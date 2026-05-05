Colombiano contó por qué le revocaron la residencia en España pese a ya estar aprobada: “Me quitaron la tarjeta de las manos”

Muchos colombianos que buscan establecerse legalmente en España desconocen que un error en la inscripción académica o en la documentación puede llevarlos a perder la residencia, incluso después de haber recibido la aprobación oficial y tener la tarjeta en sus manos - crédito eljuanitoesp / TikTok

La experiencia de cientos de colombianos que viajan a España en busca de residencia legal suele estar marcada por trámites y desafíos inesperados. Aunque muchos logran establecerse, existen casos en los que un detalle administrativo puede costarles el estatus migratorio.

Un ejemplo reciente lo compartió el creador de contenido ‘eljuanitoesp’, a través de su cuenta de TikTok. En su relato, explicó: “Así fue como me quitaron la residencia de aquí España de mis manos. Literal, tuve mi tarjeta de residencia en mis manos. Esta historia nunca la había querido contar, pero hoy se la quiero contar a toda la gente que me sigue”.

PUBLICIDAD

El proceso comenzó cuando, siguiendo la recomendación de un abogado, presentó junto a su familia la solicitud de residencia por arraigo de formación. Según narró, la estrategia buscaba agilizar la autorización: “Pasamos todos los documentos para poder aplicar a este arraigo. Después, más o menos de cinco meses, en el mes de octubre del año pasado, nos llamaron y nos dijeron que nuestra residencia había sido aprobada”.

Según su relató, el no lograr conseguir un lugar para estudiar le hizo perder el permiso de residencia - crédito eljuanitoesp / TikTok

A partir de ese momento, el siguiente paso era inscribirse en un curso homologado. Sin embargo, la disponibilidad de plazas era limitada. El tiktoker recordó: “En el transcurso de ese tiempo estábamos buscando un curso gratuito, cosa que nunca encontramos... La única opción que teníamos era pagar unos estudios de más de 2 mil euros. En esos momentos no tenía el dinero y no podía darme el lujo de pagarlos”.

PUBLICIDAD

Finalmente, la falta de matrícula provocó el desenlace. Al acudir a la comisaría, relató: “Me dijo: ‘Toma, mírala, pero me la tienes que volver a entregar porque no has presentado la matrícula de estudios’. Con mis propios ojos me tocó ver cómo el policía cortaba mi tarjeta con unas tijeras y la tiraba a la basura”.

La residencia por estudios en España puede aplicarse a quienes cursan estudios universitarios, superiores, formación profesional o bachillerato. Esta autorización permite residir legalmente, trabajar hasta 30 horas semanales y, en ciertos casos, cambiar el permiso de estudios por uno de trabajo tras completar la formación.

PUBLICIDAD

El arraigo por formación permite a ciudadanos extranjeros residir en España mientras cursan estudios reglados y facilita el acceso futuro al mercado laboral - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso para que un colombiano obtenga la residencia en España contempla varias alternativas, desde visados de estudio y trabajo hasta autorizaciones por arraigo social, laboral, familiar o de formación. El arraigo por formación ha generado comentarios y dudas entre quienes buscan regularizar su situación migratoria, como se refleja en las experiencias compartidas en redes sociales.

Uno de los mensajes advierte: “Juanito yo la tuve así mismo pero no la pude renovar... ponen muchas pegas”, expresando las dificultades que enfrentan algunos solicitantes al intentar prorrogar su permiso. Otro usuario señala una restricción relevante: “Para hacer el arraigo formativo, solo se hace en centros gratis, no se pueden en sitios privados”, lo que indica la importancia de elegir correctamente la institución educativa.

PUBLICIDAD

Entre las recomendaciones, una persona apunta: “Mal abogado que te asesoro”, una crítica directa hacia la orientación recibida en estos procesos, enfatizando la necesidad de un asesoramiento adecuado. La posibilidad de acceder a cursos y vivienda también surge en los comentarios: “En el pueblo donde yo vivo, hay una institución para cursos de arraigo de formación, con varias opciones y si vienes de fuera te dan vivienda”.

La normativa exige que la matrícula se presente en centros educativos públicos o gratuitos, excluyendo a los privados del proceso de regularización - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes buscan el arraigo por formación, un usuario aclara el momento oportuno para la solicitud: “Cuando se solicita el arraigo por formación, es porque ya tiene la matrícula de estudio o está en formación es ahí donde se solicita, porque se sobre entiende que está cursando estudios, por eso la aprueban”. Otro seguidor menciona el plazo legal: “Eso es muy injusto porque según la ley tenías plazo hasta tres meses después de la resolución para presentar la matrícula”.

PUBLICIDAD

El camino hacia la residencia legal implica reunir documentos, gestionar el visado en el consulado y, ya en España, obtener el NIE y la TIE. Además, desde 2026 quienes logran dos años de residencia legal pueden solicitar la nacionalidad española, una posibilidad que convierte estos trámites en una vía hacia la integración definitiva.