Colombia aumentó a partir del lunes 4 de mayo, luego de un ajuste de $400 por galón para la gasolina corriente y $200 para el diésel (Acpm). El incremento, de alcance nacional, tiene diferencias según la ciudad, incluyendo regiones fronterizas como Cúcuta y Pasto.

El Gobierno nacional definió el ajuste luego de una serie de incrementos recientes para hacer frente a la volatilidad internacional y proteger las finanzas públicas. A inicios de abril, el precio promedio nacional de la gasolina era de $15.551 y el del diésel, $11.161. Con el nuevo incremento, la gasolina llega a $15.848 y el diésel a $11.282 en promedio.

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Precios de la gasolina por ciudades

El valor del galón de gasolina varía ampliamente según la ubicación. En Villavicencio, el galón de gasolina marcó el valor más alto, con $16.391. Por el contrario, Pasto y Cúcuta presentan los precios más bajos entre las ciudades principales.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, dice que los ajustes en el precio de la gasolina son necesarios para llegar al promedio internacional - crédito Banco de la República

Estas son las tarifas vigentes en las principales ciudades del país:

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Bogotá: $16.291.

Medellín: $16.211.

Cali: $16.300.

Barranquilla: $15.924.

Cartagena: $15.881.

Montería: $16.131.

Bucaramanga: $16.049.

Villavicencio: $16.391.

Pereira: $16.236.

Manizales: $16.264.

Ibagué: $16.205.

Pasto: $13.887.

Cúcuta: $14.252.

Precios del diésel por ciudades

De igual manera, los precios del diésel registran variaciones notables por localidad. Cúcuta muestra el precio más bajo: $9.453. La tabla oficial es la siguiente:

Bogotá: $11.576.

Medellín: $11.601.

Cali: $11.724.

Barranquilla: $11.251.

Cartagena: $11.216.

Montería: $11.466.

Bucaramanga: $11.325.

Villavicencio: $11.676.

Pereira: $11.663.

Manizales: $11.649.

Ibagué: $11.567.

Pasto: $10.496.

Cúcuta: $9.453.

Justificación y argumentos del Gobierno

Según el Ministerio de Hacienda, la decisión responde a la necesidad de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas ante presiones externas. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, sostuvo que “es lo responsable y lo conveniente. La sociedad colombiana entenderá que, cuando es posible bajar los precios, se hará; pero cuando las circunstancias nos obligan a subirlos para evitar desequilibrios fiscales, debemos tomar la decisión responsable de hacer incrementos”.

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Villavicencio es la ciudad colombiana con precio promedio más alto en el galón de gasolina - crédito Creg

Ávila recalcó que la política de ajustes busca evitar déficits y preservar la estabilidad económica. El Gobierno evaluará eventuales reducciones si las condiciones internacionales lo permiten, aunque actualizaciones al alza resultan necesarias si los precios externos así lo exigen.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) añadió que estos cambios forman parte de la política de fijación de precios para los combustibles líquidos en Colombia.

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Presión internacional y debate sobre subsidios

Las autoridades explicaron que el aumento responde a la volatilidad internacional de los precios del petróleo y a la inestabilidad causada por la crisis en Medio Oriente. Estos factores han repercutido en los mercados y elevan los costos de los combustibles tanto en Colombia como en otros países.

El Ministerio de Hacienda señaló la inviabilidad del actual esquema de subsidios que opera por medio del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc). El ministro Ávila afirmó que “no es sostenible para el país que ante precios internacionales altamente elevados el Gobierno genere un esquema de subsidios a la gasolina, no es viable para el país, no es conveniente”. Según él, estos subsidios suponen una carga importante para el presupuesto nacional.

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El presidente Gustavo Petro recomendó a los usuarios de vehículos en Colombia migrar hacia opciones eléctricas - crédito Gustavo Petro/X

Antes de la oficialización de los precios de los combustibles, el presidente Gustavo Petro reiteró su exhorto a los propietarios de vehículos en Colombia para que consideren el cambio hacia alternativas eléctricas.

Ante el incremento en el precio de la gasolina, el mandatario destacó que la transición a vehículos eléctricos —incluyendo automóviles y motocicletas que utilizan gasolina, diésel o gas— puede contribuir a reducir los gastos familiares y permite aprovechar la energía solar para la recarga.

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A través de redes sociales, Petro sostuvo que recomienda a quienes utilizan vehículos convencionales optar por eléctricos, los cuales pueden cargarse con energía solar sin costo. Además, señaló que esta transformación representa una inversión que puede generar ahorros en los hogares y mejorar los ingresos de quienes utilizan sus vehículos como herramienta de trabajo.