Colombia

Shakira e Iván Cepeda podrían ser primos (aunque lejanos): tienen un tatarabuelo en común

En redes sociales comenzó a circular un árbol genealógico improvisado que conecta a ambas figuras y ha provocado debate entre sus seguidores

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Ilustración de acuarela de Shakira e Iván Cepeda sentados en un banco de madera, con un árbol genealógico detrás que muestra retratos y el nombre 'Chadid'.
Según las versiones y teorías de redes sociales el político y la cantante serían primos al descender de un libanés que se estableció en Sincelejo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un inesperado árbol genealógico sacudió las redes sociales cuando el usuario de X @luisangelsjo compartió una teoría que haría temblar los escenarios y el Congreso: Iván Cepeda y Shakira serían primos, nada menos que por vía de un ancestro libanés del siglo XIX.

Para tratar de alejarse del rumor, el usuario compartió un improvisado mapa familiar que circula en internet. Según la versión compartida en X: “La vaina es así. Tienen un tatarabuelo común: Tannus Chadid”, resume el usuario, desmenuzando las ramas: Shakira descendería de Pedro Chadid, hijo de Tannus, mientras Iván Cepeda sería descendiente de Juan Chadid, también hijo de este inmigrante.

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Los lazos familiares entre política y pop latino

El protagonista de esta saga ancestral, Tannus Chadid, también conocido como Tanus Antonio Chadid Harb, nació en 1850 en Tannourine, Batroun, Líbano. Viajó a Colombia junto a su esposa Sade Raide, estableciéndose entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. El patriarca tuvo, según registros de Ancestors Family Search, nada menos que nueve hijos: Pedro, Fortunato, José, Simón, Juan, Marta, Venut, María y Futin.

Tiempo atrás el escritor Jaime García Chadid también escribió sobre las relaciones familiares de los Chaid en una de sus columnas: “De los descendientes de Tannus surgieron ramas que hoy se reconocen en apellidos como Chadid Bayzer, Chadid Javier, Chadid Buelvas, Chadid Badua, Samur Chadid, Quessep Chadid y Name Chadid, con una prole que, según estimaciones, ya alcanza los 5 mil miembros”.

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Según family Search Shakira y Cepeda descienden de la misma familia - crédito ancestors.familysearch
Según family Search Shakira y Cepeda descienden de la misma familia - crédito ancestors.familysearch

La intriga no tardó en viralizarse, alentada por comentarios como: “En resumen costeño: son primos” y observaciones jocosas sobre los apellidos ilustres: “Cómo raro los libaneses controlando el país desde la sombras”.

¿Qué relación tienen realmente Shakira e Iván Cepeda?

De acuerdo con el árbol genealógico compartido, el vínculo sería el siguiente: “Shakira → William Mebarak Chadid → Isabel Chadid → Pedro Chadid → Tannus Chadid", mientras que Cepeda: “Iván Cepeda → Yira Castro Chadid → Aura Chadid Badua → Juan Chadid → Tannus Chadid". Así, ambos compartirían al mismo tatarabuelo, aunque cada uno por ramas distintas de la familia Chadid.

Este lazo familiar ha generado todo tipo de reacciones en redes. Un usuario ironizó: “¿Las caderas por el cambio? O cómo es la cosa...”, otro escribió: “Tiene lógica, la mamá de Cepeda es oriunda de Sincelejo al igual que la familia Mebarak de Shakira. Si es por los Chadid claro, es una sola familia en Sincelejo”.

En palabras de @luisangelsjo, la explicación es sencilla: “Tannus Chadid habría tenido nueve hijos, dos nombrados como los tatarabuelos anteriores”, lo que haría posible la conexión entre la superestrella barranquillera y el senador.

Según las redes sociales, Shakira sería prima tercera del candidato presidencial - crédito Kevin Mazur / Getty Images for Shakira
Según las redes sociales, Shakira sería prima tercera del candidato presidencial - crédito Kevin Mazur / Getty Images for Shakira

Los Chadid en Colombia: una dinastía diversa

La llegada de los Chadid y los Raide a Colombia marcó el inicio de una vasta red familiar con presencia en distintos sectores sociales y políticos. Un usuario bromeó sobre la supuesta influencia de la familia: “Sí, de hecho, la presidencia es la única instancia del poder que le hace falta a la familia Chadid. Cepeda es primo de muchos conservadores de Córdoba”.

Según otros comentarios en la red social X, hay otros personajes de la política colombiana que también compartirían ascendencia con los Chadid, figuran nombres reconocidos de la política nacional: “Tannus Shdid Harb y Sade Raide, son los mismos libaneses de donde proceden además Julio Cesar Turbay Ayala, Maria del Rosario Guerra, Antonio Guerra, Joselito Guerrra”, comentaron.

Cepeda y Shakira: trayectorias opuestas desde un mismo origen

Iván Cepeda Castro es senador, presidente de la Comisión de Paz del Senado y candidato presidencial del Pacto Histórico para las elecciones de 2026. Hijo de Yira Castro Chadid, Cepeda proviene de una línea familiar que se asentó en Sincelejo, en el Caribe colombiano.

Presuntamente Cepeda y Shakira son tataranietos de Tannus Chadid - crédito Prensa Iván Cepeda
Presuntamente Cepeda y Shakira son tataranietos de Tannus Chadid - crédito Prensa Iván Cepeda

Por otra parte, Shakira Isabel Mebarak Ripoll ha conquistado el mundo con su música. Con más de tres décadas de carrera, la barranquillera ha mezclado ritmos árabes, rock y pop, dando forma a éxitos internacionales como “Hips Don’t Lie” y “Waka Waka”.

Aunque sus caminos parecen opuestos, la familia Chadid une a la política y el espectáculo. Y, como resume un usuario, “En efecto la familia Chadid de Sincelejo es la conexión entre Shakira e Iván”.

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