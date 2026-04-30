Michel Brown se adentra en las comunas de Medellín para contar las historias de tres jóvenes que eligieron otra vida

El documental de History Channel presenta al actor Michel Brown en la ciudad de Medellín. El contenido muestra a Brown recorriendo espacios urbanos con pilares verticales y entrevistando a una mujer. La narrativa explora las vidas de jóvenes afectados por la violencia en el contexto de la ciudad colombiana. Este metraje se enmarca dentro de un formato de reportaje investigativo.

Tres jóvenes de las comunas de Medellín que estuvieron al borde de perderlo todo tienen hoy una historia distinta que contar. History Channel estrena este miércoles 29 de abril, a las 9:00 p. m. (hora Colombia y México), el documental Parceros, una producción de 43 minutos que retrata sin filtros la vida cotidiana de Marcela Cuesta, Alejandro Henao y Juan Sebastián Orozco, conocido como “Raíces”, tres personas cuyas trayectorias reflejan las luchas de miles de jóvenes de los barrios populares de la segunda ciudad más grande de Colombia.

El documental lleva el nombre del programa estratégico de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Medellín, una iniciativa diseñada para prevenir el reclutamiento de niños, adolescentes y jóvenes por parte de estructuras criminales. La producción surge de una alianza entre History —operado por A+E Networks Latin America— y la Alcaldía, con Loso Producciones como productora asociada y Lulo Films como coproductora, y estará disponible para toda América Latina.

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El contexto que enmarca el documental es contundente: en Medellín operan cerca de 350 grupos criminales con aproximadamente 6.000 integrantes directos, cifra que puede alcanzar los 12.000 si se cuentan quienes les sirven de manera indirecta. Más de mil jóvenes son reclutados cada año por estas estructuras, que han convertido la violencia en una actividad lucrativa que se alimenta de la vulnerabilidad de quienes crecen sin oportunidades. A ese panorama se suman cientos de mujeres atrapadas en redes de prostitución y explotación sexual.

El programa detrás del documental

Ante esa realidad nació Parceros, cuya apuesta es clara: arrebatarles a las bandas las vidas de las juventudes y ofrecer alternativas reales para construir un proyecto de vida digno dentro de la legalidad.

Ante esa realidad nació Parceros, cuya apuesta es clara: arrebatarles a las bandas las vidas de las juventudes y ofrecer alternativas reales para construir un proyecto de vida digno dentro de la legalidad. Entre 2024 y 2025, más de 9.000 personas fueron atendidas por la iniciativa, y la meta para el cuatrienio es llegar a 15.000 beneficiarios.

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María Paula Patiño, directora del programa, resumió el alcance de lo que el documental busca transmitir: “Parceros es una fábrica de historias que no solo pasan en Colombia, no solo pasan en Medellín. Es algo que le pasa a todos los jóvenes del mundo que crecen sin esperanza, sin amor propio. Parceros sí está generando un cambio; es un ejemplo para que se inspiren muchos jóvenes que creen que su vida no vale nada”.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, respaldó la alianza con el canal internacional con una declaración que sintetiza el espíritu de la producción: “Cuando el sector público trabaja de la mano con organizaciones sociales y medios con alcance global, el impacto se multiplica. Esta alianza nace para visibilizar a nuestros jóvenes y mostrarle al mundo la Medellín que se levanta, que lucha y que transforma”.

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Marcela: de la calle al trabajo institucional

Marcela Cuesta nació en Urrao, en el suroeste antioqueño, y creció con su abuela tras el abandono de su madre.

Marcela Cuesta nació en Urrao, en el suroeste antioqueño, y creció con su abuela tras el abandono de su madre. El desplazamiento forzado las llevó primero a Chocó y luego a Medellín, donde durmieron varias noches en aceras hasta que el municipio las acogió como víctimas del conflicto. Años después, a los 17, Marcela salió de la casa de su abuela en busca de algo que no encontraba allí: el cariño. Durmió donde la noche la sorprendiera, incluso en parques, hasta que conoció a un hombre que la maltrató y con quien consumía marihuana.

