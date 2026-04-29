“La reforma tributaria se fue a los municipios”: Petro defendió impacto fiscal y habló de 7 billones menos para la Nación

El presidente sostuvo que parte del debate fiscal actual tiene relación directa con decisiones sobre la reforma tributaria | REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

“La reforma tributaria se fue a los municipios”, esa fue una de las afirmaciones centrales de Gustavo Petro al analizar los efectos fiscales de la medida y defender que su impacto fortaleció la descentralización, aunque redujo ingresos para la Nación.

El presidente sostuvo que parte del debate fiscal actual tiene relación directa con decisiones sobre la reforma tributaria, especialmente por efectos que, según explicó, trasladaron mayores recursos a los territorios y redujeron margen financiero del Gobierno central.

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De acuerdo con declaraciones citadas por Revista Semana, el mandatario aseguró que una porción importante del recaudo terminó fortaleciendo a los municipios y consolidando un salto en la distribución territorial de recursos.

El mandatario aseguró que una porción importante del recaudo terminó fortaleciendo a los municipios y consolidando un salto en la distribución territorial de recursos. | REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Petro vinculó ese resultado con lo que considera un avance en descentralización, al mencionar que la distribución podría acercarse al 42 por ciento para los municipios hacia 2030.

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Según el presidente, el impacto no fue neutro para las finanzas nacionales. Por el contrario, aseguró que decisiones derivadas del proceso judicial sobre la reforma tributaria incidieron en una reducción del recaudo para la Nación.

El jefe de Estado señaló que una de las consecuencias fue un impacto cercano a siete billones de pesos menos al año, cifra que vinculó con parte del déficit fiscal y con mayores recursos orientados a entidades territoriales.

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“Parte del déficit tiene que ver con esa decisión de la Corte Constitucional: siete billones menos al año”, afirmó Petro, al explicar que esos recursos terminaron reforzando las finanzas locales.

El mandatario planteó que ese traslado de recursos fortaleció sectores sensibles como educación, donde, según sostuvo, hubo un aumento importante en transferencias para los municipios.

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Desde su perspectiva, ese cambio no debe verse únicamente como un costo fiscal para la Nación, sino como una transformación estructural en la relación entre el centro y los territorios.

Petro presentó esa dinámica como parte de una apuesta por fortalecer autonomía regional y ampliar la participación de municipios en la distribución de recursos públicos.

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Uno de los puntos que subrayó fue que, pese al mayor flujo de recursos territoriales, la Nación no recibió un beneficio equivalente, lo que, en su análisis, explica tensiones presupuestales que hoy enfrenta el Gobierno.

Ese planteamiento apareció ligado a la idea de que el debate fiscal no puede leerse solo en términos de recaudo nacional, sino también de cómo se redistribuyen los recursos dentro del Estado.

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Para el presidente, ese cambio configuró un avance político y administrativo en materia de descentralización que, según dijo, no ha sido suficientemente reconocido.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

Otro elemento de su intervención estuvo relacionado con la educación pública. Petro cuestionó que recursos dirigidos históricamente al sector hubieran terminado favoreciendo procesos de privatización, en lugar de fortalecer lo público.

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En su planteamiento, el redireccionamiento de recursos hacia un modelo que fortalezca la educación estatal hace parte de los cambios que busca consolidar.

Ese punto conectó la discusión tributaria con un debate más amplio sobre prioridades presupuestales y destinación del gasto social.

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Las declaraciones del mandatario reabren la discusión sobre los efectos reales de la reforma tributaria, no solo en términos de recaudo, sino sobre equilibrio fiscal, descentralización y sostenibilidad de las finanzas públicas.

El señalamiento sobre siete billones menos para la Nación también vuelve a poner sobre la mesa la presión sobre el déficit, en momentos en que el manejo fiscal sigue bajo escrutinio.

Aunque Petro presentó ese efecto como consecuencia de decisiones judiciales y de un fortalecimiento territorial, el debate permanece abierto sobre cómo equilibrar mayores transferencias con estabilidad financiera nacional.

La defensa presidencial se centró en que la reforma terminó fortaleciendo municipios más que a la Nación, algo que para el Gobierno representa un cambio estructural en la arquitectura fiscal del país.

El argumento oficial apunta a que el mayor flujo territorial no debe interpretarse como una pérdida, sino como una redistribución de recursos con impacto en autonomía local y política social.

Sin embargo, el propio presidente reconoció que esa dinámica también ha incidido en restricciones fiscales del nivel central, especialmente por menores ingresos que, según afirmó, afectan parte del déficit.

La discusión deja planteado un doble debate: los efectos fiscales de la reforma y el alcance real de la descentralización que defiende el Gobierno.

Mientras Petro insiste en que la medida fortaleció municipios y transformó la distribución de recursos, la controversia sigue abierta sobre cuánto alivió a los territorios y cuánto presionó las finanzas de la Nación.