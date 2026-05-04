Colombia

Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este 4 de mayo

¡Toma tus precaciones! Diferentes barrios de la capital sufrirán recortes de agua

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Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)
Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)

Con el fin de realizar obras de reparación, instalación y mantenimiento, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará una serie de suspensión temporal en el suministro de agua.

Aquí está la información completa sobre los cortes de agua programados para este lunes 4 de mayo. Revisa y prepara las reservas.

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Los cortes de agua de hoy

Localidad: Antonio Nariño.Barrios: Restrepo Occidental.Lugar: De la Calle 11 Sur a la Calle 17 Sur, entre la Carrera 24G a la Carrera 27.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cambio accesorio totalizadora

Recomendaciones para ahorrar agua

Sin importar si hay cortes de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

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Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.

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