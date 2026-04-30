Denuncian favores a financiadores de la campaña Galán en Bogotá: “Le dio a sus amigos un negocio millonario”

El cabildante denunció irregularidades en la administración del dinero del distrito - crédito @ÁngeloSchiavenato/YouTube

A través de su canal de YouTube, en el que cuenta con más de 125.000 suscriptores y desde el Concejo de Bogotá, el cabildante Ángelo Schiavenato ha pedido explicaciones sobre la forma con la que es administrado el dinero en la administración Galán en Bogotá.

“Así funciona el negocio de la Alcaldía de Bogotá, muchas empresas meten plata, luego quieren que le devuelvan el favor”, es parte de la descripción del video publicado por el abogado, en el que recordó que el mandatario distrital presentó gastos por más de 4.000 millones de pesos durante su campaña para llegar al Palacio de Liévano.

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De la misma forma, en el Concejo de Bogotá habló de un “negocio redondo”, en el que la administración Galán sigue un patrón de beneficios contractuales directos para quienes financiaron la campaña, más específicamente con las firmas Toyota y Grupo Bolívar.

Los argumentos de Schiavenato

El cabildante cuestionó las donaciones en campaña que recibió el alcalde Galán - crédito Concejo de Bogotá

El jurista mencionó que recientemente se renovó la flota de las camionetas blindadas del distrito en una compra por vehículo que supera los 400 millones de pesos, que fue hecha en la empresa Toyota SAS, misma que donó 30 millones de pesos durante la campaña de Galán.

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“Una vez en el cargo, la administración se aseguró de que la adquisición de los nuevos vehículos oficiales proviniera precisamente de dicho financiador”.

Por otra parte, mencionó que esta acción se repitió con la adjudicación de un contrato de fiducia entre el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones y el banco Davivienda, entidad financiera del Grupo Bolívar, que en campaña aportó 100 millones al hoy mandatario local.

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En el contrato mencionado se entregó la administración de tres billones de pesos a través de una fiduciaria, recursos que corresponden a las pensiones y cesantías de los servidores públicos del distrito.

“No es casualidad que, tras esta transacción billonaria, Davivienda haya reportado en febrero de 2026 un crecimiento del 129,9%, posicionándose como el segundo banco con mejor rendimiento en el país. Esto se logra gracias a la generosa entrega de los ahorros de los trabajadores públicos hecha por el Alcalde”, afirmó el concejal.

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El cabildante aclaró que el dinero no se ha perdido, pero cuestionó cómo se deciden licitaciones en el distrito - crédito @ÁngeloSchiaenato/YouTube

Durante su intervención en el Concejo de Bogotá, Schiavenato indicó que los movimientos mencionados hacen parte de un “negocio redondo de las campañas políticas” que involucra las finanzas públicas.

“Invertir en la campaña de Galán generó la mayor rentabilidad económica que existe hoy en el mercado financiero, hoy no hay un solo amigo de Galán pobre”.

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En su canal de YouTube, Schiavenato mencionó que tiene tranquilidad de la denuncia que realizó, puesto que recordó que fue el concejal de Bogotá que menos gastos de campaña reportó para ser elegido.

“Yo me gasté cero pesos y cero reposición de votos para ser concejal; además, no tuve que pedirle prestado a nadie, no tuve que reunirme con nadie y no tuve que estar con empresarios para terminar devolviendo favores”.

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Schiavenato indicó que los que donaron a la campaña Galán quedaron con negocios millonarios - crédito Alcaldía de Bogotá

En el video Schiavenato volvió a mencionar los casos que involucran a Toyota y Grupo Bolívar, y aunque recordó que no es delito donar dinero a campañas políticas, cuestionó que estas empresas sean las mismas que ganan licitaciones en alcaldías en las que invirtieron.

“¿Cuántas veces le ha donado plata su banco a usted? Jamás, jamás en la vida. Davivienda es muy inteligente, no dan puntada sin dedal, créame".

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El cabildante cuestionó cómo está siendo entregado el dinero del distrito y la transparencia de las licitaciones en Bogotá en la actualidad. “Acá nos estamos enfrentando a gente superpoderosa... Pensaron que si había una persona inteligente, pues no se superó el 2% y podían ganar licitaciones del distrito, y eso fue lo que hizo Carlos Fernando Galán. No se robaron la plata, pero le dio a sus amigos un negocio millonario”.