Colombia

Denuncian favores a financiadores de la campaña Galán en Bogotá: “Le dio a sus amigos un negocio millonario”

Ángelo Schiavenato recordó algunas de las donaciones que recibió el hoy mandatario distrital y los contratos que ha adjudicado desde que se posesionó

Guardar
Ángelo Schiavenato - Alcaldía de Bogotá
El cabildante denunció irregularidades en la administración del dinero del distrito - crédito @ÁngeloSchiavenato/YouTube

A través de su canal de YouTube, en el que cuenta con más de 125.000 suscriptores y desde el Concejo de Bogotá, el cabildante Ángelo Schiavenato ha pedido explicaciones sobre la forma con la que es administrado el dinero en la administración Galán en Bogotá.

“Así funciona el negocio de la Alcaldía de Bogotá, muchas empresas meten plata, luego quieren que le devuelvan el favor”, es parte de la descripción del video publicado por el abogado, en el que recordó que el mandatario distrital presentó gastos por más de 4.000 millones de pesos durante su campaña para llegar al Palacio de Liévano.

PUBLICIDAD

De la misma forma, en el Concejo de Bogotá habló de un “negocio redondo”, en el que la administración Galán sigue un patrón de beneficios contractuales directos para quienes financiaron la campaña, más específicamente con las firmas Toyota y Grupo Bolívar.

Los argumentos de Schiavenato

Denuncia de Ángelo Schiavenato
El cabildante cuestionó las donaciones en campaña que recibió el alcalde Galán - crédito Concejo de Bogotá

El jurista mencionó que recientemente se renovó la flota de las camionetas blindadas del distrito en una compra por vehículo que supera los 400 millones de pesos, que fue hecha en la empresa Toyota SAS, misma que donó 30 millones de pesos durante la campaña de Galán.

PUBLICIDAD

Una vez en el cargo, la administración se aseguró de que la adquisición de los nuevos vehículos oficiales proviniera precisamente de dicho financiador”.

Por otra parte, mencionó que esta acción se repitió con la adjudicación de un contrato de fiducia entre el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones y el banco Davivienda, entidad financiera del Grupo Bolívar, que en campaña aportó 100 millones al hoy mandatario local.

En el contrato mencionado se entregó la administración de tres billones de pesos a través de una fiduciaria, recursos que corresponden a las pensiones y cesantías de los servidores públicos del distrito.

No es casualidad que, tras esta transacción billonaria, Davivienda haya reportado en febrero de 2026 un crecimiento del 129,9%, posicionándose como el segundo banco con mejor rendimiento en el país. Esto se logra gracias a la generosa entrega de los ahorros de los trabajadores públicos hecha por el Alcalde”, afirmó el concejal.

Denuncia de Ángelo Schiavenato
El cabildante aclaró que el dinero no se ha perdido, pero cuestionó cómo se deciden licitaciones en el distrito - crédito @ÁngeloSchiaenato/YouTube

Durante su intervención en el Concejo de Bogotá, Schiavenato indicó que los movimientos mencionados hacen parte de un “negocio redondo de las campañas políticas” que involucra las finanzas públicas.

“Invertir en la campaña de Galán generó la mayor rentabilidad económica que existe hoy en el mercado financiero, hoy no hay un solo amigo de Galán pobre”.

En su canal de YouTube, Schiavenato mencionó que tiene tranquilidad de la denuncia que realizó, puesto que recordó que fue el concejal de Bogotá que menos gastos de campaña reportó para ser elegido.

Yo me gasté cero pesos y cero reposición de votos para ser concejal; además, no tuve que pedirle prestado a nadie, no tuve que reunirme con nadie y no tuve que estar con empresarios para terminar devolviendo favores”.

Schiavenato indicó que los que donaron a la campaña Galán quedaron con negocios millonarios - crédito Alcaldía de Bogotá
Schiavenato indicó que los que donaron a la campaña Galán quedaron con negocios millonarios - crédito Alcaldía de Bogotá

En el video Schiavenato volvió a mencionar los casos que involucran a Toyota y Grupo Bolívar, y aunque recordó que no es delito donar dinero a campañas políticas, cuestionó que estas empresas sean las mismas que ganan licitaciones en alcaldías en las que invirtieron.

