Colombia

Petro propone quitar licencias a EPS quebradas para proteger pago de deudas a hospitales: “Si se liquidan no pagan”

El presidente aseguró que la liquidación de entidades con problemas financieros impediría recuperar los recursos adeudados al sistema de salud, por lo que planteó medidas para garantizar que esas obligaciones se mantengan y puedan ser exigidas

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El presidente Gustavo Petro y el director de la ADRES, Félix León Martínez, analizan la grave situación financiera de varias EPS en Colombia. Petro propone revocar sus licencias para obligar a los propietarios a saldar las deudas con hospitales y clínicas, en lugar de una liquidación que dejaría las deudas sin pagar. - crédito Presidencia

Durante el consejo de ministros del martes 28 de abril, el presidente Gustavo Petro planteó una alternativa frente a la crisis financiera de varias Entidades Promotoras de Salud (EPS), busca retirarles la licencia en lugar de liquidarlas, con el objetivo de garantizar el pago de sus deudas a hospitales y clínicas.

El mandatario fue enfático en su diagnóstico: “Si se liquidan las EPS, no se pagan las deudas que tienen con el sistema hospitalario y clínico del país”, advirtiendo que este mecanismo dejaría sin respaldo a proveedores y prestadores de servicios de salud.

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Según explicó, la liquidación no solo cierra la operación de las entidades, sino que dificulta la recuperación de los recursos adeudados, afectando directamente la sostenibilidad del sistema hospitalario.

Quitar licencias, la alternativa para mantener la obligación de pago

La propuesta del Gobierno consiste en aplicar una figura poco utilizada al quitar la licencia de funcionamiento a las EPS con problemas financieros, en lugar de liquidarlas.

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De acuerdo con Petro, esta medida permitiría que las deudas se mantengan vigentes y recaigan sobre los propietarios de las entidades, obligándolos a responder por las obligaciones adquiridas.

“Por eso he propuesto quitar las licencias: así se mantiene la deuda de los propietarios de las EPS y debe ser pagada”, afirmó el jefe de Estado.

En el mismo sentido, agregó que bajo este esquema las empresas continúan existiendo jurídicamente a través de sus dueños, lo que abre la puerta a procesos de embargo o pago forzado.

“La empresa subsiste de los dueños. Y entonces la deuda tiene que ser pagada o embargada”, reiteró.

El presidente Gustavo Petro defendió retirar licencias para asegurar el pago de deudas al sistema de salud. - crédito Presidencia
El presidente Gustavo Petro defendió retirar licencias para asegurar el pago de deudas al sistema de salud. - crédito Presidencia

Debate con la Adres sobre EPS sin patrimonio

Durante el consejo, el director de la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (ADRES), Félix León Martínez, respaldó la preocupación del Gobierno frente a la situación de varias EPS.

En la discusión, se cuestionó el hecho de que algunas entidades con patrimonio negativo continúen operando o incluso sean devueltas a sus supuestos propietarios por decisiones judiciales.

Martínez planteó dudas sobre la legitimidad de estos dueños: “¿Quiénes son los dueños de una empresa que tiene patrimonio negativo? (…) no son dueños, legalmente no puede ser dueño quien no tiene patrimonio”, señaló.

El presidente Petro coincidió con esta apreciación, calificando la situación como problemática dentro del sistema.

La propuesta ya había sido anunciada en alocución presidencial

La idea de retirar licencias no es nueva. Un día antes, en alocución presidencial, Petro ya había anticipado la aplicación de esta figura como parte de las reformas al sistema de salud.

En ese espacio, el mandatario insistió en que no se trata de una medida retaliatoria, sino de una acción necesaria frente a las fallas estructurales del modelo.

“A las más malas EPS se les quita la licencia de salud (…) no voy a vengarme, pero se quita la licencia por las razones que sabemos”, explicó.

También cuestionó el rol de las EPS como intermediarias financieras:

“Las EPS no sirven para mejorar la salud en Colombia si son aseguradoras financieras”, afirmó.

Sistema de Salud en Colombia
El Gobierno advierte riesgos para hospitales y clínicas ante la falta de pago de obligaciones acumuladas. - crédito Infobae

Críticas a la intermediación y demoras en el sistema

El presidente señaló que uno de los principales problemas del sistema es la intermediación, la cual, según dijo, genera demoras en citas, cirugías y pagos a prestadores.

“Demoran las citas y las cirugías para mantener el dinero rentando, y cuando les toca gastar entonces demoran el pago”, aseguró.

Para el Gobierno, este modelo estaría afectando directamente la atención de los pacientes y la estabilidad financiera de clínicas y hospitales.

Otras medidas: pago directo de medicamentos por la Adres

Como parte del paquete de decisiones, Petro también anunció que la Adres pagará directamente los medicamentos a farmacias, evitando la intermediación de las EPS.

Según explicó, esta medida busca garantizar la entrega oportuna de medicamentos y reducir prácticas que, en su opinión, afectan a los pacientes.

“Se acabó la manipulación y el sabotaje en medicinas”, afirmó.

Además, planteó la posibilidad de implementar subastas inversas para la compra de medicamentos, con el fin de reducir costos y combatir la especulación.

Félix León Martínez, director de la Adres
La ADRES participó en el análisis sobre el impacto financiero y la responsabilidad de las entidades en crisis. - crédito Adres

Crisis de las EPS y aumento de quejas

El presidente también expuso cifras sobre el aumento de PQR (peticiones, quejas y reclamos) en el sistema, lo que refleja la crisis que atraviesan varias EPS.

Entre las entidades con mayores niveles de quejas por cada 10 mil afiliados se encuentran:

  • Compensar Valle del Cauca
  • SOS
  • Famisanar
  • Capital Salud
  • Salud Total
  • Sura
  • Sanitas
  • Nueva EPS

Estos indicadores, según el Gobierno, evidencian problemas estructurales en la prestación del servicio y respaldan la necesidad de cambios urgentes.

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Gustavo Petrocrisis sistema de saluddeudas hospitales clínicasretiro de licencias EPSColombia-Noticias

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