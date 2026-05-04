Colombia

Niño de 12 años murió en Caucasia, Antioquia, tras explosión de artefacto que se encontró en un potrero: hay tres personas más heridas

Según las autoridades, el hecho se presentó en la tarde del domingo 3 de mayo en la vereda La Garrapata del corregimiento Puerto Triana. Entre los heridos hay otro menor de edad y dos jóvenes de 18 y 20 años

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El artefacto explosivo, que presentaba signos de oxidación, fue detonado de manera controlada por unidades especializadas- VisualesIA
El niño fallecido transportó el artefacto explosivo desde un potrero hasta su casa, donde ocurrió la detonación que también lesionó a otro menor y dos jóvenes - crédito imagen ilustrativa Infobae

La explosión de un artefacto en una vivienda rural del municipio de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, provocó la muerte de un niño de 12 años y dejó a otras tres personas heridas, entre ellas otro menor y dos jóvenes.

Según la información preliminar, el incidente ocurrió en la tarde del domingo 3 de mayo en la vereda La Garrapata, corregimiento Puerto Triana, cuando el menor regresaba a su vivienda.

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Las autoridades confirmaron que el niño fallecido trasladó hasta su casa un objeto hallado previamente en un potrero. Al manipularlo en el interior de la vivienda, se produjo una detonación que resultó fatal para él y lesionó a los demás presentes.

Los heridos, que tienen 12, 18 y 20 años, fueron atendidos inicialmente en el hospital de Caucasia y luego remitidos a centros médicos en el Valle de Aburrá para recibir atención especializada.

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El fatal accidente despertó la alerta de las autoridades por el riesgo inminente de que otros artefactos explosivos se encuentren en zonas veredales, como consecuencia de la fuerte disputa entre grupos armados y las Fuerzas Militares en la zona.

Entretanto, la Policía Antioquia reportó que el elemento fue encontrado en un potrero y trasladado posteriormente a la vivienda, donde se detonó al ser manipulado, según .

“Según las primeras versiones recopiladas, el elemento habría sido encontrado en un potrero y posteriormente trasladado a la vivienda, donde fue manipulado generando su detonación”, explicó el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía de Antioquia.

El Bajo Cauca antioqueño sufre desde hace años la presencia de grupos armados ilegales, entre los que predomina el Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia. Esta situación mantiene en permanente alerta a las autoridades locales y a la población por el riesgo de minas antipersonal y municiones abandonadas.

Tras el hecho, la Alcaldía de Caucasia, encabezada por Johan Ederis Montes, expresó su solidaridad con las familias afectadas y convocó a un Consejo de Seguridad extraordinario para definir acciones preventivas.

“Como consecuencia de este hecho, se registraron cuatro personas afectadas, quienes fueron trasladadas al Hospital César Uribe Piedrahita, donde reciben atención médica especializada. Las autoridades competentes se encuentran adelantando las labores de verificación, con el fin de determinar el tipo de artefacto y las circunstancias en las que ocurrió este accidente”, señaló el alcalde.

Entre las medidas discutidas figura la implementación de campañas de sensibilización en escuelas rurales, orientadas a que los niños y jóvenes aprendan a identificar y reportar objetos sospechosos, sin exponer sus vidas.

Por su parte, la Policía Nacional hizo un llamado para que los ciudadanos reporten cualquier elemento que sea considerado sospechoso para evitar nuevos accidentes en viviendas del municipio.

No es la primera vez que el municipio de Caucasia se ve sacudido por tragedias similares. En octubre de 2018, otro menor de 12 años falleció tras la explosión de una granada, en un caso que dejó también a dos adultos gravemente heridos. Ambos sobrevivieron tras recibir atención médica, pero el hecho reveló la persistencia del peligro en la zona urbana, considerada capital de la subregión.

De acuerdo con reportes médicos, las víctimas del reciente incidente reciben tratamiento especializado para lesiones causadas por esquirlas y la onda explosiva. El riesgo permanente de la presencia de restos de guerra en áreas rurales mantiene en alerta a las familias, que ahora exigen mayor protección y educación sobre cómo actuar ante estos peligros.

El consejo de seguridad citado para la mañana del lunes 4 de mayo busca reforzar la coordinación entre las autoridades municipales, la Policía y las fuerzas militares, así como intensificar los programas de prevención.

“Se invita a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier situación sospechosa a las autoridades. La Administración Municipal continuará atenta a la evolución de los hechos y brindará información oficial a través de los canales institucionales”, indicó la Alcaldía municipal.

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