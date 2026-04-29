Colombia

“No hemos logrado establecer un contrato”: Instituto de Cancerología dejará de recibir nuevos pacientes de Nueva EPS

La suspensión temporal desde el 1 de mayo afecta nuevos ingresos de pacientes oncológicos afiliados a Nueva EPS, mientras seguirán atendiéndose urgencias y menores con cáncer

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Instituto Nacional de Cancerología

“No hemos logrado establecer un contrato”, con esa frase el Instituto Nacional de Cancerología explicó la decisión de dejar de recibir temporalmente nuevos pacientes con cáncer afiliados a Nueva EPS desde el 1 de mayo, una medida que vuelve a encender alertas sobre acceso y continuidad en tratamientos especializados.

La decisión está ligada a la falta de un contrato vigente y a pagos pendientes por servicios ya prestados, situación que, según información obtenida por Revista Semana, llevó a la institución a adoptar una medida que había sido aplazada en repetidas ocasiones por su impacto sobre los usuarios.

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El anuncio establece que los nuevos diagnósticos oncológicos remitidos por Nueva EPS ya no serán recibidos a partir de esa fecha, mientras se define una salida contractual y financiera entre ambas entidades.

- crédito Nueva EPS y @msncol./X
- crédito Nueva EPS y @msncol./X

Desde el Instituto señalaron que durante meses continuaron atendiendo pacientes pese a no tener acuerdo formal, pero advirtieron que no fue posible concretar un esquema de pago por cartera pendiente ni recibir las autorizaciones necesarias para sostener el ingreso regular de nuevos casos.

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La institución sostuvo que la medida responde también a la necesidad de proteger su sostenibilidad operativa y garantizar su funcionamiento en el largo plazo, un argumento que ha ganado peso en medio de tensiones crecientes entre prestadores y aseguradores.

Durante varios meses hemos seguido atendiendo pacientes, pero no ha sido posible concretar un acuerdo de pago”, señaló el Instituto en el comunicado citado por Revista Semana, donde además insistió en que la decisión busca propiciar una solución inmediata con la EPS.

El anuncio no implica un cierre total de servicios. La entidad aclaró que continuará prestando atención sin restricciones para urgencias oncológicas las 24 horas, así como para niños, niñas y adolescentes con cáncer, quienes seguirán recibiendo atención.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Administración de quimioterapia en hospital - VisualesIA ScribNews

Ese punto buscó reducir la alarma generada tras conocerse la suspensión para nuevos pacientes, aunque la medida abrió inquietud entre usuarios que esperaban ser remitidos para iniciar tratamientos.

A quienes reciban un diagnóstico reciente se les recomendó comunicarse con Nueva EPS para conocer la nueva ruta de atención, de manera que puedan ser orientados hacia otras instituciones habilitadas para asumir sus procesos terapéuticos.

La decisión llega en un momento particularmente sensible para Nueva EPS, en medio de cuestionamientos por su situación financiera y operativa, mientras crece la presión sobre redes de prestación y acceso a servicios especializados.

Desde el Instituto también subrayaron que siguen trabajando con la EPS para destrabar la situación y restablecer cuanto antes la recepción de nuevos pacientes.

Lo fundamental entre un asegurador y una institución prestadora es contar con un contrato y las autorizaciones respectivas”, señaló la entidad en otro de los apartados del pronunciamiento, enfatizando que esa es la base para normalizar la atención.

El caso vuelve a poner foco sobre la relación entre sostenibilidad financiera y continuidad asistencial, especialmente en áreas de alta complejidad como oncología, donde interrupciones o demoras generan especial preocupación.

En pacientes con cáncer, los tiempos de diagnóstico, referencia y acceso a tratamiento suelen ser determinantes, por lo que cualquier ajuste en rutas de atención genera impacto inmediato en usuarios y familias.

La decisión también reabre la discusión sobre deudas entre EPS e instituciones prestadoras, una tensión que ha derivado en alertas recurrentes en distintos servicios del sistema de salud.

Que la medida provenga del Instituto Nacional de Cancerología le da una dimensión mayor al episodio, por tratarse de una de las instituciones de referencia para manejo oncológico en el país.

Aunque el anuncio habla de una suspensión temporal, la incertidumbre gira ahora sobre cuánto tardará en resolverse la falta de contrato y si los pacientes podrán ser reubicados sin afectar oportunidad de atención.

El mensaje del Instituto insistió en que la decisión fue postergada múltiples veces por compromiso con los pacientes, pero que llegó un punto en que sostener el esquema sin respaldo contractual ya no era viable.

Mientras se intenta restablecer el diálogo con Nueva EPS, la medida deja un nuevo capítulo en la crisis de articulación entre aseguramiento y prestación, con el cáncer como uno de los frentes más sensibles por las implicaciones clínicas y humanas que involucra.

Lo inmediato es que desde el 1 de mayo no ingresarán nuevos pacientes oncológicos afiliados a esa EPS en esa institución, salvo las excepciones definidas para urgencias y población pediátrica, mientras sigue abierta una negociación que busca evitar que la suspensión se prolongue.

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