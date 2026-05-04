Armando Benedetti respondió a Abelardo de la Espriella con rimas y burlas en su contra: “Tan postizo que se injertó pelo”

Abelardo de la Espriella denunció que el ministro del Interior, Armando Benedetti, había amenazado a tres de sus activistas, pero el alto funcionario solo se burló del asunto - crédito @delaespriella_style/Instagram - @AABenedetti/X

La confrontación entre el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el candidato presidencial Abelardo de la Espriella sumó un nuevo capítulo que elevó la tensión política luego de que el alto funcionario respondió con un mensaje cargado de ironía y rimas tras las acusaciones que lo señalan de haber lanzado amenazas contra activistas.

El cruce se volvió tendencia luego de que De la Espriella, aspirante de la extrema derecha, denunció en la red social X un supuesto riesgo para tres integrantes de su movimiento Defensores de la Patria. Sus palabras incluyeron cuestionamientos directos al papel del ministro y pedidos de intervención de organismos de control.

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Pero lo que llamó la atención fue la réplica de Benedetti, ya que no tomó un tono institucional; el ministro eligió un estilo burlón, con frases rimadas y alusiones personales que apuntaron a desacreditar a su contradictor. Aunque evitó nombrarlo, el mensaje dejó ver que el destinatario era evidente.

Armando Benedetti restó importancia a las advertencias legales de Abelardo de la Espriella - crédito @MinInterior / X

Cómo inició el conflicto entre De la Espriella y Benedetti

El origen del conflicto se encuentra en un video difundido por el mismo Armando Benedetti, en el que arremetió contra usuarios de redes sociales que, según dijo, difunden información falsa sobre su participación en campañas y mostró capturas de pantalla de videos creados por Miguel Zárate y Santiago Giraldo. Allí los llamó “bodegueros chiquitos” y los calificó de “criminales”, lo que provocó rechazo inmediato.

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En ese mismo mensaje, el funcionario lanzó una advertencia que desató la polémica: “Todo el que se ha metido en campaña le va mal”. Luego agregó una frase que generó interpretaciones sobre su gravedad: “cuidado y esto se jode, cuidado y la muerte gana”.

“Están diciendo mentiras de un ministro que además no puede participar en política. Van a ver, lo estoy diciendo desde ahora, todo el que se ha metido conmigo en campaña le va mal. Apuesto a que no pasan a segunda vuelta (...)”, señaló Armando Benedetti.

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La polémica creció luego de que Armando Benedetti calificara de “criminales” a unos activistas políticos - crédito @AABenedetti/X

El llamado del aspirante presidencial a las autoridades

Luego, Abelardo de la Espriella sostuvo que el ministro incurrió en un acto “irresponsable” y aseguró que sus declaraciones constituyen amenazas contra activistas cercanos a su proyecto político. En su pronunciamiento en la misma red social, pidió que el procurador Gregorio Eljach y la fiscal General, Luz Adriana Carmargo, actúen de forma inmediata.

El candidato también afirmó que existe un intento por afectar el proceso electoral. Aseguró que Benedetti, junto con el presidente Gustavo Petro, busca alterar el resultado en las urnas; además, expresó su solidaridad con los tres activistas mencionados y llamó a la ciudadanía a mantenerse alerta.

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“Están perdidos: ya saben que en las urnas no nos derrotan y acuden, en su desespero, a actuar como los delincuentes que son. Colombianos: estamos advertidos; ocupémonos, denunciemos y cuidemos la democracia. Contra el pueblo unido, no lograrán sus propósitos. Mi solidaridad con Santiago, Vincent y Zárate. No están solos”, escribió el aspirante presidencial.

Abelardo de la Espriella arremetió en X en contra del ministro del Interior Armando Benedetti - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La burla que hizo Armando Benedetti a Abelardo de la Espriella

Frente a ese señalamiento, Armando Benedetti optó por un contraataque en redes. Su publicación incluyó un texto con ritmo repetitivo y tono sarcástico: “Hello, hello 🐱 Hay un señor que es tan postizo, tan postizo (…)”. A partir de allí, encadenó frases que cuestionan la imagen pública de su contradictor.

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El uso del emoji de gato no pasó desapercibido, ya que ese símbolo se interpretó como una alusión directa al apodo que De la Espriella utiliza, “el Tigre”, pese a la ausencia de una mención explícita.

“Hay un señor que es tan postizo, tan postizo, que se injertó pelo, produce mentiras en su boca, se maquilla cuando aparece públicamente, y es tan postizo, tan postizo, que tiene silicona en las nalgas, implantes en las pompis”, escribió el ministro con un evidente sentido burlón.

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Armando Benedetti insistió en que se difunden mentiras sobre su papel en política en respuesta directa a Abelardo de la Espriella - crédito @AABenedetti/X

Tras lanzar burlas sobre su apariencia y aludir a supuestos retoques estéticos, el ministro afirmó que nadie debía confiar ni dar crédito a lo que dice De la Espriella: “No le crean NADA. Ritmo, diga usted nombre de...Tengo una caja llena de objetos postizos… (sic)“.

Así, ambos líderes, originarios de la costa colombiana, sostienen un cruce constante de señalamientos y respuestas. Aunque la acusación del candidato presidencial reviste gravedad, Benedetti le restó peso con el tono de su réplica.

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