A Paloma Valencia le recordaron cuando criticó el subsidio del Soat propuesto por el Gobierno Petro: ahora impulsa una iniciativa similar

La candidata presidencial propuso que el Estado pague el Soat de algunas motos y que se garantice la prestación de servicios de salud en caso de accidentes - crédito @PalomaValenciaL/X

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, anunció que presentará un proyecto de ley para favorecer a los moteros del país. De acuerdo con su explicación, propondrá que el Estado asuma el pago del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) en ciertos casos.

“Hemos venido a decirle aquí desde Pereira a todos los moteros de Colombia, que para las motos de hasta 250 centímetros cúbicos, el Estado se hará cargo del pago del Soat y que quedan liberados de ese pago, pero cubiertos en la salud. ¿Para qué? Para que si hay un accidente tengan que definitivamente atenderlos”, detalló la congresista de derecha ante la ciudadanía y los conductores y conductoras de moto que la acompañaban.

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De acuerdo con la senadora, el proyecto de ley será presentado la próxima semana ante el Congreso de la República para que se le dé el respectivo trámite legislativo. Afirmó que esta iniciativa beneficiará a los trabajadores, a la población campesina y a quienes esperan poder adquirir una moto para movilizarse con mayor facilidad.

Paloma Valencia que su propuesta beneficia a trabajadores y campesinos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

“Esta es la manera de cumplirle a los colombianos que quieren tener su moto, que quieren transportar a su familia, de cumplirle a los campesinos que tienen, que tienen hoy la moto en vez del caballo”, detalló.

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Pese a que la población que la escuchó celebró la propuesta, en redes sociales Esteban Restrepo, secretario privado del presidente de Ecopetrol, exdirector de Asuntos Internacional y Extradiciones del Ministerio de Justicia y exsecretario de Gobierno de Medellín la criticó.

A través de una publicación en su cuenta de X, compartió un antiguo comentario que hizo Valencia en la red social sobre el Soat. El mensaje es del 25 de septiembre de 2023, y en él la hoy candidata presidencial se refirió a una decisión que tomó el Gobierno del presidente Gustavo Petro de “rebajar” una parte del Soat.

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El exsecretario de Gobierno Esteban Restrepo criticó la propuesta de Paloma Valencia sobre el Soat - crédito @estebanrestre/X

“Rebajan el Soat con populismo y sin capacidad técnica y le trasladan esa deuda al sistema de salud al que ya también le habían quitado recursos. Improvisación, poca capacidad técnica y destrucción”, aseveró Valencia en ese momento.

Restrepo reaccionó a las declaraciones que dio la congresista años atrás sobre el tema, haciendo un señalamiento: “Mentirosita”.

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En redes sociales también recordaron un video que publicó la aspirante en diciembre de 2022, en el que criticó la propuesta del Gobierno Petro de subsidiar el Soat. Hizo todo tipo de cuestionamientos sobre las personas que se verían beneficiadas con la medida.

La congresista cuestionó la manera como el Gobierno financiaría el subsidio - crédito @PalomaValenciaL/X

“Resulta, pues, que el Gobierno del presidente Petro dijo que iba a subsidiar el Soat. La primera pregunta que nos hicimos fue: pero, bueno, ¿y todos los que tienen motos de bajo cilindraje son personas que necesitan el subsidio? ¿No existe gente rica con motos de bajo cilindraje? Pero la segunda es: ¿por qué le iban a subsidiar al transporte público que debería estar cumpliendo con eso?”, cuestionó.

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Además, indicó que había dudas sobre la manera como la administración podría financiar ese apoyo económico para los moteros, advirtiendo que los recursos saldrían del Ministerio de Salud, lo que terminaría por perjudicar a la población en general en la prestación de los servicios en el sistema.

“Ahora los $2 billones que dicen que vale este subsidio los van a sacar de los recursos de la salud. Sí, del Adres, donde estaba la plata para el aseguramiento en salud, donde además tenía que llegar plata del Soat, no solamente no va a llegar, sino que le van a sacar para poder cumplir lo que cueste ese subsidio, que nadie sabe. Muy grave que quieran acabar con el sistema de salud”, aseveró.

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