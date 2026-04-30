Colombia

Violencia infantil y adolescente en Bogotá: cifras recientes revelan las cuatro localidades con más casos y patrones preocupantes

Las condiciones de pobreza, hacinamiento y alta densidad poblacional inciden directamente en los niveles de violencia hacia niños, niñas y adolescentes en la capital

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Entre 2022 y 2025 se reportaron 29.321 casos de violencia sexual contra menores en Bogotá, concentrándose el 77,9% en niñas y adolescentes mujeres - crédito Montaje Johan Largo/Infobae
Entre 2022 y 2025 se reportaron 29.321 casos de violencia sexual contra menores en Bogotá, concentrándose el 77,9% en niñas y adolescentes mujeres - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

La violencia contra niños, niñas y adolescentes (NNA) en Bogotá mantiene niveles críticos y persistentes, afectando de manera alarmante tanto en el ámbito físico, intrafamiliar como sexual. Esta situación se agrava por la falta de prioridad institucional y la presencia de otros riesgos graves para la niñez, según alertaron concejales del Partido Político Mira y del Centro Democrático.

Las cifras reportadas por la Secretaría Distrital de Salud y presentadas por los concejales Samir Bedoya y Fabián Puentes evidencian que la capital no logra contener una problemática que, lejos de disminuir, se mantiene estable en números elevados y con patrones territoriales y de género muy definidos.

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A esto se suma la denuncia del concejal Andrés Barrios, del Partido Centro Democrático, que advierte que Bogotá atraviesa una de las crisis más preocupantes de los últimos años en materia de derechos y protección de la niñez, señalando el aumento de suicidio infantil, la persistencia de la violencia intrafamiliar y una institucionalidad insuficiente para atender la magnitud del problema.

Violencia sexual: una crisis persistente, con foco en niñas y adolescentes

El proyecto de Consejos Locales de Seguridad para Niños, Niñas y Adolescentes busca articular entidades para prevenir la violencia de forma territorial y coordinada - crédito Partido Mira

Entre 2022 y 2025, en Bogotá se notificaron 29.321 casos de violencia sexual contra NNA, lo que equivale a un promedio de 21 casos diarios, es decir, uno cada hora y ocho minutos. En 2025 la ciudad registró 7.721 casos notificados, prácticamente igual que en 2024. El análisis revela que casi 8 de cada 10 víctimas son mujeres: en el periodo 2022-2025, las niñas y adolescentes mujeres concentraron 22.841 casos (77,9% del total), frente a 6.480 casos en hombres (22,1%).

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La distribución por etapas de vida muestra que la adolescencia es el periodo más crítico: más de 3.000 de las víctimas son adolescentes mujeres. La violencia sexual se concentra especialmente en localidades de alta densidad y vulnerabilidad social, como Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y Suba, que en 2025 sumaron el 54,5% de todos los reportes de violencia física y sexual.

Asimismo, estas mismas localidades, junto con Usme, presentan los peores indicadores de mortalidad infantil, intentos de suicidio, desnutrición crónica, delitos sexuales y violencia intrafamiliar, reflejando un mapa que coincide con las mayores condiciones de pobreza de Bogotá.

El concejal Bedoya Piraquive señaló: “Bogotá no logra reducir la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Estamos frente a una tragedia diaria que se mantiene en niveles críticos. No son hechos aislados; es una violencia persistente que exige prevención, alertas tempranas y respuesta territorial”.

Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Suba y Usme concentran los peores indicadores de mortandad y delitos contra la niñez, ligados a la pobreza en Bogotá - crédito Concejal Andrés Barrios

Por su parte, el concejal Andrés Barrios agregó que la ciudad no está priorizando de manera efectiva la protección de la infancia, y que, aunque las entidades responden, aún falta mucho por hacer. “Los niños son sagrados. No es un slogan, es una convicción, y hoy Bogotá está fallando en lo más básico: protegerlos”, afirmó Barrios.

El dato más perturbador es que entre 2023 y 2025 se registraron 415 abortos en niñas entre 10 y 14 años, y 2.852 entre 15 y 17 años. Del total de 72.532 abortos realizados en Bogotá en ese periodo, el 98,6% corresponde a la causal de decisión libre en gestaciones menores a 24 semanas.

