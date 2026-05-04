En video: atleta keniano sufrió grave lesión tras tropezar con un hueco durante la Maratón de Cali

El incidente, captado en video, provocó críticas dirigidas a la infraestructura vial y a los protocolos implementados para garantizar la seguridad de los participantes internacionales durante la jornada - crédito @ColombiaOscura / X

La segunda edición de la Maratón de Cali reunió a miles de corredores en una jornada que prometía consolidar a la ciudad como un referente deportivo internacional. Sin embargo, el evento quedó marcado por un hecho inesperado: el atleta keniano Ezra Kipketer Tanui sufrió una grave lesión tras caer en un hueco de la vía durante la competencia.

El incidente ocurrió en uno de los tramos urbanos del recorrido, cuando el corredor avanzaba junto al grupo de líderes y perdió la estabilidad al pisar el bache, lo que lo obligó a abandonar la prueba.

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La caída de Tanui quedó registrada en video y generó una ola de críticas tanto a la organización como a las condiciones de la infraestructura vial de la ciudad. De acuerdo con imágenes compartidas en redes sociales, el corredor mostró claros signos de dolor mientras personal logístico acudía a socorrerlo.

El incidente ocurrió en un momento clave de la competencia y que el atleta no pudo reincorporarse, dejando en evidencia las consecuencias de una ruta con deficiencias para eventos de alto nivel.

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La polémica por la seguridad en el circuito de la Maratón

La participación del corredor africano se vio interrumpida abruptamente después de una caída en uno de los tramos urbanos, lo que generó cuestionamientos sobre las condiciones de la ruta y la organización del evento deportivo - crédito @ColombiaOscura / X

El incidente de Ezra Kipketer Tanui no solo interrumpió su participación, sino que cuestionó los estándares de revisión y seguridad de la Maratón de Cali. La jornada deportiva había desplegado un amplio dispositivo de seguridad y logística, incluyendo más de 500 uniformados y personal especializado en diferentes puntos. Pese a estos esfuerzos, la presencia de baches en el recorrido originó interrogantes sobre la preparación y el control de la ruta.

Las críticas se dirigieron tanto a la organización del evento como a la Alcaldía de Cali, responsables de garantizar una vía segura para los más de 20.000 corredores provenientes de 49 países.

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Desde la organización no se emitieron pronunciamientos detallados sobre responsabilidades específicas, aunque confirmaron la atención inmediata al atleta lesionado.

El accidente de Ezra Kipketer Tanui puso en evidencia los desafíos logísticos que implica organizar eventos de gran magnitud en espacios urbanos. La presencia de irregularidades en la vía, como baches, expuso la necesidad de una mayor coordinación entre autoridades y organizadores para garantizar condiciones óptimas.

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La grave lesión de Ezra Kipketer Tanui durante la Maratón de Cali desató preocupación por la seguridad vial del evento deportivo internacional - crédito @ColombiaOscura / X

Hasta el cierre de la jornada, el estado de salud de Tanui continuaba bajo observación, y la organización no informó sobre modificaciones inmediatas en el recorrido para futuras ediciones.

El episodio dejó planteadas preguntas sobre los estándares de supervisión y la responsabilidad de las autoridades locales en la planificación de eventos deportivos internacionales, una preocupación que podría influir en la reputación y el crecimiento de la Maratón de Cali.

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Un evento multitudinario, resultados destacados y presencia internacional

Más allá del incidente, la Maratón de Cali mantuvo su desarrollo y registró resultados sobresalientes en la élite internacional. El etíope Gossa Challa se impuso en la prueba principal, completando los 42 kilómetros en 2 horas, 11 minutos y 49 segundos, escoltado por el keniano Evans Mayaka, campeón de la edición anterior, y el etíope Habtamu Birlew.

La Maratón de Cali generó impacto económico, cultural y social, mientras el alcalde Alejandro Eder anunció que proyectan hasta 30.000 atletas para la próxima edición - crédito @alejoeder / X

En la rama femenina, la victoria fue para la keniana Stacey Ndiwa, quien cruzó la meta en 2:29:55, seguida por su hermana Emma Ndiwa y la también keniana Gladys Chesir.

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En otras modalidades, la competencia mostró el protagonismo nacional con Carlos Pierre Silva en la categoría de discapacidad y con Javier Peñaloza y Muriel Caneo en la carrera 15K, que convocó a cerca de 7.000 corredores.

La Alcaldía de Cali resaltó el impacto económico y social de la jornada, así como el crecimiento del evento en comparación con su primera edición.

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El alcalde Alejandro Eder valoró la consolidación del evento y expresó su intención de ampliar la participación en futuras ediciones, proyectando hasta 30.000 atletas para el 2027. Por su parte, el secretario del Deporte y la Recreación, Alexander Camacho, calificó la jornada como un logro colectivo y emotivo para la ciudad.