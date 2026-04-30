Mujer denunció en TikTok negligencia ginecológica por parte de una EPS: “Me están dejando sin órganos y nadie hace nada”

La joven María Alejandra Aguirre, conocida en redes como alejandraguirremakeup, denunció en un video que la atención recibida por parte de Salud Total EPS en Montería le ocasionó la pérdida de órganos reproductivos y daños irreversibles en su salud, luego de años de consultas desatendidas y procedimientos ginecológicos que, según su testimonio, nunca resolvieron su condición - crédito alejandraguirremakeup / TikTok

La usuaria de TikTok alejandraguirremakeup expuso en un video su experiencia con lo que describe como negligencia médica de Salud Total EPS en Montería.

En su video dijo: “Salud Total EPS me está dejando sin órganos y nadie hace nada al respecto”, denunció María Alejandra Aguirre, que relató episodios de dolor pélvico intenso desde los 17 años y un historial de consultas en diversas clínicas donde, según cuenta: “Me ponían medicamento y me enviaban para mi casa sin hacerme ningún otro tipo de estudio”.

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Aguirre asegura que en 2023, tras múltiples visitas por dolores cada vez más graves, una médica la desestimó diciendo: “Tener la regla es normal, que te duela la regla es normal”, pese a que no estaba menstruando. Dos años después, la endometriosis le provocó la pérdida del ovario derecho tras una intervención de urgencia. “Me hicieron tener ese dolor insoportable... mientras la doctora me decía en mi cara: ‘No te voy a poner más medicamento’”.

María Alejandra relató que, tras solicitar atención en Bogotá, siempre termina agendada con los mismos ginecólogos en Montería - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras un aborto complicado en 2024, Aguirre padeció una hemorragia de 4 meses. Denuncia que la ginecóloga de la EPS “me dio cero tratamiento y me dijo que simplemente esperara a que eso parara”. A raíz de complicaciones no tratadas, perdió también una trompa de Falopio y quedó con secuelas graves. “Hoy en día solamente cuento con un ovario y una trompa prácticamente no funcionales”, lamentó, reclamando la falta de respuesta y atención a su derecho reproductivo.

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En un segundo video, María Alejandra describió cómo se le ha negado el acceso a un especialista en fertilidad fuera de Montería. “Me remite un ginecólogo para que me den una cita con un especialista en fertilidad. Voy a mi EPS, autorizo esta cita y ¿adivinen qué? Me sale para Profamilia, Bogotá. Perfecto. Yo llamo, agendo mi cita, ilusionada de que por fin me van a poder atender en un centro de fertilidad” relató.

Y añadió: “Cuando envío el correo para agendar mi cita en Profamilia Bogotá con el especialista correcto, me envían un correo de regreso agendándome una cita aquí en Montería con los mismos ginecólogos”.

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La joven afirma que ha invertido más de quince millones de pesos en tratamientos, exámenes y tutelas por cuenta propia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La joven contó que desde mediados del año anterior no ha sido vista por el especialista adecuado. Hace menos de un mes interpuso una acción de tutela exigiendo la atención de un médico especialista en fertilidad, pero recibió nuevamente una cita con el mismo profesional de Montería.

En la consulta, expuso: “Le digo que por favor requiero que él me envíe una congelación de óvulos o cualquier tratamiento, pero que por favor me lo envíe y él me dice que él no puede hacer eso, que él no es el especialista indicado”.

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Según María Alejandra, la única alternativa planteada fue comunicarse por WhatsApp con una especialista en Bogotá, opción que rechazó: “Yo le dije que por WhatsApp una persona no podía entender la complejidad de mi caso, que yo requería que por favor me enviaran para que de verdad me vean, valoren y analicen mi caso con todos los estudios”.

Según su testimonio, cuando la contactaron de la tutela para preguntar cómo había ido, respondió: “No sé qué sucede en mi EPS, por más que me mandan con el especialista en Bogotá, siempre me terminan atendiendo aquí en Montería un ginecólogo que no es especialista”.

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La endometriosis, enfermedad que afecta la fertilidad, puede tardar hasta doce años en diagnosticarse debido a la confusión de síntomas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta oficial de Salud Total EPS, según la denunciante, fue que se cumplió con la cita, pero la tutela fue cerrada sin solución. María Alejandra enfatizó: “Cabe recalcar que estas tutelas las he pagado por mi cuenta (...) Puedo jurar y asegurar que ya yo he hecho una inversión de más de 15 millones de pesos en este tratamiento tratando de ver resultados y no he podido”.

La endometriosis, enfermedad asociada a dolor pélvico e infertilidad, es difícil de diagnosticar, pues sus síntomas suelen confundirse con los de otras afecciones y se considera “normal” el dolor intenso durante la menstruación. El diagnóstico definitivo requiere laparoscopia, lo que puede retrasar la detección hasta por 7 a 12 años.

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María Alejandra concluyó su testimonio con una cifra reveladora: “Uno de los tratamientos que requiero me cuesta 10 millones de pesos y el otro me cuesta 27 millones de pesos. Sé que sería un ahorro grandísimo, cosas que me demorarían mucho tiempo, pero yo, María Alejandra, vivo con el miedo”.