Colombia

Violador en serie fue condenado por abusar de joven en su apartamento: la amenazó con un destornillador

La denuncia de la víctima y las pruebas reunidas por parte de los investigadores permitieron que la justicia sentenciara a un abusador serial que durante años sembró temor en mujeres de la región, pues cometió varios ataques bajo la misma modalidad

Guardar
El sujeto fue condenado por uno de los ataques sexuales que cometió - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El sujeto fue condenado por uno de los ataques sexuales que cometió - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante el 29 de abril de 2026 se confirmó la sentencia de 17 años de prisión contra Belmar Perdomo Flórez por un ataque sexual perpetrado en contra de una joven de 25 años en el barrio Alberto Galindo, en Neiva (Huila). El fallo, emitido por la jueza Catalina María Manrique Calderón, reconoció la gravedad del ataque y acreditó la condición del condenado como abusador serial con al menos 7 mujeres víctimas en Caquetá.

La resolución judicial destacó que Perdomo Flórez actuó con violencia física y psicológica en contra de la joven durante la madrugada del 3 de noviembre de 2019 para someter a la víctima, por lo que fue imputado por los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado.

PUBLICIDAD

La jueza señaló que la “capacidad coactiva de las acciones desplegadas” por el sentenciado resultó “plenamente idónea pues aprovechó para ingresar al inmueble mientras la joven dormía y someter la voluntad de la víctima y vencer su resistencia”, debido a que utilizó un destornillador contra su cuello como instrumento de intimidación, según informó el medio local La Nación.

La Gobernación de Antioquia incrementa la recompensa hasta $500 millones por información sobre los cabecillas del Clan del Golfo y La Terraza en el Suroeste - crédito Colprensa
El criminal debe pagar una condena de varios años por el abuso sexual a una joven en Neiva - crédito Colprensa

Las autoridades establecieron la responsabilidad penal de Perdomo Flórez con base en múltiples elementos probatorios. Entre ellos, la declaración de la víctima, que pudo identificar a su agresor por un tatuaje, su vestimenta y su rostro, pues en la noche del ataque lo vio gracias a la luz que entraba por la ventana.

PUBLICIDAD

Además, la joven señaló que buscó a su agresor en redes sociales, pues una amiga dijo haberlo visto en el barrio. Posteriormente, un reconocimiento fotográfico ante las autoridades permitió ratificar su identidad.

La madre de la víctima relató en el juicio que escuchó los gritos de auxilio y que, junto a su esposo, vio a Belmar Perdomo Flórez huir en una motocicleta negra tras haber forzado la entrada al apartamento y llevarse un computador portátil valorado en $3 millones.

Días después, el condenado se presentó en el salón de belleza de la familia, intentó negar los hechos e incluso justificó su comportamiento, según la testigo. El fiscal del caso agregó que el criminal inició con “tocamientos en sus partes íntimas e introducía algo en su vagina”, a lo que siguieron amenazas de muerte y una agresión sexual a la que la joven accedió “bajo coacción y por temor a perder la vida”.

La investigación contó también con el informe del Instituto de Medicina Legal, que concluyó que el relato de la víctima era “consistente con un evento de violencia sexual bajo intimidación con arma corto punzante”. Asimismo, detalló que la joven requirió apoyo terapéutico tras la agresión, en vista del impacto psicológico sufrido.

El criminal ingresó a la casa de su víctima mientras dormía - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El criminal ingresó a la casa de su víctima mientras dormía - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un patrón reiterado de violencia

El 19 de abril de 2024, la Fiscalía General de la Nación demostró que el acusado era un agresor serial de mujeres jóvenes, principalmente universitarias de entre 18 y 27 años residentes en barrios como Abbas Turbay, Las Villas de la Ciudadela y Pablo VI en Florencia, Caquetá.

El reporte del momento indicó que el criminal identificaba a las víctimas y les hacía seguimiento para luego ingresar a su casa, repitiendo el modus operandi en el caso de Neiva, lo que demuestra un patrón en todos los ataques.

Imagen de referencia. El ciudadano estadounidense Manuel Poceiro recibió cadena perpetua en Estados Unidos por delitos de explotación sexual de menores cometidos en Colombia - crédito Colprensa
La comunidad pide la revisión de todos los casos en los que el sujeto está involucrado - crédito Colprensa

La jueza del caso ocurrido en la capital del Huila desestimó la defensa de Perdomo Flórez, que intentó justificar su presencia en el sitio de los hechos con un relato “inconsistente, desprovisto de testigos”.

