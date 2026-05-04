Colombia

Sergio Fajardo volvió a criticar la fórmula a la Presidencia de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: “Es pura paja”

El aspirante a la Casa de Nariño destacó los choques públicos en la dupla presidencial y cuestionó la solidez del liderazgo dentro de la alianza del Centro Democrático

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Sergio Fajardo cuestionó el liderazgo y la cohesión en la dupla Valencia-Oviedo - crédito Lina Gasca/Colprensa - Sergio Acero/Reuters
Sergio Fajardo cuestionó el liderazgo y la cohesión en la dupla Valencia-Oviedo - crédito Lina Gasca/Colprensa - Sergio Acero/Reuters

El exgobernador de Antioquia y candidato presidencial, Sergio Fajardo, cuestionó abiertamente la viabilidad de la fórmula presidencial entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.

La discusión se centró en los desacuerdos internos que han surgido en torno a la figura del expresidente Álvaro Uribe Vélez y el papel que podría ocupar en un eventual gobierno de Valencia.

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Durante una entrevista con Vicky Dávila para Semana, Fajardo destacó que Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, manifestó hace días su intención de nombrar a Uribe como ministro de Defensa en caso de llegar a la Casa de Nariño.

“Orgullosamente, porque además, pues la asociación del Centro Democrático, la primera condición es la seguridad, representada por el expresidente Álvaro Uribe y Paloma Valencia, pues su seguidora orgullosamente dice: ‘Yo quisiera que él fuera’”, relató el exgobernador.

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Sergio Fajardo advirtió divisiones internas en la candidatura compartida por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo - crédito @sergio_fajardo/X
Sergio Fajardo advirtió divisiones internas en la candidatura compartida por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo - crédito @sergio_fajardo/X

El nombre de Juan Daniel Oviedo generó una reacción inmediata ante la propuesta de Valencia. Fajardo citó que Oviedo calificó de error la sugerencia de incluir a Uribe en el gabinete, y fue enfático al expresar que “la seguridad de hoy es totalmente distinta a lo que era Álvaro Uribe”.

Según la versión recogida por Fajardo, Oviedo rechazó la posibilidad de mantener el enfoque tradicional en materia de seguridad. “Al papá de la candidata lo rechaza”, detalló el candidato presidencial al referirse a la postura de Oviedo frente a la influencia del expresidente en la campaña.

La tensión se hizo más evidente cuando, según la entrevista, Valencia interpeló públicamente a su compañero de fórmula. “La presidente soy yo”, marcando distancia en la toma de decisiones y dejando claro su liderazgo en la dupla.

Fajardo agregó que esta situación refleja una dinámica poco habitual en fórmulas presidenciales: “La persona líder tiene que decir: ‘Es que yo soy la que manda’”.

Para Fajardo, la convivencia política entre ambos aspirantes se ha visto tensionada por discursos contradictorios. “Todo eso se tiene que maquillar para decir: ‘No, es que la diferencia, nos unimos…’. Pura paja”, sostuvo el exgobernador al medio citado, haciendo alusión a las diferencias irreconciliables que percibe entre los miembros de la alianza.

Sergio Fajardo cuestionó el liderazgo y la cohesión en la dupla Valencia-Oviedo - crédito Colprensa
Sergio Fajardo cuestionó el liderazgo y la cohesión en la dupla Valencia-Oviedo - crédito Colprensa

Sergio Fajardo rechazó presiones y defendió su independencia política

En la misma entrevista para Revista Semana, Sergio Fajardo, reafirmó su postura independiente en el escenario político colombiano. Fajardo aseguró que no respalda a ninguno de los sectores tradicionales ni a figuras como Iván Cepeda, Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella.

El líder político enfatizó: “No estamos identificados ni con Cepeda, ni con Paloma, ni con Abelardo. Hemos respetado las reglas y luchado por nuestras convicciones”.

Fajardo rechazó los señalamientos que lo responsabilizan por un eventual triunfo de la izquierda si no retira su candidatura. “Me dicen que yo sería el responsable de que la izquierda gobierne en Colombia si no apoyo a Paloma. ¿Yo? Responsables son quienes los tienen ahí. Nosotros no hemos gobernado”, sostuvo el exalcalde de Medellín.

Durante el diálogo, Vicky Dávila cuestionó a Fajardo sobre su escepticismo ante la posibilidad de que Paloma Valencia derrote a Abelardo de la Espriella. Fajardo insistió en que su análisis va más allá de las encuestas: “Petro tiene dos candidatos, Cepeda y De la Espriella. Ese es el que le conviene a Petro”.

Sergio Fajardo señaló que no tiene afinidad con los otros candidatos presidenciales - crédito Sergio Acero/Reuters
Sergio Fajardo señaló que no tiene afinidad con los otros candidatos presidenciales - crédito Sergio Acero/Reuters

El exgobernador explicó que la polarización entre Iván Cepeda y De la Espriella favorece al actual presidente. “De la Espriella es el que sale a decir que va a destripar a la izquierda. Un señor que diga eso en Colombia, yo nunca estaré con esa persona”, puntualizó Fajardo.

Ante la posibilidad de apoyar a otros sectores, Fajardo subrayó: “No vote por Paloma porque Fajardo no va a ganar, vote por Fajardo. Ese es el reto”. Además, reiteró que no comparte las ideas de Cepeda ni las políticas del presidente Gustavo Petro, aunque reconoció la necesidad de impulsar reformas sociales profundas en el país.

Fajardo cerró su intervención con una invitación a la ciudadanía a “no comerse ese cuento” y a respaldar alternativas distintas a los extremos políticos.

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