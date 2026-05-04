Colombia

Corte Suprema de Justicia citó a Berenice Bedoya y Martha Peralta por el escándalo de corrupción en la Ungrd: este es el día

El alto tribunal llamó a las dos senadoras para rendir versión libre, en medio de una investigación que se fortalece con testimonios clave y que cada vez más se adentra entre las figuras del Congreso

Guardar
- crédito @SenadoGovCo/X - Martha Peralta/Facebook
Las senadoras Berenice Bedoya y Martha Peralta deberán comparecer ante la justicia por el caso de corrupción de la Ungrd - crédito @SenadoGovCo/X - Martha Peralta/Facebook

El expediente por presuntas irregularidades en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) sigue sumando capítulos y nombres en la lista de citados. En el inicio de mayo 2026, la atención se concentra en dos congresistas que deberán comparecer ante la justicia para dar su versión de los hechos en medio de un caso que sacude el panorama político.

La diligencia, prevista para el miércoles 6 de mayo, fue ordenada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia como parte de una investigación que busca esclarecer un posible entramado de corrupción dentro de la entidad. En esa fecha, las senadoras Martha Peralta (Partido Mais) y Berenice Bedoya (Partido ASI) acudirán a rendir versión libre, un paso clave dentro del proceso judicial.

PUBLICIDAD

Detrás de esta citación está el magistrado Marco Antonio Rueda, que lidera las actuaciones y viene recopilando pruebas y testimonios para avanzar en la indagación. La comparecencia de las congresistas se da en un momento en el que el expediente sumó peso con nuevas declaraciones.

La Corte Suprema citó a las senadoras Berenice Bedoya y a Martha Peralta como parte de la investigación por presuntas irregularidades en la Ungrd - crédito Luisa González/Reuters
La Corte Suprema citó a las senadoras Berenice Bedoya y a Martha Peralta como parte de la investigación por presuntas irregularidades en la Ungrd - crédito Luisa González/Reuters

El origen de la decisión se encuentra en una serie de testimonios que fueron incorporados al proceso en las últimas semanas, entre ellos figuran las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y de María Alejandra Benavides, que se desempeñó como asesora del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

PUBLICIDAD

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Berenice BedoyaMartha PeraltaCorrupciónCaso de la UngrdColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Congresista uribista le ‘cantó la tabla’ a Petro por forzar votaciones en el Congreso con presión mediática por “ausencias” de legisladores

El debate por la jurisdicción agraria volvió a subir de tono en el Congreso, en medio de cuestionamientos por parte del representante Cristian Garcés al Ejecutivo por la forma en que estaría impulsando la aprobación del proyecto

Congresista uribista le ‘cantó la tabla’ a Petro por forzar votaciones en el Congreso con presión mediática por “ausencias” de legisladores

Resultado Sinuano Día hoy 4 de mayo

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Resultado Sinuano Día hoy 4 de mayo

Día de la Madre en Colombia 2026: fecha oficial, orígenes y alternativas para celebrar

Millones de hogares celebran el reconocimiento a la maternidad con actividades, viajes y regalos únicos en una fecha que conecta tradiciones ancestrales, costumbres religiosas y una normativa legal vigente en el país

Día de la Madre en Colombia 2026: fecha oficial, orígenes y alternativas para celebrar

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 4 de mayo

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 4 de mayo

Así puede consultar su puesto de votación para las elecciones presidenciales de 2026: paso a paso para saber dónde sufragar el 31 de mayo

Quienes cambiaron de residencia en Colombia o el exterior tuvieron hasta el 31 de marzo para solicitar traslado de puesto de votación, conforme al cronograma electoral

Así puede consultar su puesto de votación para las elecciones presidenciales de 2026: paso a paso para saber dónde sufragar el 31 de mayo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

ENTRETENIMIENTO

Shakira conquistó Copacabana: estos fueron los principales hitos de histórico show de la colombiana en Brasil

Shakira conquistó Copacabana: estos fueron los principales hitos de histórico show de la colombiana en Brasil

Peter Manjarrés respondió a críticas por evento en el que estuvo Juliana Guerrero: “Exijo respeto”

J Balvin y Ryan Castro llegan al cine con ‘Omerta’: estas son las fechas de la corta temporada en salas

Milica le respondió a quienes aseguran que Westcol fue infiel con ella: “Estaba re tragada”

La actriz Manuela González, de la serie ‘Perfil Falso’, reveló cómo reaccionó Lionel Messi al verla: “Qué momento tan soñado”

Deportes

Definidos los cuartos de final de la Liga Betplay 2026-I: fechas, horarios y dónde ver los partidos

Definidos los cuartos de final de la Liga Betplay 2026-I: fechas, horarios y dónde ver los partidos

Esta es la figura de la selección Colombia que se queda por fuera del Mundial de la Fifa 2026 por lesión

La selección Colombia femenina Sub-17 clasificó a la semifinal del Suramericano y enfrentará a Brasil: cuándo será el partido

Con clásico de “Rojos” y Nacional en Bogotá: así quedaron los cruces de los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I

En video: Raúl Giraldo, dueño del DIM, provocó a los hinchas que protestaron tras la eliminación del equipo