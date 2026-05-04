Corte Suprema de Justicia citó a Berenice Bedoya y Martha Peralta por el escándalo de corrupción en la Ungrd: este es el día

Las senadoras Berenice Bedoya y Martha Peralta deberán comparecer ante la justicia por el caso de corrupción de la Ungrd - crédito @SenadoGovCo/X - Martha Peralta/Facebook

El expediente por presuntas irregularidades en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) sigue sumando capítulos y nombres en la lista de citados. En el inicio de mayo 2026, la atención se concentra en dos congresistas que deberán comparecer ante la justicia para dar su versión de los hechos en medio de un caso que sacude el panorama político.

La diligencia, prevista para el miércoles 6 de mayo, fue ordenada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia como parte de una investigación que busca esclarecer un posible entramado de corrupción dentro de la entidad. En esa fecha, las senadoras Martha Peralta (Partido Mais) y Berenice Bedoya (Partido ASI) acudirán a rendir versión libre, un paso clave dentro del proceso judicial.

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Detrás de esta citación está el magistrado Marco Antonio Rueda, que lidera las actuaciones y viene recopilando pruebas y testimonios para avanzar en la indagación. La comparecencia de las congresistas se da en un momento en el que el expediente sumó peso con nuevas declaraciones.

La Corte Suprema citó a las senadoras Berenice Bedoya y a Martha Peralta como parte de la investigación por presuntas irregularidades en la Ungrd - crédito Luisa González/Reuters

El origen de la decisión se encuentra en una serie de testimonios que fueron incorporados al proceso en las últimas semanas, entre ellos figuran las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y de María Alejandra Benavides, que se desempeñó como asesora del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

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