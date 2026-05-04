Murió un adulto mayor que fue atacado por abejas en Santander

Las autoridades de Santander advirtieron sobre el aumento de incidentes con abejas en zonas rurales - crédito Stephane Mahe/REUTERS

El 3 de mayo de 2026 se conocieron nuevos detalles sobre el ataque de abejas ocurrido en la zona rural de Chima, Santander, que provocó la muerte de un adulto mayor de 71 años. Pese a la rápida intervención de los organismos de socorro y personal de salud, las lesiones resultaron fatales.

De acuerdo con el reporte difundido por el medio local Vanguardia, un enjambre sorprendió a un ciudadano identificado como Vicente Vega Vásquez en el área rural la mañana del 30 de abril de 2026.

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El ataque fue detectado por la comunidad, que alertó a los equipos de emergencia y facilitó su llegada. Sin embargo, las picaduras fueron múltiples y graves, lo que motivó la evacuación urgente del adulto mayor a un centro asistencial del municipio.

El paciente recibió atención inicial en el lugar y fue trasladado por los organismos de socorro, que aplicaron los protocolos habituales para este tipo de emergencias, pero falleció minutos después de ingresar al hospital debido a la gravedad de las lesiones provocadas por las abejas.

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El ciudadano fue trasladado a un centro médico, en el que se confirmó su fallecimiento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El reporte oficial indica que los equipos de socorro y el personal médico intentaron revertir los efectos de las picaduras en el centro asistencial, pero la gravedad de las lesiones impidió que los esfuerzos tuvieran éxito.

El funeral del adulto mayor se llevó a cabo en la tarde del 2 de mayo en la parroquia Inmaculada Concepción de Chima, donde asistieron sus allegados y expresaron su profundo dolor por la partida de su ser querido bajo estas extremas circunstancias.

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Alerta ante el aumento de ataques de abejas

Tras el fallecimiento, las autoridades locales insistieron en la importancia de informar oportunamente sobre la presencia de enjambres de abejas o colmenas en zonas rurales y habitadas, para prevenir tragedias similares. Y es que la región registró un aumento de casos relacionados con ataques de abejas.

La preocupación entre los habitantes de Chima ha crecido, ya que existen dudas sobre la posible alergia a las abejas en la comunidad. Ante este panorama, las autoridades han reiterado la necesidad de actuar con prevención e informar cualquier hallazgo de estos insectos.

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El caso ha incrementado la percepción de riesgo en el municipio, resaltando la urgencia de tomar precauciones ante la creciente presencia de enjambres en las zonas rurales.

El hombre de 71 años falleció pese a la intervención de socorristas y médicos, generando alarma en la comunidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Así, las autoridades hicieron recomendaciones ante un ataque de abejas, pues actuar rápidamente puede marcar la diferencia para evitar picaduras graves o reacciones alérgicas:

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Medidas inmediatas

Alejarse del lugar donde se produjo el ataque tan rápido como sea posible, sin hacer movimientos bruscos.

Cubrir la cabeza y el rostro con ropa o manos, ya que las abejas suelen atacar estas zonas.

No intentar espantarlas agitando los brazos, ya que los movimientos rápidos pueden aumentar la agresividad.

Buscar refugio en un espacio cerrado, como una casa o un automóvil. Una vez dentro, cerrar puertas y ventanas.

Si hay picaduras

Retirar los aguijones lo antes posible con ayuda de un profesional.

Lavar la zona afectada con agua para reducir el riesgo de infección.

Aplicar hielo o compresas frías sobre las picaduras para aliviar el dolor y la hinchazón.

El reciente incidente mortal resaltó la importancia de actuar de inmediato ante la presencia de estos insectos en zonas habitadas - crédito Eduardo Verdugo/AP Foto

Supervisar síntomas

Observar signos de reacción alérgica, como dificultad para respirar, hinchazón de labios o cara, urticaria generalizada, mareo o pérdida de conciencia. Ante cualquiera de estos síntomas, buscar atención médica de inmediato.

Consideraciones adicionales

No sumergirse en agua, ya que las abejas pueden esperar en la superficie.

Mantener la calma y moverse con rapidez pero sin correr de forma descontrolada.