Cuando quedó en embarazo y la dependencia económica se profundizó, la situación se deterioró aún más. Tras una denuncia del padre de su hijo ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), le quitaron al niño, que tenía cuatro años. Para recuperarlo, Marcela vendió comida en El Poblado y, en ocasiones, ofreció su cuerpo. Llegó a pensar en quitarse la vida.

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Fue entonces cuando la contactaron del programa Parceras —la modalidad femenina de Parceros—, que, según sus propias palabras, dividió su existencia en un antes y un después. El programa la ayudó a recuperar a su hijo y a conseguir empleo pese a no tener formación académica más allá de la primaria. Hoy, a sus 25 años, trabaja como gestora de seguridad y convivencia en la Alcaldía de Medellín y es un referente de transformación para quienes la rodean dentro de la iniciativa.

“Hubo momentos en que pensaba en tantos problemas sin salida; uno ya no estuviera de pronto acá... ya uno se hubiera rendido. Me pasaban muchos malos pensamientos por la cabeza”, confesó Marcela.

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Alejandro: del microtráfico a la barbería propia

La historia de Alejandro Henao arranca en Puerto Boyacá, donde a los 14 años ya consumía marihuana y tenía vínculos con malas compañías.

La historia de Alejandro Henao arranca en Puerto Boyacá, donde a los 14 años ya consumía marihuana y tenía vínculos con malas compañías, en tiempos en que las águilas Negras operaban en la región. Una denuncia de su madre por violencia intrafamiliar lo llevó a una correccional en Tunja, donde aprendió a robar y extorsionar. Al salir, intentó escapar a Marinilla, pero terminó vinculado al tráfico de drogas local con apenas 15 años.

Cuando su madre se radicó en Medellín, Alejandro se le unió, pero fue expulsado de la casa al continuar con el consumo. En la ciudad montó una barbería que funcionaba a la vez como punto de microtráfico, bodega de drogas y armas para una zona del nororiente. Un episodio con un arma y la amenaza de que su pareja y su hija pudieran ser incriminadas lo hizo reflexionar. Fue allí cuando llegó Parceros a mostrarle otro camino posible.

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Hoy, a sus 25 años, Alejandro es embajador del programa y dueño de su propia barbería —esta vez con un propósito distinto—. Construye una vida junto a su esposa, su hijastra y su hija recién nacida. Atribuye su transformación no tanto a las enseñanzas teóricas del programa como al contacto con los otros participantes, quienes le ayudaron a descubrir su condición de líder natural.

Juan Sebastián “Raíces”: el rap como salvavidas

Juan Sebastián Orozco nació en Cartagena y llegó a Medellín tras atravesar un episodio de abuso que lo sumió en una depresión profunda

Juan Sebastián Orozco nació en Cartagena y llegó a Medellín tras atravesar un episodio de abuso que lo sumió en una depresión profunda. Su frase condensa la filosofía de los tres protagonistas: “Siempre hay una historia y una realidad peor que la tuya; te puedes sentar a lamerte las heridas pero, como dice mi madre, hay que lamerse las heridas mientras se sigue caminando”.

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Ingresó al programa Parceros en 2024 y hoy forma parte del sector turístico de las escaleras eléctricas de la comuna 13, donde comparte su historia a través del rap. Su nombre artístico, Raíces, habla por sí solo del vínculo que mantiene con su origen y del recorrido que lo trajo hasta donde está.

Michel Brown: una deuda saldada con Colombia

El hilo conductor del documental es Michel Brown, actor y productor argentino —cuyo nombre real es Misael Browarnik Beiguel— nacido el 10 de junio de 1976 en Buenos Aires.

El hilo conductor del documental es Michel Brown, actor y productor argentino —cuyo nombre real es Misael Browarnik Beiguel— nacido el 10 de junio de 1976 en Buenos Aires. Su carrera arrancó en los años noventa con la productora Cris Morena, con el programa juvenil Jugate Conmigo y la telenovela Chiquititas, pero su salto definitivo al estrellato latinoamericano llegó en 2003 con Pasión de Gavilanes, la producción colombiana que lo catapultó al reconocimiento continental y que lo llevó por primera vez a Colombia. Más recientemente protagonizó la serie de NetflixPálpito.

