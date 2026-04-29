Así puede hacer una sopa de arepa colombiana: receta fácil y con ingredientes caseros

Nada evoca más hogar en la región Andina de Colombia que el aroma de una sopa de arepa recién servida, con trozos generosos de costilla de res y de cerdo. Este plato, que calienta hasta el alma, es protagonista en reuniones familiares y fiestas patronales de Antioquia, Boyacá y Cundinamarca.
La sopa de arepa es una receta tradicional de la cocina campesina, nacida en los fogones de las montañas andinas. Su origen se remonta a la cocina campesina, concebida para aprovechar las arepas sobrantes del día anterior, cocinándolas en un caldo caluroso de papa y hierbas.
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Se caracteriza por tener ingredientes básicos como la arepa de maíz, papas y cortes de carne, logrando un caldo sustancioso y nutritivo que refleja la sencillez y el sabor de la ruralidad colombiana.
Receta de sopa de arepa colombiana con costilla de res y cerdo
La sopa de arepa es un caldo robusto, donde flotan pequeños trozos de arepa de maíz, acompañados de papas, verduras y cortes de costilla de res y cerdo. La técnica principal es hervir los ingredientes en etapas, permitiendo que las carnes aporten su sabor y la arepa espese ligeramente el caldo sin perder su forma.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 2 horas
- Preparación: 30 minutos
- Cocción: 1 hora y 30 minutos
Ingredientes
- 500g de costilla de res (en trozos, con o sin hueso)
- 300g de costilla de cerdo (en trozos, con o sin hueso)
- 8 arepas pequeñas de maíz blanco (preferiblemente delgadas, partidas en cubos, no deben ser frescas, se recomienda que tengan 12 horas de preparación)
- 4 papas sabaneras (peladas y cortadas en cubos)
- 2 papas criollas (limpias y partidas en mitades)
- 1 zanahoria (en rodajas)
- 1 mazorca (en trozos)
- 1 cebolla larga (picada finamente)
- 2 dientes de ajo (machacados)
- 1 rama de cilantro fresco
- Sal y pimienta al gusto
- 2 litros de agua
- Opcional: 1 hoja de laurel
Cómo hacer sopa de arepa, paso a paso
- Lava bien las costillas de res y cerdo. Llévalas a una olla grande con los 2 litros de agua y una pizca de sal. Cocina a fuego medio hasta que la carne esté blanda (aprox. 1 hora). Retira la espuma superficial para obtener un caldo limpio.
- Agrega la cebolla larga y los ajos. Esto realzará los sabores del caldo.
- Añade la mazorca y la zanahoria. Cocina 15 minutos más, permitiendo que suelten su dulzura.
- Incorpora las papas sabaneras y criollas. Cocina hasta que comiencen a ablandar, pero sin deshacerse.
- Corta las arepas en cubos pequeños. Agrégalas a la olla cuando las papas estén medianamente cocidas. Revuelve suavemente para evitar que se deshagan por completo.
- Rectifica la sazón con sal y pimienta. Si deseas, añade la hoja de laurel para dar un aroma especial.
- Deja hervir a fuego bajo otros 15 minutos, o hasta que la arepa esté suave pero conserve algo de firmeza. Retira la hoja de laurel antes de servir.
- Apaga el fuego y añade el cilantro finamente picado. Sirve bien caliente, idealmente en platos hondos.
- Consejo técnico: Para un caldo más espeso, puedes triturar parte de las papas criollas dentro de la olla antes de añadir la arepa.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 6 porciones generosas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 350-400 kcal
- Proteína: 18g
- Grasa: 16g
- Carbohidratos: 38g
- Fibra: 4g Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Conserva la sopa en la nevera hasta 3 días en recipiente hermético. Si deseas, puedes congelarla hasta 2 meses, aunque la textura de la arepa puede cambiar un poco al recalentarse, por lo que es recomendable consumir la preparación en el menor tiempo posible.
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