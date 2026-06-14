Revivir Mi Casa Ya y subsidios sin cuota inicial, las medidas para vivienda que toman fuerza entre De la Espriella y Cepeda y generan críticas

El recorte del PGN de 2025 obligó al Gobierno Petro a aprobar menos subsidios de Mi Casa Ya - crédito Colprensa

El futuro de los subsidios de vivienda y el acceso a la vivienda social protagonizan la agenda electoral en Colombia. Ante la reducción del programa Mi Casa Ya y el cambio en la política habitacional, los principales candidatos plantean respuestas divergentes. Abelardo de la Espriella, por medio de su jefe de debate, Maurcio Gómez Amín, informó que buscará el recorte del Estado, potenciar la inversión privada y relanzar los subsidios.

Y es que, entre 2025 y 2026, el programa Mi Casa Ya —iniciativa central del Estado colombiano para facilitar la compra de vivienda nueva mediante subsidios a la cuota inicial y coberturas a la tasa de interés— experimentó un giro radical. El número de subsidios adjudicados descendió de los 50.000 previstos a unos 20.500 cupos anuales. La política priorizó desde entonces a familias de extrema vulnerabilidad; incluidas víctimas del conflicto, mujeres cabeza de hogar y trabajadores informales.

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El agotamiento del presupuesto para coberturas de tasa de interés llevó al Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) a suspender nuevos trámites y excluir a hogares de ingresos medios del esquema de subsidios. Para 2026, el Ministerio de Vivienda oficializó el fin de las asignaciones de subsidios destinados a la compra de vivienda nueva y canalizó los fondos hacia el mejoramiento de casas usadas y la infraestructura básica en zonas rurales y periféricas, algo que limitó el impacto directo en la demanda de vivienda urbana.

Mauricio Gómez Amín es el jefe de debate de la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito Prensa Senado

Propuestas para reactivar la vivienda social

Gómez Amín puntualizó en entrevista con Valora Analitik que la estrategia económica contempla un recorte del 40% en el tamaño del Estado, lo que, según explicó, permitiría ahorrar cerca de $70 billones y destinar recursos a inversión social.

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Precisó el excongresista del Partido Liberal que “si usted reduce la corrupción, aprieta y moderniza la Dian y reduce el Estado, ahí hay más de $200 billones para poner la casa en orden”.

De igual manera, propone que, ante la eventual fusión o supresión de entidades del sector público, un sector privado fortalecido absorba buena parte de los empleados desplazados. Además, destacó la importancia de un “plan de choque para el sistema de salud por $10 billones”, la reactivación de Mi Casa Ya y la apertura del crédito a hogares de los estratos 1 a 4.

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El modelo de Iván Cepeda: un millón de viviendas sin cuota inicial

Por su parte, Iván Cepeda, por medio de un video en redes sociales, planteó la eliminación de la cuota inicial como condición de ingreso y la construcción de un millón de viviendas para familias históricamente excluidas.

Iván Cepeda, candidato presidencial, dijo que "en nuestro gobierno, nos comprometemos a construir un millón de viviendas para las familias de los estratos 1, 2, 3 y 4 " - crédito @ivancepedacastr/Instagram

La propuesta destaca por priorizar el acceso universal a la vivienda para los estratos 1 a 4. Afirmó que “para millones de personas en Colombia, no tener vivienda es una de las peores situaciones que afrontan en la vida”. Además, lamentó que “el crédito y también la cuota inicial se convierten en una barrera imposible para acceder a una vivienda. En mi gobierno eso va a cambiar”.

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Se comprometió al decir que la vivienda digna será prioridad naciona. Insistió en que habrá cobertura de derechos sociales y la reducción de las desigualdades. El plan incluye además una expansión de la intervención estatal en áreas como salud, educación y vivienda, con el objetivo de transformar las condiciones de vida para los sectores históricamente marginados.

Sostuvo que muchas familias quedaron excluidas de la posibilidad de comprar vivienda a causa de los altos precios, los obstáculos para acceder al crédito y la dificultad para reunir la cuota inicial. Así, su apuesta se centra en superar esas barreras para millones de personas en el país.

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Reiteró el carácter social y transformador de su proyecto ante la etapa final del proceso electoral, buscando hacer de la vivienda uno de los pilares de su eventual administración.

Julio César Triana, representante a la Cámara, dice que después de frenar el sector, ahora el petrismo pretende presentarse como su solución - crédito @TrianaCongreso/X

Críticas a propuesta de Iván Cepeda

No obstante, lo dicho por Cepeda ya genera críticas. Por ejemplo, el representante a la Cámara Julio César Triana dijo que es “cinismo puro”m ya que el mismo petrismo acabó con Mi Casa Ya, frenó subsidios, golpeó la confianza para invertir y dejó a miles de familias pagando arriendo y crédito al mismo tiempo.

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“Después de frenar el sector, ahora pretenden presentarse como su solución. Evidentemente, no estamos ante una propuesta seria ni técnicamente sustentada, sino frente a una promesa electoral diseñada para captar votos a cualquier costo”, apuntó.

Mientras que el economista Germán Ricaurte, fundador de la Unidad Contra el Gasto Hormiga, anotó que “el petrismo acabó con Mi Casa Ya y ahora tiene el descaro de prometer un millón de viviendas. No les creemos, porque ya los conocemos”.

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