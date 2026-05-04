Colombia

Ejército Nacional anuncia nueva convocatoria para reclutamiento en 2026: hay buenas noticias para los nuevos soldados

Las personas entre 18 y 24 años disponen de cerca de 15.000 mil cupos para iniciar el alistamiento, de acuerdo con la agenda publicada por la autoridad castrense, que incluye cambios en beneficios y procesos administrativos

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La prórroga voluntaria permite a los jóvenes solicitar formalmente la extensión de su permanencia en las Fuerzas Militares o la Policía Nacional - crédito Ejército Nacional Colombia
El Ejército Nacional habilita 14.990 cupos para la segunda convocatoria del servicio militar en Colombia, dirigida a jóvenes entre 18 y 24 años- crédito Ejército Nacional Colombia

Un total de 13.694 hombres y 1.296 mujeres podrán incorporarse al Ejército Nacional de Colombia durante la segunda convocatoria para el servicio militar de 2026, que abrió inscripciones el viernes 1 de mayo.

Este proceso, según el Ministerio de Defensa, llega acompañado de cinco cambios normativos que redefinen la experiencia y los derechos de quienes prestan este servicio.

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La principal novedad en esta convocatoria es la posibilidad de solicitar una prórroga voluntaria tras finalizar el tiempo obligatorio. Hasta ahora, los jóvenes debían dejar el Ejército al concluir su periodo; con el nuevo esquema, podrán extender su permanencia entre seis y doce meses adicionales, siempre que lo soliciten formalmente.

El Gobierno aclaró que esta extensión solo podrá tramitarse una vez por persona, lo que impide estancias prolongadas sin un vínculo profesional con la institución.

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Por primera vez, los soldados podrán solicitar una prórroga voluntaria y permanecer en el servicio militar entre 6 y 12 meses adicionales - crédito Ejército
Por primera vez, los soldados podrán solicitar una prórroga voluntaria y permanecer en el servicio militar entre 6 y 12 meses adicionales - crédito Ejército

Durante la extensión, los jóvenes conservan el derecho de desistir en cualquier momento, sin que se convierta en una obligación ineludible. Esta flexibilidad representa un cambio respecto al modelo anterior y busca, según funcionarios del sector defensa, fomentar vocaciones militares a partir de decisiones más libres y personalizadas.

Requisitos

Además, quienes cumplan con los requisitos y sean incorporados recibirán un auxilio mensual equivalente al salario mínimo legal vigente ($ 1.750.905) durante su servicio. Al finalizar, obtendrán un pago adicional correspondiente a un salario mínimo y una bonificación aproximada de $ 2′600.000.

Para 2026, la remuneración mensual ya corresponde al 100 % del salario mínimo, tras un aumento progresivo iniciado en años previos.

El proceso de selección está abierto tanto para hombres como para mujeres colombianos que tengan entre 18 años y un día antes de cumplir 24.

La inscripción se realiza a través de la página web oficial www.libretamilitar.mil.co, donde se deben registrar datos personales, familiares y académicos. Aquellos que cumplen los requisitos serán llamados por el Distrito Militar para los siguientes pasos.

Plano cerrado de la mitad inferior del cuerpo de varios militares del Ejército de Colombia formados, vistiendo uniformes de camuflaje, botas negras y sosteniendo fusiles.
Las mujeres que aspiren al servicio militar deben presentar un resultado negativo reciente de laboratorio para embarazo al momento de la incorporación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las mujeres que aspiren a la convocatoria deberán presentar, además de los requisitos generales, una prueba de laboratorio que acredite gravidez negativa, tomada ocho días antes de la fecha de incorporación.

El Ministerio de Defensa explicó que estos cambios forman parte de una estrategia para modernizar el servicio militar, fortalecer derechos y mejorar las condiciones económicas de los jóvenes reclutas. La administración actual sostiene que la reforma busca ofrecer incentivos concretos y que la decisión de permanecer en el Ejército sea realmente voluntaria.

Beneficios

Los soldados destacados como dragoneantes pueden obtener un 5% adicional del salario mínimo vigente cada mes. Existen alianzas comerciales que otorgan descuentos en tiendas, restaurantes y almacenes, además de apoyo en transporte y sostenimiento durante los desplazamientos y el regreso al hogar.

El sistema contempla permisos anuales con auxilio de transporte y la devolución proporcional de la partida de alimentación cuando se otorgan permisos especiales.

El Decreto 1075 de 2025 permite la extensión voluntaria del servicio militar por única vez y ofrece la posibilidad de desistir en cualquier momento - crédito Ejército

Adicionalmente, los incorporados acceden a programas de formación técnica y laboral en el SENA y otras instituciones, líneas de crédito especiales con el Icetex, y facilidades para obtener matrícula cero en carreras militares o policiales. El tiempo de servicio es tenido en cuenta para el cómputo de semanas en fondos de pensión, cesantías y primas de antigüedad.

Los jóvenes que terminan el servicio reciben la tarjeta de reservista de primera clase —en formato físico y digital— y gozan de prioridad para participar en programas de empleo y capacitación laboral. También se ofrece acompañamiento para la adaptación al regreso a la vida civil durante el último mes de servicio. Además, existe la opción de extender el servicio militar hasta por 12 meses adicionales, manteniendo todos los derechos y beneficios.

El servicio militar es presentado por el Ejército Nacional como una oportunidad para fortalecer valores como la disciplina, el liderazgo y la responsabilidad. Según la institución, quienes participan contribuyen a la defensa del país y se convierten en referentes de compromiso ciudadano.

El Comando de Reclutamiento destaca el papel transformador de esta experiencia, tanto en el ámbito personal como social, y hace un llamado para que la juventud asuma este compromiso con decisión y orgullo.

La institución recuerda a los interesados que el proceso es gratuito y no requiere intermediarios. Se invita a denunciar cualquier intento de corrupción a través de la línea 157.

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