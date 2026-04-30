Violador en serie fue condenado por abusar de joven en su apartamento: la amenazó con un destornillador

El sujeto fue condenado por uno de los ataques sexuales que cometió - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante el 29 de abril de 2026 se confirmó la sentencia de 17 años de prisión contra Belmar Perdomo Flórez por un ataque sexual perpetrado en contra de una joven de 25 años en el barrio Alberto Galindo, en Neiva (Huila). El fallo, emitido por la jueza Catalina María Manrique Calderón, reconoció la gravedad del ataque y acreditó la condición del condenado como abusador serial con al menos 7 mujeres víctimas en Caquetá.

La resolución judicial destacó que Perdomo Flórez actuó con violencia física y psicológica en contra de la joven durante la madrugada del 3 de noviembre de 2019 para someter a la víctima, por lo que fue imputado por los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado.

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La jueza señaló que la “capacidad coactiva de las acciones desplegadas” por el sentenciado resultó “plenamente idónea pues aprovechó para ingresar al inmueble mientras la joven dormía y someter la voluntad de la víctima y vencer su resistencia”, debido a que utilizó un destornillador contra su cuello como instrumento de intimidación, según informó el medio local La Nación.

El criminal debe pagar una condena de varios años por el abuso sexual a una joven en Neiva - crédito Colprensa

Las autoridades establecieron la responsabilidad penal de Perdomo Flórez con base en múltiples elementos probatorios. Entre ellos, la declaración de la víctima, que pudo identificar a su agresor por un tatuaje, su vestimenta y su rostro, pues en la noche del ataque lo vio gracias a la luz que entraba por la ventana.

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Además, la joven señaló que buscó a su agresor en redes sociales, pues una amiga dijo haberlo visto en el barrio. Posteriormente, un reconocimiento fotográfico ante las autoridades permitió ratificar su identidad.

La madre de la víctima relató en el juicio que escuchó los gritos de auxilio y que, junto a su esposo, vio a Belmar Perdomo Flórez huir en una motocicleta negra tras haber forzado la entrada al apartamento y llevarse un computador portátil valorado en $3 millones.

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Días después, el condenado se presentó en el salón de belleza de la familia, intentó negar los hechos e incluso justificó su comportamiento, según la testigo. El fiscal del caso agregó que el criminal inició con “tocamientos en sus partes íntimas e introducía algo en su vagina”, a lo que siguieron amenazas de muerte y una agresión sexual a la que la joven accedió “bajo coacción y por temor a perder la vida”.

La investigación contó también con el informe del Instituto de Medicina Legal, que concluyó que el relato de la víctima era “consistente con un evento de violencia sexual bajo intimidación con arma corto punzante”. Asimismo, detalló que la joven requirió apoyo terapéutico tras la agresión, en vista del impacto psicológico sufrido.

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El criminal ingresó a la casa de su víctima mientras dormía - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un patrón reiterado de violencia

El 19 de abril de 2024, la Fiscalía General de la Nación demostró que el acusado era un agresor serial de mujeres jóvenes, principalmente universitarias de entre 18 y 27 años residentes en barrios como Abbas Turbay, Las Villas de la Ciudadela y Pablo VI en Florencia, Caquetá.

El reporte del momento indicó que el criminal identificaba a las víctimas y les hacía seguimiento para luego ingresar a su casa, repitiendo el modus operandi en el caso de Neiva, lo que demuestra un patrón en todos los ataques.

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La comunidad pide la revisión de todos los casos en los que el sujeto está involucrado - crédito Colprensa

La jueza del caso ocurrido en la capital del Huila desestimó la defensa de Perdomo Flórez, que intentó justificar su presencia en el sitio de los hechos con un relato “inconsistente, desprovisto de testigos”.

Las pruebas y testimonios construyeron el caso, por lo que el condenado deberá cumplir sentencia en el sistema penitenciario colombiano.

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Los casos probados contra Belmar Perdomo Flórez en dos departamentos del país demuestran un patrón de agresión sexual, en el que acechaba a sus víctimas y las sometía a violencia física para después accederlas carnalmente y robarlas, situación que fue ampliamente rechazada por la comunidad que pide que no se le otorgue ningún beneficio de rebaja de pena al delincuente.