Las pruebas y testimonios construyeron el caso, por lo que el condenado deberá cumplir sentencia en el sistema penitenciario colombiano.

Los casos probados contra Belmar Perdomo Flórez en dos departamentos del país demuestran un patrón de agresión sexual, en el que acechaba a sus víctimas y las sometía a violencia física para después accederlas carnalmente y robarlas, situación que fue ampliamente rechazada por la comunidad que pide que no se le otorgue ningún beneficio de rebaja de pena al delincuente.

Temas Relacionados

Abuso sexualBelmar Perdomo FlórezNeivaAtaque con destornilladorColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Qué pasará con los empleados de Lili Pink, la Sociedad de Activos Especiales respondió

Mientras la administración de los bienes pasa a manos estatales, crece la incertidumbre y el debate sobre los efectos en el comercio y el empleo de las familias que dependían de los ingresos de su trabajo en una de las empresas más reconocidas del país

Qué pasará con los empleados de Lili Pink, la Sociedad de Activos Especiales respondió

Helibelton Palacios, lateral derecho de Santa Fe, estuvo cerca de jugar en uno de los equipos más grandes de Argentina

El lateral derecho colombiano estuvo cerca de llegar a uno de los dos equipos más grandes de la Argentina, porque el técnico de ese entonces lo conocía

Helibelton Palacios, lateral derecho de Santa Fe, estuvo cerca de jugar en uno de los equipos más grandes de Argentina

El Banco de la República tomará más decisiones sobre la economía y dicen por qué no deben estar condicionadas a las amenazas del Gobierno Petro

Juan José Echavarría, exgerente general del Emisor, aseguró a Infobae Colombia que el salario mínimo, la inflación y el fenómeno de El Niño están condicionando la tasa de interés en Colombia

El Banco de la República tomará más decisiones sobre la economía y dicen por qué no deben estar condicionadas a las amenazas del Gobierno Petro

Tensión con el presidente Daniel Noboa desata cerco militar en el Valle del Cauca: Gobierno Petro activa plan candado

Las tensiones diplomáticas entre Colombia y Ecuador elevaron el nivel de alerta en el suroccidente del país, lo que llevó al Ejecutivo a reforzar la presencia militar en Cali, Jamundí y Palmira, tras señalamientos desde Quito sobre presuntas incursiones de estructuras armadas desde territorio colombiano

Tensión con el presidente Daniel Noboa desata cerco militar en el Valle del Cauca: Gobierno Petro activa plan candado

David González, técnico de América, señaló a los culpables de las agresiones de hinchas del Deportivo Cali

El entrenador expuso la razón para que se dieran los ataques de los aficionados a las afueras del estadio de Palmaseca, tras el clásico del sábado 25 de abril

David González, técnico de América, señaló a los culpables de las agresiones de hinchas del Deportivo Cali
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

ENTRETENIMIENTO

Claudia Bahamón se pronunció sobre denuncias de acoso en medios de comunicación: “No más silencio”

Claudia Bahamón se pronunció sobre denuncias de acoso en medios de comunicación: “No más silencio”

Tatiana Franko recordó que fue víctima de acoso en el inicio de su carrera periodística: “Me dice que lo consienta”

Aida Victoria Merlano conmocionó ‘La Mansión VIP’ por escena subida de tono con un compañero: “No pueden portarse mal”

Shakira empaca maletas para su presentación en Copacabana: esto es lo que lleva la cantante a Brasil

Roberto Velásquez se burló del exprometido de Alexa Torrex por no poderle devolver el anillo de compromiso a la participante: “Aquí no”

Deportes

Helibelton Palacios, lateral derecho de Santa Fe, estuvo cerca de jugar en uno de los equipos más grandes de Argentina

Helibelton Palacios, lateral derecho de Santa Fe, estuvo cerca de jugar en uno de los equipos más grandes de Argentina

David González, técnico de América, señaló a los culpables de las agresiones de hinchas del Deportivo Cali

En video: Los levantamientos de Francisco Mosquera que le dieron la medalla de oro a Colombia

Carlos Sánchez, mundialista con la selección Colombia en Brasil 2014, hace el ‘kilo por kilo’ con la ‘Tricolor’ actual

Platense hundió más a Santa Fe en la Copa Libertadores: lo venció por 2-1 en Buenos Aires