Violencia física: una problemática estructural en hogares y territorios Entre 2022 y 2025 se notificaron 6.313 casos de violencia física contra NNA, afectando principalmente a hombres (4.278 casos), aunque las mujeres también presentan cifras preocupantes (1.873 casos).

La violencia física impactó con mayor fuerza en la primera infancia (2.498 casos), seguida por la infancia (2.284) y la adolescencia (1.994). Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa y Suba encabezan los registros, reflejando la relación entre densidad poblacional, vulnerabilidad social y violencia.

Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y Suba agrupan más del 54% de los casos de violencia física y sexual reportados en 2025 en Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y Suba agrupan más del 54% de los casos de violencia física y sexual reportados en 2025 en Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El riesgo es especialmente alto en la primera infancia, donde el entorno familiar y la ausencia de redes de protección agravan la exposición de los menores. Barrios adviertió que el entorno familiar, lejos de ser un espacio seguro, muchas veces es escenario recurrente de agresión y desprotección, y que los llamados “entornos escolares inspiradores” no están cumpliendo con la protección necesaria, dado el aumento del reclutamiento y amenazas por parte de bandas delincuenciales en los alrededores de los colegios.

Violencia intrafamiliar: crecimiento sostenido y alerta en la adolescencia

La violencia intrafamiliar y de género muestra un crecimiento sostenido: en 2022 se reportaron 6.377 casos; en 2023, 10.349; en 2024, 16.520; y en 2025, la cifra preliminar alcanza los 25.371 casos. La adolescencia es la etapa más vulnerable, con 10.894 casos en mujeres y 10.349 en hombres en 2025. En todos los grupos, las niñas y adolescentes mujeres presentan mayor riesgo, especialmente frente a violencia de pareja y violencia sexual.

Las condiciones de pobreza, hacinamiento y alta densidad poblacional inciden directamente en los niveles de violencia hacia niños, niñas y adolescentes en Bogotá - crédito Partido Mira

Ciudad Bolívar (3.958), Kennedy (3.538), Bosa (3.320) y Suba (3.027) concentran los mayores registros de violencia intrafamiliar, seguidas por San Cristóbal y Usme. En contraste, Sumapaz y La Candelaria presentan las cifras más bajas, asociadas a menor densidad y dispersión poblacional.

Distribución geográfica y tendencias

El análisis territorial confirma que Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y Suba son epicentros de la violencia física y sexual en Bogotá, concentrando más de la mitad de los casos reportados. También son las zonas donde se presentan los peores indicadores de mortalidad infantil, intentos de suicidio, desnutrición y delitos sexuales. La tendencia año tras año es de persistencia o incremento, sin señales claras de reducción, y los datos para 2025, aunque preliminares, ratifican la gravedad del problema.

Propuestas y llamados de atención Frente a este panorama, los concejales del Mira han radicado un proyecto de acuerdo para crear Consejos Locales de Seguridad para Niños, Niñas y Adolescentes, buscando articular entidades distritales, alcaldías locales, colegios, autoridades de seguridad, organismos de protección y comunidad para identificar riesgos, activar rutas de atención y construir acciones preventivas desde el territorio.

El concejal Fabián Puentes enfatizó la necesidad de pasar de respuestas generales a estrategias focalizadas, especialmente en las localidades con mayor incidencia.

Violencia sexual contra niños en colegios de Bogotá. Foto: Colprensa
La adolescencia constituye la etapa más vulnerable frente a la violencia sexual y física, con más de 3.000 casos anuales en mujeres adolescentes - crédito Colprensa

Seguidamente, el concejal Barrios solicitó que la niñez sea reconocida como una prioridad y que exista una articulación real en la atención, con responsables claros para cada caso. Propuso integrar comunidades, iglesias y organizaciones sociales en las soluciones, asignar más recursos a las zonas con peores indicadores y asumir responsabilidad directa por cada niño en riesgo.

“La niñez en la ciudad no está siendo una prioridad efectiva del sistema y aunque las entidades responden, aún falta mucho por hacer”, concluyó Barrios.

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