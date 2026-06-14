Colombia

Cortes de agua en Bogotá: más siete localidades se verán afectadas entre el 16 y el 18 de junio por trabajos en el suministro

La empresa de acueducto indicó que la interrupción del servicio empezará entre las 8:00 y las 10:00 a. m., según el sector, y alcanzará a hogares, instituciones y comercios en barrios de la capital y en Soacha

Guardar
Google icon
Una escena callejera en un barrio de Bogotá, Colombia, donde residentes recogen agua de un gran tanque azul. Un cartel naranja anuncia 'AGUA CORTADA'.
Los cortes de agua de la EAAB afectarán a usuarios residenciales, instituciones y comercios de Suba, Usaquén, Kennedy, Chapinero, Bosa, San Cristóbal y Soacha, con suspensiones de hasta 24 horas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) anunció cortes de agua programados en varios barrios de la ciudad y en Soacha, entre el martes 16 y el jueves 18 de junio de 2026, debido a obras de reparación, mantenimiento y verificación en las redes de distribución. La medida busca garantizar el suministro continuo y minimizar el riesgo de daños mayores en la infraestructura hídrica.

Según la Eaab, las suspensiones temporales del servicio afectarán tanto a usuarios residenciales como a instituciones y establecimientos comerciales en sectores puntuales de Suba, Usaquén, Kennedy, Chapinero, Bosa, San Cristóbal y Soacha. Los cortes se iniciarán a partir de las 8:00 a. m. y se prolongarán hasta por 24 horas en la mayoría de los casos, dependiendo del tipo de intervención en cada zona.

PUBLICIDAD

Martes 16 de junio: cortes en Soacha y Suba

  • En Soacha Centro, el corte será de 24 horas, desde las 10:00 a. m., entre la carrera 4 y la carrera 5, y la calle 9 y la calle 14, por cierre a terceros.
  • En Suba, barrios como Prado Sur, Tierra Linda, Batan, Alhambra, Malibu, Canódromo, Pasadena, Recreo de Los Frailes, Estoril, Clínica Salud Coop, Puente Largo, La Castellana, Rio Negro, Andes y Niza tendrán una suspensión de cuatro horas desde las 10:00 a. m., de la calle 89 a la calle 129, entre la Autopista Norte y la carrera 62, por verificación de macromedidor.
Cortes de agua en Bogotá
Soacha Centro y varios barrios de Suba tendrán cortes de agua el martes 16 de junio por cierre a terceros y verificación de macromedidor, con interrupciones desde las 10:00 a. m. - crédito Colprensa

Miércoles 17 de junio: obras en Usaquén, Suba, Kennedy y San Cristóbal

  • En Usaquén, los barrios San Cristóbal Norte y Santa Teresa tendrán corte de agua durante 24 horas, desde las 10:00 a. m., entre la carrera 8A y la carrera 9, y la calle 163A y la calle 170, por renovación de red de acueducto.
  • En Suba, barrios como La Carolina Suba, Nueva Tibabuyes, Tibabuyes, La Gaitana, La Gaitana Oriental y Sabana Tibabuyes, desde la carrera 118 a la carrera 129 y la calle 126A a la calle 141, no tendrán servicio de agua durante 24 horas por empates en las redes.
  • En Kennedy, el barrio Roma, de la calle 55 Sur a la calle 58B Sur y la carrera 78 a la carrera 80, tendrá corte durante 24 horas desde las 10:00 a. m. por cierre a terceros. El sector Centro Industrial, de la avenida calle 13 a la calle 22 y la carrera 60 a la carrera 68, estará sin agua desde las 8:00 a. m. durante 24 horas, mientras que Lusitania, de la avenida Américas a la calle 13 y la carrera 68 a la carrera 68G, tendrá suspensión desde las 9:00 a. m., también por 24 horas.
  • En San Cristóbal, los barrios Quindío Oriental y La Arboleda, de la calle 46 Bis Sur a la calle 47A Sur y la carrera 18 Este a la carrera 10C Este, tendrán corte de agua durante 24 horas por mantenimiento preventivo.
Cortes de agua en Bogotá
Kennedy tendrá cortes de agua en Roma, Centro Industrial y Lusitania el 17 de junio, mientras San Cristóbal quedará sin servicio por mantenimiento preventivo en Quindío Oriental y La Arboleda - crédito Colprensa

