Colombia

Robaron en la sede del equipo Águilas Doradas: “Esto no nos detiene, nos endurece”

El personal detectó la desaparición de herramientas empleadas para labores tecnológicas y deportivas, mientras que el equipo aseguró que estas pérdidas no afectarán el desarrollo de su proyecto en el torneo nacional

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El conjunto antioqueño comunicó que, aunque perdieron herramientas, mantienen su integridad y compromiso con el proyecto deportivo - crédito Águilas Doradas/X

El club Águilas Doradas sufrió un robo en su sede de Llanogrande, municipio de Rionegro (Antioquia), durante el sábado 2 de mayo. El hecho fue registrado por la propia institución, que expuso el daño a través de sus redes sociales.

El robo incluyó equipos de cómputo, sistemas de comunicación, radios y todas las herramientas destinadas al análisis de rendimiento, lo que representa un golpe sensible para el cuerpo técnico y el desarrollo deportivo de la institución.

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En un mensaje publicado a través de su cuenta de X, la entidad expresó: “Esto es un ataque directo a nuestro trabajo y a nuestro proyecto”. Así, la directiva del equipo dejó en claro la magnitud del daño sufrido, tanto en lo material como en lo anímico.

La situación fue descripta por el club como una embestida que “golpea con la realidad sin aviso”, reflejando el impacto emocional.

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El club denunció la sustracción de elementos de cómputo, comunicaciones, radio y análisis de rendimiento tras el incidente del 3 de mayo - crédito Captura video Águilas Doradas
El club denunció la sustracción de elementos de cómputo, comunicaciones, radio y análisis de rendimiento tras el incidente del 3 de mayo - crédito Captura video Águilas Doradas

A pesar del golpe sufrido, Águilas Doradas destacó su capacidad de respuesta deportiva. El mismo día del incidente, el equipo salió victorioso en el terreno de juego con un triunfo 2-1 frente a Deportivo Independiente Medellín, en la jornada 19 de la Liga BetPlay.

El equipo expresó su resiliencia en redes sociales: “Hoy, Águilas responde donde importa: en la cancha. Victoria. Que quede claro: podrán robarnos herramientas, pero no nos van a quebrar. Esto no nos detiene, nos endurece”.

De manera categórica, la institución cerró su comunicado con un mensaje de determinación: “Que quede claro: podrán robarnos herramientas, pero no nos van a quebrar. Esto no nos detiene, nos endurece”.

La investigación sobre el robo continúa en curso, mientras la institución valora el alcance de las pérdidas y refuerza las medidas de seguridad. El club denunció públicamente que el ataque representó un obstáculo directo para su proyecto deportivo, al afectar herramientas fundamentales para el análisis y el entrenamiento.

Águilas Doradas disputará la fase de grupos de la Copa BetPlay tras finalizar su participación en la Liga BetPlay del primer semestre- crédito Mcgiver Barón/Colprensa
Águilas Doradas disputará la fase de grupos de la Copa BetPlay tras finalizar su participación en la Liga BetPlay del primer semestre- crédito Mcgiver Barón/Colprensa

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “El nombre lo dice Águilas.Ellas siempre vuelan alto”; "Este equipito de mierda por qué se las está dando de grande? Jajajaja no le pueden ganar al DIM porque se les sube los humos“; ”Bueno, ganaron. Felicitaciones. Ojalá puedan recuperar sus cosas y que ganen estas finales, jajajajajajajajajajajaja"; “Si hay un equipo cagon mas que el DIM son uds, se la vienen a dar de estrellitas”; "Auto atentado. El dueño de ese equipo sabe de que se está hablando“; ”Con la joyita que tienen ustedes por dueños, sabrá el diablo en qué están metidos y a qué se debe“; ”No tenían seguridad... cámaras de seguridad etc...muy bravo así“: fueron algunos de los mensajes.

Con clásico de “Rojos” y Nacional en Bogotá: así quedaron los cruces de los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I

La definición de los playoffs de la Liga BetPlay 2026-I reconfigura el panorama del fútbol colombiano. Ocho equipos aseguraron su pase a la fase decisiva, luego de una jornada dominical que selló los cupos y dio lugar al sorteo que trazó el camino hacia la final del primer semestre del año.

El formato de este semestre abandona los tradicionales cuadrangulares, una decisión forzada por los ajustes en el calendario debido al arranque próximo del Mundial 2026. Ahora, los cruces serán directos, con cuartos de final, semifinales y final a doble partido, lo que amplifica la presión desde el primer instante.

Los cuartos de final de la Liga Betplay 2026-I ya tienen definidos sus cruces y se jugarán entre el 9 y el 14 de mayo en partidos de ida y vuelta - crédito @Dimayor/ X
Los cuartos de final de la Liga Betplay 2026-I ya tienen definidos sus cruces y se jugarán entre el 9 y el 14 de mayo en partidos de ida y vuelta - crédito @Dimayor/ X

La ronda de cuartos de final presenta duelos de alto voltaje. El enfrentamiento más esperado será el de Independiente Santa Fe contra América de Cali, dos instituciones con una larga trayectoria y rivalidad en el país. Santa Fe logró su clasificación en la última fecha y definirá la serie como local en El Campín, mientras que América abrirá la llave en el Pascual Guerrero. El atractivo de este duelo se incrementa por el choque en los banquillos entre David González y Pablo Repetto.

Los emparejamientos quedaron establecidos de la siguiente manera: Atlético Nacional enfrentará a Internacional de Bogotá; Deportivo Pasto se medirá ante Deportes Tolima; Santa Fe y América disputarán su clásico rojo; y Junior de Barranquilla comenzará su defensa del título frente a Once Caldas. En cada serie, el mejor ubicado en la fase regular tendrá el beneficio de cerrar como local.

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