“¿Cuántas veces le ha donado plata su banco a usted? Jamás, jamás en la vida. Davivienda es muy inteligente, no dan puntada sin dedal, créame".

El cabildante cuestionó cómo está siendo entregado el dinero del distrito y la transparencia de las licitaciones en Bogotá en la actualidad. “Acá nos estamos enfrentando a gente superpoderosa... Pensaron que si había una persona inteligente, pues no se superó el 2% y podían ganar licitaciones del distrito, y eso fue lo que hizo Carlos Fernando Galán. No se robaron la plata, pero le dio a sus amigos un negocio millonario”.

Temas Relacionados

Ángelo SchiavenatoAlcaldía de BogotáCarlos Fernando GalánDonaciones de campañaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tigre vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de los Diablos Rojos en la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026 en Argentina

El equipo colombiano es líder del grupo A junto con Macará de Ecuador y una victoria puede acercar al Escarlata a la clasificación a la siguiente ronda del torneo

Tigre vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de los Diablos Rojos en la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026 en Argentina

Petro confrontó a Paloma Valencia por acusaciones de corrupción: “Los gobiernos más corruptos son aquellos en dónde usted ha estado”

Mediante una publicación en redes sociales, el jefe de Estado responsabilizó a sus opositores de escándalos en la administración pública previa y defendió la legitimidad de sus iniciativas ante la opinión pública

Petro confrontó a Paloma Valencia por acusaciones de corrupción: “Los gobiernos más corruptos son aquellos en dónde usted ha estado”

Extensión de la Primera Línea del metro de Bogotá llegará hasta la calle 100 e incluirá tres nuevas estaciones en el norte

La propuesta técnica permitirá superar obstáculos en la autopista Norte, aumentar la capacidad de pasajeros diarios y consolidar un sistema intermodal que beneficiará a zonas como Usaquén, Chapinero y Suba

Extensión de la Primera Línea del metro de Bogotá llegará hasta la calle 100 e incluirá tres nuevas estaciones en el norte

Alerta energética en Colombia: la producción de gas cae fuerte y el petróleo no logra repuntar en 2026

En el primer trimestre, el gas se desplomó 9,74% mientras el crudo sigue estancado, en un escenario que enciende alertas sobre la seguridad energética del país

Alerta energética en Colombia: la producción de gas cae fuerte y el petróleo no logra repuntar en 2026

Independiente Medellín vs. Cusco FC, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

El “Poderoso de la Montaña” necesita la victoria con urgencia para seguir en la pelea para la clasificación a los octavos de final

Independiente Medellín vs. Cusco FC, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Así fue la cronología de los sangrientos atentados ordenados por Iván Mordisco, según reveló Indepaz: “Cuatro días de terror en el suroccidente colombiano”

Así fue la cronología de los sangrientos atentados ordenados por Iván Mordisco, según reveló Indepaz: “Cuatro días de terror en el suroccidente colombiano”

Así fue el operativo de captura de “Patascuy”: lideró atentados terroristas en el suroccidente del país liderado por Iván Mordisco

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

ENTRETENIMIENTO

Carla Giraldo dio nuevos detalles de su relación con Cristina Hurtado en ‘La casa de los famosos Colombia: “No tuvimos afinidad”

Carla Giraldo dio nuevos detalles de su relación con Cristina Hurtado en ‘La casa de los famosos Colombia: “No tuvimos afinidad”

Zion señaló a Westcol de “charlatán” tras polémica por colaboración fallida: “No le voy a hacer caso”

Jessica Cediel denunció que están usando sus fotos para engañar hombres: “Supuestamente para tener relaciones sentimentales”

La Segura alertó a sus seguidores ppor las consecuencias de su cirugía “Me estoy muriendo del dolor”

Confundieron a Yina Calderón con la cantante Juliana Velásquez en programa de la televisión internacional: “Esa no soy yo”

Deportes

Tigre vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de los Diablos Rojos en la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026 en Argentina

Tigre vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de los Diablos Rojos en la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026 en Argentina

Independiente Medellín vs. Cusco FC, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

La selección Colombia revivió en el Sudamericano Femenino Sub-17: goleó a Bolivia por 3-0 en Asunción

Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-17: busca la clasificación a la fase final

Luis Javier Suárez ya igualó récord de Falcao en Portugal, pero va por otra marca histórica: vea de qué se trata