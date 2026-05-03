Peter Manjarrés cantó en evento vallento en el que estuvo Juliana Guerrero; fue criticado y se defendió: “Trabajo honradamente”

Peter Manjarrés defendió su presencia en un evento en el que estuvo Juliana Guerrero y aclaró que su trayectoria musical siempre ha sido transparente - crédito @petermanjarres/IG y Diego Cuevas

Juliana Guerrero, la joven investigada por la obtención irregular de títulos como tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y profesional en Contaduría Pública, continúa en el centro de la polémica nacional.

La exfuncionaria del Ministerio del Interior, a quien el presidente Gustavo Petro intentó nombrar viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad, es cuestionada por su presencia en eventos públicos junto a políticos destacados del Cesar, a pesar de enfrentar un proceso penal.

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Recientemente, Guerrero fue vista en una fiesta presuntamente organizada por el clan Gnecco durante el Festival Vallenato en Valledupar. Así lo reportó el periodista Jacobo Solano, quien compartió en sus redes una fotografía del evento en la que aparecen Guerrero y otras figuras, como el cantante vallenato Peter Manjarrés.

“En esta foto suministrada, vemos al cantante Peter Manjarrez (sic) cuando sale de la mesa de Juliana Guerrero, luego de cantarle una estrofa de la canción “Voy con todo”. Juliana fue el blanco de todas las miradas mientras bailaba con un grupo de amigos que disfrutaron de la fiesta pasada la medianoche”, aseveró el comunicador en la red social.

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El periodista Jacobo Solano reveló foto que muestra a Juliana Guerrero en el Festival Vallenato. En la imagen aparece Peter Manjarrés - crédito @JACOBOSOLANOC/X

El artista, oriundo de Valledupar, respondió al comentario que hizo el periodista, confirmando que estuvo en la parranda y haciendo una aclaración sobre la canción que estaba cantando en el momento que fue capturado por la cámara de uno de los asistentes.

“Ombe chula estás mal de datos no era voy voy con todo. Esa no la canté. Era monedita de oro. Y seguimos trabajando en el festival (sic)”, señaló el cantante vallenato en la red social X.

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Peter Manjarrés se pronunció sobre su presentación en el Festival Vallenato - crédito @PeterManjarres/X

La discusión no se detuvo ahí. El comunicador reaccionó indicando que Manjarrés confirmó que “le cantó” a Juliana Guerrero. "Menos mal que Peter no se molesto esta vez, a veces bota el chupo (sic)”, precisó.

En respuesta a su señalamiento, el artista explicó que no hizo ninguna presentación privada ni exclusiva para la joven; cantó para todas las personas que estaban presentes. Calificó su trabajo como honrado y afirmó que no está involucrado en ningún acto político.

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“Ombe chula lee bien, nunca escribi que le cante a ella, escribí que le cante todas las mesas. Yo no me escondo chula. No tengo rabo de paja. Trabajo honrada mente, no soy político. Vivo de mi profesión como cantante. Bastante q transnocho y pago buen impuesto. Asi chula que conmigo si te van a dar las 12 papa. No te tengo miedo (sic)”, sostuvo.

El cantante Peter Manjarrés aclaró que no le cantó directamente a Juliana Guerrero - crédito @PeterManjarres/X

Solano contestó advirtiendo que Manjarrés “reculó” en sus declaraciones sobre el tema y le solicitó bajar el tono de la discusión. “Bájele dos rayitas a la agresividad”, indicó.

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El cantante continuó con la pelea en redes, recalcando su rechazo a los comentarios del periodista, los cuales considera una falta de respeto que afecta su reputación. Advirtió, además, que si el comunicador continúa haciendo afirmaciones al respecto y poniendo en duda la transparencia de su presentación en el evento, revelará información que puede comprometerlo.

“Chupo no chula. Yo me cuido mucho mi imagen, para que me vengas a faltar el respeto cuando a ti te dé la gana. Conmigo vuelvo y te repito te van a dar las 12. Como sigas así. Voy a recordarte de donde vienes tú. Todo lo si hiciste en Bogotá en los 90. Para q la gente sepa. Ahora te la quieres picar de pulcro y mencionándome cuando se te dé la gana. Yo si conozco tu pasado. Conmigo no te metas vuelto y te repito no tengo rabo de paja, tú si (sic)”, escribió.

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El cantante Peter Manjarrés se enfrentó con periodista por criticarlo por estar en el Festival Vallenato en el que también participó Juliana Guerrero - crédito @PeterManjarres/X

Jacobo Solano se desligó de las advertencias del artista, asegurando que jamás ha tenido investigaciones en contra y afirmó que cualquier información que revele Manjarrés es una calumnia.

En otra publicación, el cantante insistió en la transparencia de su trayectoria musical. “Uno cuida su nombre, su trabajo y su camino todos los días… para que venga alguien desde afuera a juzgar sin saber la historia. La imagen se construye con hechos, no con opiniones ajenas. Respeta procesos… que no todos tienen el carácter para sostener lo que critican”, indicó.

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Peter Manjarrés defendió su imagen tras ser criticado por estar en un evento en el que participó Juliana Guerrero - crédito @PeterManjarres/X