Gobernador de Antioquia lanzó duras pullas a Gustavo Petro por “vaca” para financiar la constituyente: “Pone en riesgo la estabilidad del país”

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, es uno de los opositores en las regiones a la iniciativa del presidente Gustavo Petro de impulsar una constituyente - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La convocatoria a una colecta para financiar el proceso de recolección de firmas y promoción de la asamblea nacional constituyente, propuesta por el presidente de la República, Gustavo Petro, provocó el jueves 30 de abril una airada reacción del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que a través de sus redes sociales no dudó en despacharse contra el primer mandatario, con el que tiene una serie de rencillas.

Rendón, en su perfil de X, advirtió que la iniciativa liderada por el jefe de Estado “pone en riesgo la estabilidad del país”. Las críticas del mandatario local se conocieron en medio del proceso de recolección de firmas, que se adelanta con el aval de la Registraduría Nacional del Estado Civil, para el cual Petro, a través de la misma plataforma digital, pidió de forma pública el aporte de sus seguidores, al difundir datos bancarios.

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Con este mensaje en sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro lanzó convocatoria para recolección de recursos en pro de financiar la constituyente - crédito @petrogustavo/X

“En esta cuenta legal de la convocatoria a la asamblea nacional constituyente del Comité se puede hacer giros hasta por diez millones de pesos con número de cédula para apoyarla. Cuenta de Ahorros. BANCOLOMBIA. Número 030-0000XXXXX. Convocatoria asamblea nacional constituyente en Colombia”, informó el presidente a través de canales oficiales, lo que desató fuertes señalamientos.

Ante este mensaje, el gobernador de Antioquia recordó que durante su gestión en el departamento, el entonces Gobierno nacional canceló los recursos destinados a la obra vial, lo que obligó a Antioquia a recurrir a aportes ciudadanos para buscar los recursos faltantes; es decir, cerca de $650.000 millones, que fueron asumidos por el departamento y la Alcaldía de Medellín.

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El comité pro constituyente deberá sumar más de dos millones de firmas para que la iniciativa deba ser tramitada en el Congreso - crédito Colprensa

“Hoy, promueve esta colecta para una asamblea constituyente que pone en riesgo la estabilidad del país”, dijo Rendón, que señaló que, a diferencia de la ‘vaca’ que él lideró en Antioquia para la finalización de la vía al Mar con recursos propios y donaciones locales, la nueva convocatoria del Ejecutivo tiene un objetivo político: el de violentar la Constitución, vigente desde 1991, y abrirle la puerta a la reelección presidencial.

Y es que, en su concepto, existe una falta de coherencia por parte de Petro en el manejo de las finanzas públicas y las prioridades políticas. “Usted persiguió, hostigó, mintió y saboteó al Gobierno de Antioquia cuando emprendimos ‘la vaca’ para terminar la vía al Mar que su gobierno dejó sin plata y maltrató a este Departamento”, remarcó Rendón en su andanada de críticas, que causaron una ola de comentarios.

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A través de sus redes sociales, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó sus críticas al presidente Gustavo Petro - crédito @AndresJRendonC/X

Andrés Julián Rendón a Gustavo Petro: “Colombia no necesita una nueva Constitución”

El gobernador antioqueño, en su publicación, insistió en que Colombia “no necesita una nueva Constitución”, sino que demanda “respeto por la institucionalidad, responsabilidad y soluciones reales a los problemas de la gente”. Con ello, reiteró su oposición a la idea del presidente: el mismo que en campaña prometió no hacer llamados a que se configuraran estos mecanismos, pero que incumplió con su compromiso.

En contraste, Petro ha justificado de modo reiterado la necesidad de una asamblea constituyente. Según su postura, existe un “bloqueo institucional” ha impedido la aprobación de las principales reformas sociales del Gobierno, entre ellas la de la salud, la laboral y pensional. Y sostuvo que si las instituciones impiden ejecutar el programa elegido en 2022, corresponde transformarlas para cumplir el mandato ciudadano.

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A partir de la iniciativa, que deberá pasar por el Congreso, la asamblea propuesta incluiría reformas orientadas a la adjudicación de tierras, el fortalecimiento de la justicia contra la corrupción y una revisión del modelo económico para priorizar el sector público en la provisión de servicios básicos. Aunque según sus contradictores, como Rendón, lo que buscaría con la idea es adueñarse del poder en Colombia.