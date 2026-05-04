Gobierno Petro confirmó la adquisición de nuevos aviones de combate: el Ejército tendrá más fuerzas especiales

Gobierno refuerza la seguridad nacional con modernización aérea y nuevas unidades de despliegue - crédito VisualesIA / Infobae

El Ministerio de Defensa informó sobre nuevas acciones para fortalecer la seguridad nacional, entre las que se destacan la adquisición de 17 aviones de combate y la creación de nuevas fuerzas de despliegue en distintas regiones del país.

Las medidas, anunciadas a través de la cuenta oficial de la entidad en X, buscan mejorar la capacidad de respuesta del Estado frente a amenazas como el secuestro, la extorsión y otros delitos que afectan la seguridad.

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El Gobierno confirmó la compra de aviones de combate Gripen E/F, tras la firma de un contrato con la empresa Saab. La inversión estimada es de 16,5 billones de pesos y tiene como propósito modernizar la defensa aérea y fortalecer las capacidades operativas de la Fuerza Pública.

“En el Gobierno del Presidente Gustavo Petro, la adquisición de aviones de combate y la creación de nuevas fuerzas en el territorio reflejan una apuesta por fortalecer la respuesta del Estado. Más que inversión, una señal de ajuste en la estrategia de seguridad del país”, detalló el ministerio en X.

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El Ministerio de Defensa anunció la compra de aviones de combate Gripen E/F y la creación de nuevas fuerzas de despliegue, con el objetivo de modernizar la defensa aérea y fortalecer la capacidad operativa en el territorio nacional - crédito @mindefensa/ X

Junto con la adquisición de aeronaves, el Ministerio anunció la creación de ocho nuevas Fuerzas de Despliegue Rápido y siete nuevos grupos GAULA, tanto militares como policiales. Estas unidades están orientadas a reforzar la presencia estatal en zonas estratégicas y a mejorar la respuesta ante fenómenos de alto impacto, como el secuestro y la extorsión.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro destacó que la política de seguridad nacional apuesta por una reorganización estratégica, que permita mayor eficacia en la operación y ponga en el centro la protección de la vida. El Ministerio subrayó que el fortalecimiento institucional debe ir más allá del aumento de recursos, priorizando una respuesta integral del Estado en todo el territorio nacional.

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La combinación de modernización tecnológica y ampliación de la capacidad operativa pretende consolidar una presencia estatal más robusta y eficiente, acorde con los retos de seguridad que enfrenta Colombia.

El proceso para la adquisición de los 17 aviones Gripen de última generación ha estado acompañado de un discurso constante por parte del presidente Gustavo Petro, quien ha resaltado la importancia estratégica y ética de esta negociación para el país.

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Gustavo Petro enfatizó la transparencia del proceso de compra y el impacto social, ambiental y tecnológico de los aviones Gripen, que llegarán entre 2026 y 2032 - crédito Europa Press

Durante la firma del acuerdo, que se realizó el 14 de noviembre de 2025 en Cali, el mandatario enfatizó la transparencia del proceso, afirmando: “Hay una competencia mundial por este tipo de instrumentos. No sabía que se usaban tantas armas sucias para una competencia simple empresarial, pero las han usado. Nos hemos mantenido firmes; he buscado que aquí no haya corrupción. Hemos cuidado al máximo que quienes se han comprometido en la hechura de este contrato, de este logro que hoy tenemos, no hayan estado expuestos a la tentación ni a otros factores”.

El presidente ha insistido en que la adquisición de estas aeronaves es mucho más que una simple operación militar. “Estas armas no son simplemente brutalidad del acero, sino que es inteligencia, es matemáticas, es software. Tendrán un impacto de responsabilidad social y ambiental en temas de energía, agua y salud. Espero que representen una innovación absoluta y una modernidad en el desarrollo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana”, destacó Petro, quien además subrayó la importancia de mantener una relación de respeto y cooperación con Suecia, país aliado en esta operación.

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El presidente destacó que la adquisición de las aeronaves responde a una política de disuasión y protección, con el objetivo de salvaguardar vidas y fortalecer la capacidad de defensa del país - crédito Presidencia de la República

Petro también ha señalado que el objetivo primordial de la negociación es la disuasión, para reducir la violencia y proteger tanto a civiles como a miembros del ejército. “El objetivo de la negociación es evitar a toda costa la muerte de personas hacia adelante, disuadir las agresiones sobre Colombia, provengan de donde provengan”, puntualizó.

La llegada de los aviones Gripen, previstos para el periodo entre 2026 y 2032, representa para el Gobierno un paso histórico en la modernización de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. “Se está firmando el contrato por 16,5 billones de pesos entre el Ministerio de Defensa de Colombia y la empresa Saab de Suecia para la adquisición de 17 aeronaves Gripen, nuevas de superioridad aérea con la más alta tecnología, que fortalecerán la seguridad y defensa del país”, expresó Petro.

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