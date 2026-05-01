Colombia

María Fernanda Cabal estalló contra Gustavo Petro tras nuevas revelaciones sobre presuntos nexos con Diego Marín: “Era la P de Pitufo”

La senadora del Centro Democrático y exprecandidata presidencial reaccionó en sus redes sociales a las informaciones sobre los encuentros del jefe de Estado con emisarios del contrabandista y cómo, incluso, habría usado una avioneta de su propiedad

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Ilustración acuarela: María Fernanda Cabal (izq), Gustavo Petro (centro) en micrófono, hombre canoso (der). Fondo: letra P llena de multitud.
La senadora de oposición apuntó al jefe de Estado y lo que serían sus encuentros con emisarios de Diego Marín Buitrago, el 'zar del contrabando' en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La controversia por los presuntos vínculos del presidente de la República, Gustavo Petro, y Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, a juzgar por la aceptación del mandatario de la reunión con Gonzalo Boye, abogado del considerado “zar del contrabando”; al igual que un video de él subiéndose a una avioneta que sería propiedad de este personaje, causaron una dura reacción de la senadora María Fernanda Cabal.

La senadora, que aún hace parte del Centro Democrático tras su frustrada campaña a la presidencia, se refirió a las revelaciones de Boye, que habló de los encuentros entre el jefe de Estado y emisarios del reconocido contrabandista, a la postre aceptados por el gobernante. Por ello, utilizó una imagen del lanzamiento de la campaña presidencial de Petro en 2021 para ironizar sobre la polémica, la del conocido evento de la ‘P’.

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“¡Claro! Era la P de Pitufo”, escribió Cabal en sus redes sociales, en referencia a la parafernalia que formó una gran letra P en el evento con el que Petro arrancó de manera formal su aspiración, ocurrido en Barranquilla el 10 de septiembre de 2021 y del que se menciona que habría sido financiado en su totalidad por el empresario Euclides Torres; de acuerdo con las investigaciones a la campaña del hoy presidente.

María Fernanda Cabal y sus críticas Gustavo Petro
Con este mensaje en X, la senadora María Fernanda Cabal lanzó sus críticas el presidente Gustavo Petro, por lo que serían sus relaciones con emisarios de alias Papá Pitufo - crédito @MariaFCabal/X

Las evidencias que relacionarían a Gustavo Petro con el círculo de “Papá Pitufo”

Las recientes revelaciones sobre la supuesta relación entre el presidente y figuras cercanas a Diego Marín Buitrago han generado interrogantes sobre el entorno político de la campaña de Petro. Según Blu Radio, un video del 12 de noviembre de 2021 muestra al entonces candidato abordando una avioneta que posteriormente fue vinculada a “Papá Pitufo”, acompañado de un hombre que portaba un tapabocas.

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El vuelo, cuya matrícula era HK-4360, partió de Cali hacia Buenaventura a las 8:04 a. m., y la empresa propietaria, Medical Group, confirmó que la Fiscalía solicitó información sobre ese trayecto. En su momento, en una entrevista al medio oficialista Vida, Petro rechazó de forma categórica cualquier nexo con actividades ilícitas, aunque habría reconocido el uso de la avioneta vinculada a Marín Buitrago durante la campaña.

Gonzalo Boye, el mismo abogado del catalán Carles Puigdemont, es el que representa los intereses de Diego Marín Buitrago en España - crédito Europa Press
Gonzalo Boye, el mismo abogado del catalán Carles Puigdemont, es el que representa los intereses de Diego Marín Buitrago en España - crédito Europa Press

“Nunca supe que esa avioneta era de él (de Diego Marín), pero ahora sabemos que sí y que uno de nuestros propios acompañantes (…) había sacado fotos de nosotros subiendo a la avioneta y en el interior, para entregárselas a alias Pitufo’ para que tuviera una forma de extorsionarnos. Un chantaje que a la postre no se atrevió a hacer”, afirmó Petro en el diálogo, ocurrido en febrero de 2025, cuando empezó a manejarse el tema.

El mandatario también explicó el contexto de ese viaje. “Ese día estaba lloviendo muy fuerte y una persona se ofreció a gestionar una avioneta que le permitiera llegar. Esa persona es Ferney Lozano, sindicalista de largo tiempo y exalcalde de Yumbo”, detalló el mandatario, una versión que habría sido corroborada por Lozano, al explicar la urgencia del desplazamiento del hoy jefe de Estado, objeto de duras críticas.

En su defensa, el presidente Gustavo Petro defendió sus gestiones de querer traer al país a Diego Marín Buitrago - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia
En su defensa, el presidente Gustavo Petro defendió sus gestiones de querer traer al país a Diego Marín Buitrago - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia

Por otro lado, Gonzalo Boye, abogado de “Papá Pitufo”, confirmó en entrevista con Caracol Radio que sí se produjo una reunión con el mandatario. “Fue en Bogotá y del resto no puedo hablar. Pero el presidente Petro y yo sí estuvimos”, reiteró el letrado, que reveló en que representa legalmente a Marín desde hace más de una década y que el gobierno colombiano ha desplegado acciones diplomáticas para lograr su extradición.

“Evidentemente, el presidente Petro con el presidente (Pedro) Sánchez (jefe del Gobierno de España) movieron Roma con Santiago para que se materializase esa autorización de entrega”, declaró el abogado de Marín Buitrago, que también relató que recibió en su despacho a Isaac Beltrán, entonces funcionario de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), en relación con este delicado asunto.

Asimismo, Boye sostuvo que “un funcionario público no viaja al extranjero sin autorización gubernamental”. Agregó que, en cuanto al temor de Marín por su posible extradición, “cuando un gobierno dice que está dispuesto a hacer todo lo que haga falta para llevarse a una persona, ya esas solas manifestaciones son suficiente temor”. Pese a ello, el regreso de Marín al país nunca se efectuó.

El presiente Gustavo Petro entregó detalles de lo que conversó con el abogado de alias Papá Pitufo - crédito @petrogustavo/X
El presiente Gustavo Petro entregó detalles de lo que conversó con el abogado de alias Papá Pitufo - crédito @petrogustavo/X

Gustavo Petro y su defensa ante la revelación de Gonzalo Boye, abogado de “Papá Pitufo”

En su defensa, el presidente afirmó que Diego Marín Buitrago aún gestiona un asilo en Portugal alegando persecución política de su parte y explicó que lo que ha buscado es facilitar su extradición. “He conversado directamente con el presidente Sánchez y el comisario europeo Costa para lograr su regreso a Colombia”, dijo Petro; sin embargo, debido a la falta de acción oportuna de la fiscalía colombiana, “Marín pudo escapar”.

Así pues, cuestionó el proceder de la justicia en el país, al señalar que la Fiscalía cambió de responsable en el caso y dejó de lado pruebas sobre décadas de corrupción que involucraban altos funcionarios y miembros de la policía. “Lo único que quiero es que Diego Marín diga toda la verdad ante el tribunal colombiano”, sostuvo, al afirmar que el regreso del criminal generaría temor por las confesiones que podría hacer.

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