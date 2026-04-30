Colombia

Gobernador de Antioquia lanzó duras pullas a Gustavo Petro por “vaca” para financiar la constituyente: “Pone en riesgo la estabilidad del país”

Andrés Julián Rendón, a través de sus redes sociales, cuestionó la convocatoria que estaría haciendo el jefe de Estado para recoger fondos, con los que se financiaría la recolección de firmas que avanza, incluso, en actos en los que participa el oficialista Iván Cepeda

Guardar
Ilustración en acuarela de Gustavo Petro y Andrés Julián Rendón debatiendo frente a la Casa de Nariño, con la bandera de Colombia y el logo 'Constituyente Popular'.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, es uno de los opositores en las regiones a la iniciativa del presidente Gustavo Petro de impulsar una constituyente - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La convocatoria a una colecta para financiar el proceso de recolección de firmas y promoción de la asamblea nacional constituyente, propuesta por el presidente de la República, Gustavo Petro, provocó el jueves 30 de abril una airada reacción del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que a través de sus redes sociales no dudó en despacharse contra el primer mandatario, con el que tiene una serie de rencillas.

Rendón, en su perfil de X, advirtió que la iniciativa liderada por el jefe de Estado “pone en riesgo la estabilidad del país”. Las críticas del mandatario local se conocieron en medio del proceso de recolección de firmas, que se adelanta con el aval de la Registraduría Nacional del Estado Civil, para el cual Petro, a través de la misma plataforma digital, pidió de forma pública el aporte de sus seguidores, al difundir datos bancarios.

PUBLICIDAD

Gustavo Petro lanzó convocatoria para recolección de recursos en pro de financiar la constituyente
Con este mensaje en sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro lanzó convocatoria para recolección de recursos en pro de financiar la constituyente - crédito @petrogustavo/X

“En esta cuenta legal de la convocatoria a la asamblea nacional constituyente del Comité se puede hacer giros hasta por diez millones de pesos con número de cédula para apoyarla. Cuenta de Ahorros. BANCOLOMBIA. Número 030-0000XXXXX. Convocatoria asamblea nacional constituyente en Colombia”, informó el presidente a través de canales oficiales, lo que desató fuertes señalamientos.

Ante este mensaje, el gobernador de Antioquia recordó que durante su gestión en el departamento, el entonces Gobierno nacional canceló los recursos destinados a la obra vial, lo que obligó a Antioquia a recurrir a aportes ciudadanos para buscar los recursos faltantes; es decir, cerca de $650.000 millones, que fueron asumidos por el departamento y la Alcaldía de Medellín.

PUBLICIDAD

Convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente
El comité pro constituyente deberá sumar más de dos millones de firmas para que la iniciativa deba ser tramitada en el Congreso - crédito Colprensa

“Hoy, promueve esta colecta para una asamblea constituyente que pone en riesgo la estabilidad del país”, dijo Rendón, que señaló que, a diferencia de la ‘vaca’ que él lideró en Antioquia para la finalización de la vía al Mar con recursos propios y donaciones locales, la nueva convocatoria del Ejecutivo tiene un objetivo político: el de violentar la Constitución, vigente desde 1991, y abrirle la puerta a la reelección presidencial.

Y es que, en su concepto, existe una falta de coherencia por parte de Petro en el manejo de las finanzas públicas y las prioridades políticas. “Usted persiguió, hostigó, mintió y saboteó al Gobierno de Antioquia cuando emprendimos ‘la vaca’ para terminar la vía al Mar que su gobierno dejó sin plata y maltrató a este Departamento”, remarcó Rendón en su andanada de críticas, que causaron una ola de comentarios.

Andrés Julián Rendón y sus críticas a Gustavo Petro
A través de sus redes sociales, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó sus críticas al presidente Gustavo Petro - crédito @AndresJRendonC/X

Andrés Julián Rendón a Gustavo Petro: “Colombia no necesita una nueva Constitución”

El gobernador antioqueño, en su publicación, insistió en que Colombia “no necesita una nueva Constitución”, sino que demanda “respeto por la institucionalidad, responsabilidad y soluciones reales a los problemas de la gente”. Con ello, reiteró su oposición a la idea del presidente: el mismo que en campaña prometió no hacer llamados a que se configuraran estos mecanismos, pero que incumplió con su compromiso.

