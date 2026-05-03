Colombia

Estos son los mecanismos para deshacerse de las llantas usadas en Colombia sin afectar el medio ambiente

Desde puntos de recolección hasta reciclaje industrial y reencauche, existen varias alternativas para evitar que estos residuos terminen contaminando barrios, suelos y fuentes de agua

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Los carros eléctricos requieren llantas especiales que garanticen seguridad, durabilidad y eficiencia en cada recorrido - crédito Asopartes
Colombia recolecta y aprovecha cerca de 10,6 millones de llantas usadas en 2024, equivalentes a 94.000 toneladas de residuos recuperados - crédito Asopartes

En muchas ciudades de Colombia, cambiar las llantas del carro o de la moto suele verse como una tarea de rutina: llegar a la serviteca, hacer el cambio y seguir el camino. Lo que no siempre se piensa es qué pasa después con esas llantas desgastadas que ya no sirven para rodar. Ahí comienza un problema silencioso que puede terminar impactando barrios, quebradas, lotes baldíos y hasta la salud pública.

Aunque para muchos conductores se trata solo de un residuo más, las autoridades ambientales llevan años insistiendo en que una llanta abandonada puede convertirse en una fuente de contaminación de largo plazo. Su composición tarda décadas en degradarse y, si termina expuesta al aire libre, puede acumular agua, atraer insectos transmisores de enfermedades y generar afectaciones sobre el suelo y las fuentes hídricas.

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El crecimiento del parque automotor eléctrico en Colombia impulsa también la demanda de llantas especiales - crédito Autosmash
El aprovechamiento industrial de llantas usadas permite su transformación en materiales para mezclas asfálticas, infraestructuras y procesos energéticos - crédito AP

En medio de ese panorama, Colombia viene mostrando avances importantes en el manejo de este tipo de residuos. Durante el 2024, el país logró recolectar y aprovechar cerca de 10,6 millones de llantas usadas, una cifra que representa aproximadamente 94.000 toneladas de material recuperado. Detrás de ese número hay un esfuerzo conjunto entre empresas, autoridades ambientales, centros de mantenimiento y consumidores que han empezado a entender que desechar una llanta de forma correcta tiene efectos reales sobre el entorno.

De acuerdo con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, hoy existen distintas rutas para darle una segunda vida a estos residuos y evitar que terminen convertidos en un problema ambiental.

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Una de las alternativas más utilizadas en el país es el aprovechamiento industrial. A través de este proceso, las llantas usadas son transformadas en materiales que luego pueden incorporarse en diferentes sectores productivos. Por ejemplo, parte de sus componentes puede ser utilizada para mezclas asfálticas en carreteras, obras de infraestructura, procesos energéticos o incluso aplicaciones industriales especializadas.

Este tipo de reutilización ha tomado fuerza en los últimos años porque no solo reduce el volumen de residuos, además permite aprovechar materias primas que de otra manera terminarían desaprovechadas. Para un país que enfrenta desafíos ambientales crecientes, cada tonelada recuperada representa menos presión sobre rellenos sanitarios y ecosistemas urbanos.

Infografía que ilustra el proceso de las llantas usadas en Colombia, mostrando una pila de neumáticos, su procesamiento y su conversión en recursos, junto con los riesgos de su abandono.
Procesos como el reciclaje mecánico y la pirólisis recuperan componentes valiosos de las llantas usadas para nuevas aplicaciones industriales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Otra opción que gana terreno es el reencauche. En términos prácticos, este proceso permite renovar la estructura de ciertas llantas para extender su vida útil y devolverlas a circulación bajo condiciones técnicas seguras. En 2024, más de 428.000 llantas fueron recuperadas bajo este modelo en Colombia. El reencauche es especialmente relevante para sectores como transporte de carga, logística y vehículos comerciales, donde el desgaste de llantas es constante y los costos operativos tienen un peso importante. Además, desde una mirada ambiental, prolongar la vida de una llanta significa reducir la necesidad de fabricar una nueva en el corto plazo.

A esto se suman procesos más especializados, como el reciclaje mecánico o la pirólisis. Esta última consiste en un tratamiento termoquímico mediante el cual ciertos materiales son descompuestos para recuperar componentes que luego pueden tener nuevos usos industriales. Sin embargo, el problema persiste cuando estos residuos terminan fuera del sistema formal.

Una llanta abandonada en un lote vacío, en una zona rural o cerca de una fuente de agua puede convertirse rápidamente en un foco de contaminación. Además del deterioro ambiental, estos espacios pueden transformarse en criaderos de mosquitos y otros vectores asociados a enfermedades.

Vista cercana de un vasto montón de neumáticos de vehículos usados y desgastados, con diversos patrones de banda de rodadura y suciedad visible.
La disposición inadecuada de llantas usadas genera focos de contaminación, deterioro ambiental y riesgos para la salud pública urbana y rural - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por eso, uno de los mensajes más insistentes de las autoridades ambientales apunta a la disposición correcta. En Colombia existen actualmente alrededor de 2.400 puntos de recolección habilitados para este tipo de residuos. A eso se suman 35 centros de acopio y cuatro espacios de almacenamiento autorizados.

Muchos de estos puntos están ubicados en servitecas, talleres automotrices, centros de mantenimiento e incluso algunos centros comerciales. La idea es que el conductor tenga alternativas cercanas y no termine dejando las llantas en espacios públicos o zonas no autorizadas.

En un momento en el que la movilidad sigue creciendo y el parque automotor colombiano continúa expandiéndose, la gestión de estos residuos se vuelve cada vez más importante. Lo que parece un cambio mecánico de rutina puede terminar siendo una decisión con impacto ambiental.

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