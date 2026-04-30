Colombia

Paloma Valencia criticó a Gustavo Petro por promocionar cuenta bancaria para recoger plata para la Constituyente: “Un nuevo intento para tapar su incapacidad”

La candidata presidencial aseguró que la iniciativa del mandatario busca desviar la atención de problemas como la corrupción, la violencia y la falta de medicamentos en varias regiones del país

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Montaje fotográfico de Paloma Valencia en color, aplaudiendo en primer plano, y Gustavo Petro en escala de grises con un micrófono detrás.
Paloma Valencia reprochó a Gustavo Petro y lo acusó de usar la Constituyente para ocultar su incapacidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El presidente Gustavo Petro difundió en su cuenta de X una invitación a realizar aportes económicos destinados a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia.

En la publicación, Petro detalló que “en esta cuenta legal de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente del Comité se puede hacer giros hasta por diez millones de pesos con número de cédula para apoyarla”.

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El mandatario especificó los datos bancarios para quienes deseen participar: “Cuenta de Ahorros. Bancolombia. Número 030-000068-83. Convocatoria Asamblea Nacional Constituyente en Colombia”.

La propuesta de Petro busca reunir respaldo financiero ciudadano para impulsar la discusión sobre una posible reforma constitucional. El mensaje fue publicado en redes sociales y generó reacciones inmediatas en el escenario político.

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Gustavo Petro publicó cuenta bancaria para recolectar fondos destinados a la Asamblea Nacional Constituyente - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro publicó cuenta bancaria para recolectar fondos destinados a la Asamblea Nacional Constituyente - crédito @petrogustavo/X

Tras lo anterior, la congresista y candidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia respondió al presidente con una postura crítica.

En su declaración, Valencia afirmó: “Presidente Petro: acabar con la Constitución no resuelve nada. Ni la extorsión, ni los medicamentos que no llegan, ni la violencia en el suroccidente, ni la corrupción de sus funcionarios. La constituyente es un nuevo intento para tapar su incapacidad”.

La senadora argumentó que el país enfrenta problemas estructurales que, en su visión, no se solucionan con modificaciones al texto constitucional.

Valencia concluyó su mensaje subrayando que “Colombia lo que necesita es un presidente que gobierne”. Su intervención se sumó a las voces que cuestionan la pertinencia y el alcance de la iniciativa promovida desde la Casa de Nariño.

La convocatoria lanzada por Petro intensificó el debate nacional sobre la viabilidad de una Asamblea Constituyente en el contexto actual, mientras sectores del Congreso y la sociedad civil expresaron posiciones divergentes frente a su conveniencia y eficacia.

Paloma Valencia criticó iniciativa de Gustavo Petro: “Colombia necesita un presidente que gobierne” - crédito @PalomaValenciaL/X
Paloma Valencia criticó iniciativa de Gustavo Petro: “Colombia necesita un presidente que gobierne” - crédito @PalomaValenciaL/X

Suspensión de decreto pensional desató llamado presidencial a la movilización y reacciones políticas

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente un decreto vinculado al traslado de fondos del sistema pensional. Tras conocer la decisión, el presidente manifestó su rechazo, afirmando que “afecta a trabajadores que habían solicitado dicho traslado”.

El mandatario aprovechó la coyuntura para convocar a la ciudadanía a movilizarse el 1 de mayo y reiteró la necesidad de la constituyente, calificándola como una vía para destrabar reformas sociales que, según señaló, han enfrentado impedimentos.

En su comunicación, el jefe de Estado confirmó que estará en Medellín ese día, acompañado de su gabinete, en el marco de las actividades previstas.

El anuncio generó respuestas inmediatas en el ámbito político. Para la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, la convocatoria representa un “abuso de poder y extralimitación de sus funciones”, además de advertir posibles vulneraciones constitucionales.

La congresista Angélica Lozano, por su lado, cuestionó los alcances de la propuesta y expresó: “No hay caudillo que no busque reelección”, en referencia a la discusión sobre hipotéticos cambios en la Carta Magna.

Reacciones de Angélica Lozano y María Fernanda Cabal por propuesta de una Constituyente por parte del presidente Gustavo Petro - crédito X
Reacciones de Angélica Lozano y María Fernanda Cabal por propuesta de una Constituyente por parte del presidente Gustavo Petro - crédito X

Por su parte, Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, afirmó que su eventual gobierno se enfocaría en la construcción de un “acuerdo nacional” antes de considerar una Asamblea Constituyente.

El senador explicó que la posibilidad de activar este mecanismo de participación depende de consensos amplios entre la ciudadanía y los partidos políticos sobre posibles reformas a la Constitución de 1991.

Necesitamos un acuerdo nacional y ese acuerdo nacional sí, puede terminar en una constituyente si es parte del acuerdo y entonces habrá que hacerla, pero puede ser que no termine en eso, perfectamente. Lo importante aquí, más allá del procedimiento, es el contenido de los acuerdos”, declaró Cepeda el 30 de abril de 2026 en entrevista con Noticias Caracol.

El congresista subrayó que su agenda no estará liderada por la constituyente, sino por la búsqueda de concertación institucional. Este enfoque contrasta con la posición del presidente Gustavo Petro, quien ha impulsado la figura constituyente como solución para reformas sociales trabadas en el Congreso y tribunales, especialmente en salud, pensiones y empleo.

Cepeda enfatizó: “Defendemos la constitución y vamos en el camino de ver qué va ocurriendo en el país”. Reiteró que “no hay ninguna prohibición, pero tampoco va a ser en este momento la prioridad. La prioridad es el acuerdo nacional y ahí lo dice claramente”.

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