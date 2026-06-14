Cortes de agua en Bogotá: más siete localidades se verán afectadas entre el 16 y el 18 de junio por trabajos en el suministro

Los cortes de agua de la EAAB afectarán a usuarios residenciales, instituciones y comercios de Suba, Usaquén, Kennedy, Chapinero, Bosa, San Cristóbal y Soacha, con suspensiones de hasta 24 horas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) anunció cortes de agua programados en varios barrios de la ciudad y en Soacha, entre el martes 16 y el jueves 18 de junio de 2026, debido a obras de reparación, mantenimiento y verificación en las redes de distribución. La medida busca garantizar el suministro continuo y minimizar el riesgo de daños mayores en la infraestructura hídrica.

Según la Eaab, las suspensiones temporales del servicio afectarán tanto a usuarios residenciales como a instituciones y establecimientos comerciales en sectores puntuales de Suba, Usaquén, Kennedy, Chapinero, Bosa, San Cristóbal y Soacha. Los cortes se iniciarán a partir de las 8:00 a. m. y se prolongarán hasta por 24 horas en la mayoría de los casos, dependiendo del tipo de intervención en cada zona.

PUBLICIDAD

Martes 16 de junio: cortes en Soacha y Suba

En Soacha Centro, el corte será de 24 horas, desde las 10:00 a. m., entre la carrera 4 y la carrera 5, y la calle 9 y la calle 14, por cierre a terceros.

En Suba, barrios como Prado Sur, Tierra Linda, Batan, Alhambra, Malibu, Canódromo, Pasadena, Recreo de Los Frailes, Estoril, Clínica Salud Coop, Puente Largo, La Castellana, Rio Negro, Andes y Niza tendrán una suspensión de cuatro horas desde las 10:00 a. m., de la calle 89 a la calle 129, entre la Autopista Norte y la carrera 62, por verificación de macromedidor.

Soacha Centro y varios barrios de Suba tendrán cortes de agua el martes 16 de junio por cierre a terceros y verificación de macromedidor, con interrupciones desde las 10:00 a. m. - crédito Colprensa

Miércoles 17 de junio: obras en Usaquén, Suba, Kennedy y San Cristóbal

En Usaquén, los barrios San Cristóbal Norte y Santa Teresa tendrán corte de agua durante 24 horas, desde las 10:00 a. m., entre la carrera 8A y la carrera 9, y la calle 163A y la calle 170, por renovación de red de acueducto.

En Suba, barrios como La Carolina Suba, Nueva Tibabuyes, Tibabuyes, La Gaitana, La Gaitana Oriental y Sabana Tibabuyes, desde la carrera 118 a la carrera 129 y la calle 126A a la calle 141, no tendrán servicio de agua durante 24 horas por empates en las redes.

En Kennedy, el barrio Roma, de la calle 55 Sur a la calle 58B Sur y la carrera 78 a la carrera 80, tendrá corte durante 24 horas desde las 10:00 a. m. por cierre a terceros. El sector Centro Industrial, de la avenida calle 13 a la calle 22 y la carrera 60 a la carrera 68, estará sin agua desde las 8:00 a. m. durante 24 horas, mientras que Lusitania, de la avenida Américas a la calle 13 y la carrera 68 a la carrera 68G, tendrá suspensión desde las 9:00 a. m., también por 24 horas.

En San Cristóbal, los barrios Quindío Oriental y La Arboleda, de la calle 46 Bis Sur a la calle 47A Sur y la carrera 18 Este a la carrera 10C Este, tendrán corte de agua durante 24 horas por mantenimiento preventivo.

Kennedy tendrá cortes de agua en Roma, Centro Industrial y Lusitania el 17 de junio, mientras San Cristóbal quedará sin servicio por mantenimiento preventivo en Quindío Oriental y La Arboleda - crédito Colprensa

Jueves 18 de junio: afectaciones en Chapinero, Bosa, Usaquén y Kennedy

El barrio La Porciúncula en Chapinero, de la calle 72 a la calle 82 y la carrera 9 a la carrera 15, tendrá corte de agua durante 24 horas desde las 9:00 a. m. por empates de redes de acueducto.

En Bosa, el barrio Laureles tendrá múltiples sectores afectados: De la calle 63 Sur a la calle 66 Sur, entre la carrera 81 y la carrera 82. De la calle 66 Sur a la calle 70 Bis Sur, entre la carrera 80N y la carrera 82A. De la carrera 82A a la carrera 86, entre la calle 67B Sur y la calle 71A Sur. De la carrera 79 a la carrera 86, entre la calle 70 Bis Sur y la calle 71F Sur. De la transversal 79 D a la carrera 87, entre la calle 71 F Sur y la avenida calle 75 Sur. Todos los cortes inician a las 10:00 a. m. y se extienden por 24 horas, por cierre a terceros.

En Bosa Piamonte, de la diagonal 65G Sur a la calle 68A Sur y la transversal 80G a la carrera 80M Bis A, habrá corte de agua de 24 horas desde las 10:00 a. m.

En Usaquén, barrios Estrella del Norte y Las Orquídeas, de la carrera 15 a la carrera 45 y la calle 151 a la calle 164, estarán sin servicio durante 24 horas desde las 10:00 a. m. por instalación de válvula. En San Gabriel Norte, Páramo Urbano II, Usaquén, Santa Ana y Cantón Norte, de la carrera 5 E a la carrera 7 y la calle 108 a la calle 127C Bis, el corte será desde las 8:00 a. m., por mantenimiento preventivo.

En Kennedy, los barrios Hipotecho, Hipotecho Occidental y Nueva Marsella tendrán suspensión de agua de 24 horas, desde las 8:00 a. m., entre la avenida calle 6 y la calle 8 Sur, y la carrera 68 y la carrera 72.

Bosa concentrará cortes de agua el 18 de junio en Laureles y Bosa Piamonte por cierre a terceros, con afectaciones en varios sectores desde las 10:00 a. m - crédito Acueducto de Bogotá

Recomendaciones para los usuarios

La Eaab recomendó a los usuarios llenar el tanque de reserva antes del corte, consumir el agua almacenada antes de 24 horas y privilegiar el lavado de manos y la preparación de alimentos. El servicio de carrotanques estará disponible, con prioridad para clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, a través de la Acualínea 116.

Estas obras de mantenimiento buscan asegurar la continuidad y calidad del servicio, minimizando el riesgo de daños mayores en la red de acueducto de Bogotá. La ciudadanía puede consultar información detallada y actualizada en los canales oficiales de la Eaab.

PUBLICIDAD