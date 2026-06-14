Colombia

Parranda de Día del Padre terminó en tragedia: hombre fue asesinado a cuchillo por su pareja sentimental

Los esposos compartieron una reunión con sus allegados y luego tuvieron una discusión en vía pública que culminó con el brutal ataque con arma cortopunzante, lo que requirió la intervención de las autoridades previamente alertadas por la comunidad

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Una mujer de mediana edad se agacha cubriendo su rostro, con un cuchillo ensangrentado en el suelo en primer plano. Cinta policial y un coche patrulla al fondo.
La mujer no tuvo tiempo de huir del lugar, por lo que fue capturada en flagrancia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una discusión ocurrida en plena celebración por el Día del Padre terminó en un homicidio que sacudió a la población de Curumaní, en el departamento del Cesar. El hecho se dio a conocer ampliamente a través de las diferentes plataformas digitales en las que la comunidad lamentó la situación.

De acuerdo con los reportes de la ciudadanía, los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo 14 de junio de 2026, cuando Deivis Rodríguez Contreras, de 40 años, fue herido a muerte con un arma cortopunzante por su pareja sentimental en la vía pública del sector conocido como El Bolsillo.

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Sobre la presunta agresora, se sabe que es una mujer de 55 años, que fue capturada en flagrancia por personal de la Policía Nacional en el lugar de los hechos, debido a la oportuna alerta realizada por los demás habitantes del sector.

Hay preocupación porque la pelea se desató después de que la pareja participara en una parranda vallenata con amigos y familiares. Tras el desacuerdo, salieron del lugar y fue en ese momento en el que la víctima recibió una puñalada a la altura de las costillas que le causó la muerte de forma casi inmediata.

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Plano cerrado de un cuchillo de cocina con manchas de sangre roja oscura sobre una mesa rústica de madera, junto a una tela arrugada de color beige claro.
Un cuchillo de cocina con sangre reposa sobre una mesa de madera rústica junto a una prenda clara, evocando una escena de crimen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos de los testigos directos del hecho se comunicaron con las autoridades aproximadamente a las 6:00 a. m., pero ninguna ayuda fue suficiente para evitar la muerte de la víctima.

Alarmados por lo sucedido, habitantes del sector contactaron a unidades de la Policía Nacional, que acudieron de inmediato al lugar. Los agentes hallaron a la presunta responsable aún en posesión del arma homicida y la capturaron en flagrancia.

Minutos después, la mujer fue dejada a disposición de las autoridades. Mientras tanto, los uniformados se encargaron de revisar la escena del crimen y realizaron el procedimiento del levantamiento del cuerpo para luego trasladarlo a Medicina Legal.

Las autoridades ya iniciaron las respectivas investigaciones para esclarecer completamente las circunstancias y el motivo detrás de la agresión. Varios testigos ya entregaron su versión de los hechos en medio de las pesquisas.

Vista trasera de una mujer con uniforme de prisión blanco y esposas en sus muñecas detrás de la espalda, con rejas de celda borrosas al fondo.
La mujer quedó en manos de los agentes que la trasladaron a la Fiscalía que inició un proceso judicial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Impacto e indignación en Curumaní

El homicidio de Rodríguez Contreras generó tristeza en el municipio de Curumaní, donde los residentes y allegados lamentan que una jornada de convivencia familiar, específicamente para celebrar el rol del hombre en el hogar, terminara en un episodio de violencia fatal.

Familias y vecinos demostraron su preocupación por la seguridad y piden acciones para prevenir sucesos similares en el futuro. Entre los comentarios por lo ocurrido se encuentran: “Eso de raro no tiene nada”, “Dios mío pero qué es esto” y “Y en el Día del Padre”.

Cinta amarilla con la frase 'ESCENA DEL CRIMEN NO PASE' en letras negras, estirada horizontalmente frente a una calle borrosa y oscura.
Las autoridades trabajan por judicializar a los señalados agresores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Casos de violencia intrafamiliar en el país preocupan a las autoridades

La Fiscalía en Bolívar logró que dos hombres fueran enviados a prisión con medida de aseguramiento en casos distintos de presunta violencia intrafamiliar contra familiares en Cartagena y Calamar, de acuerdo con la Seccional Bolívar del organismo.

Según el reporte oficial, ambos investigados fueron imputados por el delito de violencia intrafamiliar agravada y ninguno aceptó el cargo. En los dos procesos, jueces de control de garantías ordenaron la reclusión en un centro carcelario.

Uno de los hechos ocurrió el 23 de mayo en el barrio Arriba de Calamar (Bolívar), donde un hombre habría agredido verbalmente a su madre, de 44 años, porque no le tenía lista la ropa que requería. El boletín indicó que la mujer huyó y se refugió en la vivienda de una vecina porque el procesado la habría perseguido con un arma cortopunzante.

El otro caso se registró en Cartagena, donde un hombre fue privado de la libertad por presuntamente someter a su expareja a un ciclo de violencia física y psicológica durante 7 años de convivencia.

El ente judicial señaló que en agosto de 2025, en el barrio La María, el investigado habría herido con un objeto contundente a la víctima tras la decisión de terminar la relación, y que el 20 de abril presuntamente intentó asfixiarla.

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