Concejal denunció presunto robo de materiales de la construcción del metro de Bogotá: hay versiones encontradas

El concejal Juan David Quintero aseguró que las imágenes corresponden a la zona donde antes estaba ubicada la estación de TransMilenio Calle 45 - American School Way - crédito @JD_Quinteror/X

El concejal de Bogotá Juan David Quintero publicó en sus redes sociales videos que muestran a algunas personas extrayendo materiales que encuentran entre los escombros de una zona de contrucción del metro de Bogotá, en la avenida Caracas. De acuerdo con el funcionario, los hechos de los que fue testigo ocurrieron en la parte donde antes estaba ubicada la estación de TransMilenio Calle 45 - American School Way.

A su juicio, las personas que estaban llevándose algunos elementos de ese lugar serían “habitantes de calle” y, presuntamente, estarían hurtando materiales requeridos para las obras del metro.

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“¿Ahora resulta que a plena luz del día habitantes de calle se roban los materiales del metro? Acabo de pasar por la antigua estación de la calle 45 y veo esto… ¿Que opinan?”, señaldó el cabildante en su cuenta de X.

El concejal Juan David Quintero denunció presunto robo de materiales del metro de Bogotá - crédito @JD_Quinteror/X

Sin embargo, varios ciudadanos comentaron la publicación de Quintero, advirtiendo que no se trataría de habitantes de calle ni de delincuentes. Algunos indicaron que las personas que fueron grabadas son recicladores, que buscan materiales que sirvan para su reutilización.

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“Son recicladores no habitantes de calle, personas que intentan sobrevivir con lo que desecha el gobierno y nos cuesta a los ciudadanos. Salga de la burbuja pase en las noches y vera que hasta con celador se roban el acero de los que no termina de construir”, señaló un usuario de la red social.

De igual manera, alguno advirtieron que en las imágenes no se veía ningún material útil para las obras del metro y que más bien es una zona llena de escombros.

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Ciudadanos advirtieron que el robo de materiales del metro denunciado por Juan David Quintero correspondería, más bien, a la búsqueda de reciclaje - crédito @JD_Quinteror/X

Sin embargo, hubo quienes indicaron que este tipo de situaciones se convirtieron en el paisaje de Bogotá, que está llena de distintas obras viales, además de la construcción del metro. En esos espacios suelen estar presentes ciudadanos sin hogar y personas que delinquen. Por eso, pidieron al concejal que, como servidor público de Bogotá, aporte a la solución de la problemática de inseguridad en la ciudad.

“Atracos, asaltos, robos,vandalismo, invasión de espacio público, robo de luz, de agua, destrucción de infraestructura, degradación del espacio urbano. Son un problema serio”, señaló otro internatua.

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Policía capturó a dos hombres por robo de materiales del metro

Pese a que algunos ciudadanos pusieron en duda la denuncia del concejal, lo cierto es que en la ciudad sí se ha documentado el hurto de materiales utilizados para la construcción del metro. En agosto de 2025, dos hombres fueron capturados por la Policía Nacional en la localidad de Bosa cuando intentaban sustraer maquinaria y herramientas de la obra, utilizando un camión de carga sin autorización para movilizar estos elementos.

Capturados por robo a camión que tenía material de las obras del metro en Bogotá - crédito Mebog

El caso quedó al descubierto cuando agentes de seguridad privada detectaron la irregularidad y contactaron de inmediato a las autoridades, tras constatar con el responsable técnico que no existía ningún permiso para el retiro. Los hombres detenidos, de 44 y 34 años, portaban prendas similares a las utilizadas por operarios de la obra con la finalidad de camuflarse y eludir el control de la ciudadanía y de las autoridades.

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Durante el operativo, las autoridades recuperaron elementos como gatos mecánicos, carros de avance, llaves de cortante y piezas metálicas importadas de China, los cuales han sido valorizados en aproximadamente $20 millones, declaró el teniente coronel Óscar Chauta, comandante de la Estación de Policía Bosa. De acuerdo con la Policía Nacional, estas piezas se consideran fundamentales para la continuidad del proyecto de transporte.

La Fiscalía General de la Nación quedó a cargo de la investigación del caso. Los detenidos deberán enfrentar cargos por el delito de hurto. La institución reiteró su llamado a los ciudadanos para denunciar actividades sospechosas a través de la línea 123 y otros canales oficiales.

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