Jueves 18 de junio: afectaciones en Chapinero, Bosa, Usaquén y Kennedy

  • El barrio La Porciúncula en Chapinero, de la calle 72 a la calle 82 y la carrera 9 a la carrera 15, tendrá corte de agua durante 24 horas desde las 9:00 a. m. por empates de redes de acueducto.
  • En Bosa, el barrio Laureles tendrá múltiples sectores afectados:
    • De la calle 63 Sur a la calle 66 Sur, entre la carrera 81 y la carrera 82.
    • De la calle 66 Sur a la calle 70 Bis Sur, entre la carrera 80N y la carrera 82A.
    • De la carrera 82A a la carrera 86, entre la calle 67B Sur y la calle 71A Sur.
    • De la carrera 79 a la carrera 86, entre la calle 70 Bis Sur y la calle 71F Sur.
    • De la transversal 79 D a la carrera 87, entre la calle 71 F Sur y la avenida calle 75 Sur.
    • Todos los cortes inician a las 10:00 a. m. y se extienden por 24 horas, por cierre a terceros.
  • En Bosa Piamonte, de la diagonal 65G Sur a la calle 68A Sur y la transversal 80G a la carrera 80M Bis A, habrá corte de agua de 24 horas desde las 10:00 a. m.
  • En Usaquén, barrios Estrella del Norte y Las Orquídeas, de la carrera 15 a la carrera 45 y la calle 151 a la calle 164, estarán sin servicio durante 24 horas desde las 10:00 a. m. por instalación de válvula.
    • En San Gabriel Norte, Páramo Urbano II, Usaquén, Santa Ana y Cantón Norte, de la carrera 5 E a la carrera 7 y la calle 108 a la calle 127C Bis, el corte será desde las 8:00 a. m., por mantenimiento preventivo.
  • En Kennedy, los barrios Hipotecho, Hipotecho Occidental y Nueva Marsella tendrán suspensión de agua de 24 horas, desde las 8:00 a. m., entre la avenida calle 6 y la calle 8 Sur, y la carrera 68 y la carrera 72.
Sedapal informa corte de agua desde las 10 am hasta las 6pm
Bosa concentrará cortes de agua el 18 de junio en Laureles y Bosa Piamonte por cierre a terceros, con afectaciones en varios sectores desde las 10:00 a. m - crédito Acueducto de Bogotá

Recomendaciones para los usuarios

La Eaab recomendó a los usuarios llenar el tanque de reserva antes del corte, consumir el agua almacenada antes de 24 horas y privilegiar el lavado de manos y la preparación de alimentos. El servicio de carrotanques estará disponible, con prioridad para clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, a través de la Acualínea 116.

Estas obras de mantenimiento buscan asegurar la continuidad y calidad del servicio, minimizando el riesgo de daños mayores en la red de acueducto de Bogotá. La ciudadanía puede consultar información detallada y actualizada en los canales oficiales de la Eaab.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Cortes de agua BogotáCortes de agua SoachaServicio de aguaAcueducto de BogotáColombia-Noticia s

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: colombianos en 67 países ya podrán ejercer su voto de la segunda vuelta

A una semana de la segunda vuelta presidencial, el Centor Nacional de Consultoría arrojó los datos en la que el presidente supera el 51% de aprobación de su gestión

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: colombianos en 67 países ya podrán ejercer su voto de la segunda vuelta

Confirman el error que cometen los colombianos al comprar a crédito en pleno Mundial de fútbol: “El descuadre no ocurre el día del partido”

Entre apuestas digitales, promociones y el auge de compras electrónicas, expertos recomiendan estrategias para cuidar la salud financiera en temporada de celebración

Confirman el error que cometen los colombianos al comprar a crédito en pleno Mundial de fútbol: “El descuadre no ocurre el día del partido”

Julián Quiñones, futbolista colombo-mexicano, estuvo cerca de jugar en el América de Cali: esta es la historia

César Paz, uno de los primeros entrenadores que tuvo el extremo de la Selección México, le contó a Infobae por qué no se terminó dando esa transferencia

Julián Quiñones, futbolista colombo-mexicano, estuvo cerca de jugar en el América de Cali: esta es la historia

Miguel Polo Polo defendió a Abelardo de la Espriella de señalamientos racistas y lanzó dardos contra Gustavo Petro: “Observemos los hechos”

El representante a la Cámara también cuestionó el rol que habría tenido la hoy vicepresidenta Francia Márquez Mina durante la campaña electoral y el Gobierno, al señalar que fue utilizada con fines electorales y luego marginada

Miguel Polo Polo defendió a Abelardo de la Espriella de señalamientos racistas y lanzó dardos contra Gustavo Petro: “Observemos los hechos”

Resultados de la Lotería del Cauca de este sábado 13 de junio: todos los secos ganadores del último sorteo

Como cada sábado, aquí están los números de la suerte del último sorteo de esta lotería colombiana

Resultados de la Lotería del Cauca de este sábado 13 de junio: todos los secos ganadores del último sorteo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Esposa de Luis Díaz conmovió con su mensaje del Día del Padre: “Gracias por ser el héroe de tus hijos”

Esposa de Luis Díaz conmovió con su mensaje del Día del Padre: “Gracias por ser el héroe de tus hijos”

Luisa Fernanda W mostró el primer maquillaje que prueba para su boda con Pipe Bueno

Shakira presentó su primer 'show' en Los Ángeles y sorprendió con interpretación de 'Dai Dai' y 'Zoo'

La actriz Flor Vargas falleció a sus 98 años, es recordada por producciones como ‘Los Victorinos’ y ‘N.N’

Lina Tejeiro reveló los cambios que ha tenido con el embarazo y los retos que asumió en esta etapa de su vida

Deportes

“Junior Tu Papá”: la historia de la frase que convirtió al Tiburón en protagonista del Día del Padre

“Junior Tu Papá”: la historia de la frase que convirtió al Tiburón en protagonista del Día del Padre

Hora y dónde ver en Colombia el histórico “Freedom 250” de la UFC desde la Casa Blanca con tres campeones en la cartelera

Juan Camilo Portilla destacó las cualidades de Uzbekistán previo al debut de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Colombia publicó fotos del “Media day” del Mundial 2026 con adelanto de la presentación de los jugadores

Colombiano puso a jugar a un policía de Boston con el balón en el FanFest del Mundial y el video se hizo viral