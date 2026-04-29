Colombia

Así puede hacer una sopa de arepa colombiana: receta fácil y con ingredientes caseros

La idea de esta preparación es aprovechar los ingredientes que sobran del desayuno y realzar el sabor con las hierbas

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Sopa de arepa colombiana en cuenco de cerámica sobre mesa de madera rústica, con utensilios de barro y fogón de leña encendido al fondo.
Esta preparación es popular en el altiplano cundiboyacense - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nada evoca más hogar en la región Andina de Colombia que el aroma de una sopa de arepa recién servida, con trozos generosos de costilla de res y de cerdo. Este plato, que calienta hasta el alma, es protagonista en reuniones familiares y fiestas patronales de Antioquia, Boyacá y Cundinamarca.

La sopa de arepa es una receta tradicional de la cocina campesina, nacida en los fogones de las montañas andinas. Su origen se remonta a la cocina campesina, concebida para aprovechar las arepas sobrantes del día anterior, cocinándolas en un caldo caluroso de papa y hierbas.

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Se caracteriza por tener ingredientes básicos como la arepa de maíz, papas y cortes de carne, logrando un caldo sustancioso y nutritivo que refleja la sencillez y el sabor de la ruralidad colombiana.

Receta de sopa de arepa colombiana con costilla de res y cerdo

La sopa de arepa es un caldo robusto, donde flotan pequeños trozos de arepa de maíz, acompañados de papas, verduras y cortes de costilla de res y cerdo. La técnica principal es hervir los ingredientes en etapas, permitiendo que las carnes aporten su sabor y la arepa espese ligeramente el caldo sin perder su forma.

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Primer plano de ingredientes frescos como arepas, cebolla larga, zanahoria, costillas de res y cerdo, cilantro, mazorcas y papas sobre una mesa de madera en una cocina rural.
El único ingrediente que no es fresco de esta preparación, es la arepa - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 2 horas
  • Preparación: 30 minutos
  • Cocción: 1 hora y 30 minutos

Ingredientes

  1. 500g de costilla de res (en trozos, con o sin hueso)
  2. 300g de costilla de cerdo (en trozos, con o sin hueso)
  3. 8 arepas pequeñas de maíz blanco (preferiblemente delgadas, partidas en cubos, no deben ser frescas, se recomienda que tengan 12 horas de preparación)
  4. 4 papas sabaneras (peladas y cortadas en cubos)
  5. 2 papas criollas (limpias y partidas en mitades)
  6. 1 zanahoria (en rodajas)
  7. 1 mazorca (en trozos)
  8. 1 cebolla larga (picada finamente)
  9. 2 dientes de ajo (machacados)
  10. 1 rama de cilantro fresco
  11. Sal y pimienta al gusto
  12. 2 litros de agua
  13. Opcional: 1 hoja de laurel
Olla grande de metal hirviendo con caldo de costilla, papas y cebolla larga, sobre una estufa en una cocina con azulejos y utensilios.
Los ingredientes deben agregarse de poco en el caldo de las costillas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer sopa de arepa, paso a paso

  1. Lava bien las costillas de res y cerdo. Llévalas a una olla grande con los 2 litros de agua y una pizca de sal. Cocina a fuego medio hasta que la carne esté blanda (aprox. 1 hora). Retira la espuma superficial para obtener un caldo limpio.
  2. Agrega la cebolla larga y los ajos. Esto realzará los sabores del caldo.
  3. Añade la mazorca y la zanahoria. Cocina 15 minutos más, permitiendo que suelten su dulzura.
  4. Incorpora las papas sabaneras y criollas. Cocina hasta que comiencen a ablandar, pero sin deshacerse.
  5. Corta las arepas en cubos pequeños. Agrégalas a la olla cuando las papas estén medianamente cocidas. Revuelve suavemente para evitar que se deshagan por completo.
  6. Rectifica la sazón con sal y pimienta. Si deseas, añade la hoja de laurel para dar un aroma especial.
  7. Deja hervir a fuego bajo otros 15 minutos, o hasta que la arepa esté suave pero conserve algo de firmeza. Retira la hoja de laurel antes de servir.
  8. Apaga el fuego y añade el cilantro finamente picado. Sirve bien caliente, idealmente en platos hondos.
  9. Consejo técnico: Para un caldo más espeso, puedes triturar parte de las papas criollas dentro de la olla antes de añadir la arepa.
Sopa de arepa humeante en plato negro con cilantro, dos arepas blancas en plato marrón y un vaso de jugo amarillo sobre una mesa de madera.
Esta preparación rinde hasta para 6 porciones - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 350-400 kcal
  • Proteína: 18g
  • Grasa: 16g
  • Carbohidratos: 38g
  • Fibra: 4g Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Conserva la sopa en la nevera hasta 3 días en recipiente hermético. Si deseas, puedes congelarla hasta 2 meses, aunque la textura de la arepa puede cambiar un poco al recalentarse, por lo que es recomendable consumir la preparación en el menor tiempo posible.

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