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En Parceros, Brown no se limita a narrar: es productor ejecutivo a través de Loso Producciones, su propia empresa, y se involucra emocionalmente con cada historia a lo largo de los 43 minutos. La decisión de liderar el proyecto tiene raíces personales y una lógica que él mismo explicó en distintas entrevistas.

“A veces los productores nos concentramos en buscar historias potentes para sacudir al público y, de repente, no nos damos cuenta de que esas historias las teníamos al lado”, reflexionó Brown. El vínculo con el proyecto nació de su amistad con María Paula Patiño, directora del programa: “Un día, en una conversación con Paulina, me di cuenta de que esa era la historia que teníamos que contar. No únicamente por lo que está haciendo Parceros en Medellín, sino porque creo que esta historia se replica en toda Latinoamérica”.

“Cuando regresé de grabar este documental, volví a emocionarme como hacía años no me pasaba. Por primera vez en mucho tiempo, una historia real y genuina me llegó al alma".

“Cuando regresé de grabar este documental, volví a emocionarme como hacía años no me pasaba. Por primera vez en mucho tiempo, una historia real y genuina me llegó al alma. Como actor, trabajo con guiones ajenos, pero aquí sentí que estamos generando un cambio real. Fue impactante para todo el equipo y lo será para el público. Este documental es una bomba atómica”, declaró el actor.

Brown también habló del vértigo que implicó trabajar sin guion después de tres décadas siguiendo uno: “Hace 30 años que trabajo con un guion que viene de las entrañas de otro. Sentía que necesitaba conectar con historias reales y salir de ese guion donde sé siempre lo que voy a decir y lo que me van a responder. Y, aunque fue vertiginoso, realmente lo disfruté”.

Para el actor, la conexión con Colombia tiene un componente de gratitud que no puede separarse del proyecto. “En 2003, me vine a Colombia y me dieron la oportunidad de ser parte de un proyecto que fue Pasión de Gavilanes. En ese momento, mi necesidad era la de ser visto, escuchado, de tener un lugar. Colombia me dio eso y me pareció importante devolverle esto", señaló. Parceros, dijo, trata justamente de lo mismo que él vivió: “las segundas oportunidades, o primeras, en algunos casos”.

El actor fue enfático en que el documental no busca el efectismo ni el dramatismo: “Acá no interesa meterle dramatismo ni pimienta y sal a las historias. Las historias están plasmadas tal cual son, y creo que la gente de toda Latinoamérica se va a identificar, porque no estamos tan lejos de que sucedan estas mismas cosas”. Tampoco descarta una segunda parte con nuevas historias del programa.

Una ciudad que cambió su relato

El documental fue rodado entre diciembre de 2025 y enero de 2026 en las comunas de Medellín, una ciudad que por décadas fue sinónimo de violencia y que hoy es reconocida internacionalmente por su proceso de transformación social,

El documental fue rodado entre diciembre de 2025 y enero de 2026 en las comunas de Medellín, una ciudad que por décadas fue sinónimo de violencia y que hoy es reconocida internacionalmente por su proceso de transformación social, su arquitectura urbana y el talento global de artistas como Karol G, J Balvin y Maluma.

Cesar Sabroso, Senior VP de Marketing, PR y Comunicaciones Corporativas de A+E Networks Latin America, subrayó el alcance que la alianza busca tener: “Queremos ser los amplificadores de este mensaje y agradecemos a la Alcaldía de Medellín la confianza y oportunidad depositada en el equipo de History Channel. Lo que nosotros queremos hacer no solamente es que se note, que suene y resuene en Colombia, sino también en toda América Latina; es una historia que merece ser contada”.

Parceros se emite este miércoles 29 de abril a las 9:00 p. m. (hora Colombia y México) y a las 10:10 p. m. (hora Argentina) por History Channel para toda América Latina.