En contraste, Petro ha justificado de modo reiterado la necesidad de una asamblea constituyente. Según su postura, existe un “bloqueo institucional” ha impedido la aprobación de las principales reformas sociales del Gobierno, entre ellas la de la salud, la laboral y pensional. Y sostuvo que si las instituciones impiden ejecutar el programa elegido en 2022, corresponde transformarlas para cumplir el mandato ciudadano.

A partir de la iniciativa, que deberá pasar por el Congreso, la asamblea propuesta incluiría reformas orientadas a la adjudicación de tierras, el fortalecimiento de la justicia contra la corrupción y una revisión del modelo económico para priorizar el sector público en la provisión de servicios básicos. Aunque según sus contradictores, como Rendón, lo que buscaría con la idea es adueñarse del poder en Colombia.

Temas Relacionados

Andrés Julián RendónGobierno PetroGustavo PetroConstituyente en ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

ICA y Acosemillas lanzan advertencia por una práctica que puede hacer perder hasta 40% de la cosecha en Colombia

El llamado se da en plena temporada de siembra, en un momento clave para los productores del país

ICA y Acosemillas lanzan advertencia por una práctica que puede hacer perder hasta 40% de la cosecha en Colombia

Ecopetrol lleva atención médica gratuita a más de 47.000 personas en Colombia

A través de tres unidades móviles de salud, la compañía petrolera llevó atención médica y servicios de prevención a comunidades en condición de vulnerabilidad social y económica

Ecopetrol lleva atención médica gratuita a más de 47.000 personas en Colombia

La Solar Medellín 2026: artistas, escenarios y lo que debe saber antes de ir al festival

El sábado 2 de mayo, la capital antioqueña será escenario de un festival con más de 14 horas de programación musical y experiencias para distintos públicos

La Solar Medellín 2026: artistas, escenarios y lo que debe saber antes de ir al festival

Tigre vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de los Diablos Rojos en la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026 en Argentina

El equipo colombiano es líder del grupo A junto con Macará de Ecuador y una victoria puede acercar al Escarlata a la clasificación a la siguiente ronda del torneo

Tigre vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de los Diablos Rojos en la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026 en Argentina

Petro confrontó a Paloma Valencia por acusaciones de corrupción: “Los gobiernos más corruptos son aquellos en dónde usted ha estado”

Mediante una publicación en redes sociales, el jefe de Estado responsabilizó a sus opositores de escándalos en la administración pública previa y defendió la legitimidad de sus iniciativas ante la opinión pública

Petro confrontó a Paloma Valencia por acusaciones de corrupción: “Los gobiernos más corruptos son aquellos en dónde usted ha estado”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Así fue la cronología de los sangrientos atentados ordenados por Iván Mordisco, según reveló Indepaz: “Cuatro días de terror en el suroccidente colombiano”

Así fue la cronología de los sangrientos atentados ordenados por Iván Mordisco, según reveló Indepaz: “Cuatro días de terror en el suroccidente colombiano”

Así fue el operativo de captura de “Patascuy”: lideró atentados terroristas en el suroccidente del país liderado por Iván Mordisco

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

ENTRETENIMIENTO

Carla Giraldo dio nuevos detalles de su relación con Cristina Hurtado en ‘La casa de los famosos Colombia: “No tuvimos afinidad”

Carla Giraldo dio nuevos detalles de su relación con Cristina Hurtado en ‘La casa de los famosos Colombia: “No tuvimos afinidad”

Zion señaló a Westcol de “charlatán” tras polémica por colaboración fallida: “No le voy a hacer caso”

Jessica Cediel denunció que están usando sus fotos para engañar hombres: “Supuestamente para tener relaciones sentimentales”

La Segura alertó a sus seguidores ppor las consecuencias de su cirugía “Me estoy muriendo del dolor”

Confundieron a Yina Calderón con la cantante Juliana Velásquez en programa de la televisión internacional: “Esa no soy yo”

Deportes

Tigre vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de los Diablos Rojos en la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026 en Argentina

Tigre vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de los Diablos Rojos en la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026 en Argentina

Independiente Medellín vs. Cusco FC, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

La selección Colombia revivió en el Sudamericano Femenino Sub-17: goleó a Bolivia por 3-0 en Asunción

Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-17: busca la clasificación a la fase final

Luis Javier Suárez ya igualó récord de Falcao en Portugal, pero va por otra marca histórica: vea de qué se trata