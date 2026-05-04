Cuál fue el motivo del trágico accidente vial en Paratebueno, Cundinamarca, que dejó cuatro muertos de una misma familia: “El vehículo particular invadió el carril”

El conductor del bus indicó que el automóvil perdió el control en una curva y chocó de frente contra el vehículo de pasajeros - crédito Bomberos Cundinamarca

El retorno de una familia en la vía Yopal-Villavicencio terminó en tragedia al colisionar su vehículo con un bus intermunicipal cerca de la vereda La Europa, en Paratebueno, Cundinamarca.

El choque dejó cuatro víctimas fatales y generó caos en la zona, provocando el cierre temporal de la vía hacia el Meta. Las primeras imágenes captadas por testigos evidenciaron la magnitud del impacto: el carro terminó con la parte delantera casi destruida bajo el bus involucrado.

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Las autoridades reportaron que las víctimas, identificadas como Julio Enrique Galán Roa, Martha Judith Lozano León, Tatiana del Pilar Galán Lozano y Gabriela Rivera Galán, viajaban juntas en el automóvil particular.

El sargento Alfonso Caballero, comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Paratebueno, relató la secuencia de la emergencia en Alerta Bogotá: “Fuimos alertados de un accidente en carretera. Cuando llegamos al sitio encontramos un vehículo particular que había colisionado de frente con un bus de servicio público”.

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En las imágenes quedó registrada la magnitud de la tragedia - crédito Captura de video / Cortesía

Según la información oficial, los bomberos hallaron a cuatro personas atrapadas en el automóvil. “Logramos extraer con vida a una de las ocupantes adultas y fue trasladada en ambulancia a un centro asistencial, pero falleció posteriormente. Las otras tres personas ya no presentaban signos vitales cuando llegamos”, detalló el sargento Caballero.

Las maniobras de rescate se complicaron por el estado del vehículo, cuyo chasís quedó severamente deformado tras el impacto. La intervención de los equipos de emergencia incluyó el uso de herramientas para cortar partes del carro y permitir la extracción de los cuerpos, una labor que se extendió durante dos horas.

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Las primeras investigaciones apuntan a una posible invasión de carril. “El conductor del bus manifestó que el vehículo particular invadió su carril. Al parecer venía a una velocidad considerable y al tomar la curva perdió el control y se fue directamente contra el bus”, explicó el comandante al medio mencionado.

El accidente ocurrió en un tramo que, según el sargento Caballero, no es conocido por registrar siniestros graves. “El sector donde ocurrió el accidente no es un punto frecuente de siniestros, y al momento del choque el clima presentaba cielo parcialmente nublado, sin lluvias ni condiciones extremas de visibilidad”, especificó el jefe de bomberos a Alerta Bogotá.

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Las autoridades de Cundinamarca informaron que el bus de la empresa Expreso Morichal transportaba entre 35 y 40 pasajeros, ninguno de los cuales sufrió lesiones graves ni fracturas.

Las autoridades identifican a las cuatro víctimas de la familia Galán Lozano tras el fatal accidente en la vía Yopal-Villavicencio - crédito Captura video

El control del derrame de combustible y la protección del lugar permitieron que la emergencia no escalara a consecuencias mayores para los ocupantes del bus.

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Reacciones por las víctimas mortales

Las autoridades confirmaron que Martha Judith Lozano León, Julio Enrique Galán Roa y Tatiana del Pilar Galán Lozano, formaban parte del equipo médico del Hospital Regional de la Orinoquía (HORO E.S.E.), en Yopal, Casanare.

Las condolencias no tardaron en llegar desde el Hospital Regional de la Orinoquía, que destacó en un comunicado el compromiso y la calidez humana de las dos colaboradoras fallecidas. La Gobernación de Casanare también expresó pesar y solidaridad con los familiares y allegados de quienes perdieron la vida en este siniestro.

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La investigación sobre el accidente permanece abierta. Según reportó la Policía de Tránsito y Transporte, se indagan posibles causas como la invasión de carril, fallas mecánicas o las condiciones meteorológicas adversas que afectaron la visibilidad en la región oriental durante la jornada.

Un siniestro vial en el sector La Europa, Paratebueno, dejó como saldo cuatro personas fallecidas y activó investigaciones de la Policía de Tránsito - crédito Gobernación de Cundinamarca/X

El gobernador Jorge Emilio Rey Ángel aseguró que la aplicación está alojada en el Portal 360 de la Secretaría de Movilidad Contemporánea de la Gobernación de Cundinamarca - crédito @JorgeEmilioRey/X

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, se pronunció sobre la tragedia en sus redes sociales pasadas las 6:00 p. m. “Lamentamos el siniestro vial con víctimas fatales en el sector La Europa, municipio de Paratebueno, que deja cuatro personas fallecidas. El caso es atendido por unidades de la Dirección Tránsito y Transporte de la Policía Nacional”, declaró el mandatario departamental.

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Durante la misma intervención, Rey pidió responsabilidad en la vía: “Lamentamos profundamente este siniestro. Pedimos a todos los conductores extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y tener paciencia ante las condiciones climáticas adversas”.