Colombia

Delincuente fue detenido tras hurto a un local comercial en Suba: tenía brazalete y detención domiciliaria

El sujeto de 28 años, que pagaba una condena de 9 años y 10 meses por robo agravado y porte ilegal de armas, fue aprehendido tras un atraco y ahora también responderá por fuga de presos

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Las patrullas ejecutaron un plan candado y hallaron al capturado oculto en un hotel del sector, donde recuperaron los equipos robados e inmovilizaron la motocicleta - crédito Mebog

La captura de un hombre de 28 años, señalado por las autoridades como responsable de una serie de robos en la localidad de Suba, en Bogotá, permitió la recuperación de dispositivos tecnológicos y puso de relieve el uso de tecnología para combatir el delito.

El operativo se realizó poco después de que el individuo asaltara un local en el barrio La Campiña, donde, según la Policía Nacional, habría utilizado un arma de fuego para intimidar a la propietaria y apoderarse de dos teléfonos celulares y un computador portátil.

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El seguimiento de uno de los dispositivos sustraídos fue clave para localizar al sospechoso. La víctima activó el sistema de geolocalización de su celular, lo que facilitó la reacción inmediata de las patrullas de vigilancia.

Así como explicó el teniente coronel Julio Botero, comandante de la estación de Policía Suba: “Los hechos se presentaron en el barrio La Campiña, momentos en el cual se ingresa a un establecimiento de comercio intimidando con arma de fuego y hurtando unos elementos tecnológicos. Este sujeto emprende la vida en una motocicleta gracias a la oportuna información y a la ubicación del GPS de uno de los elementos tecnológicos. Adelantamos un plan candado logrando ubicar a esta persona tratando de ingresar a un hotel para esconderse. Es allí donde realizamos el procedimiento de captura en flagrancia”.

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La condena que cumplía el sospechoso era de 9 años y 10 meses de prisión por hurto agravado y calificado y porte ilegal de armas de fuego - crédito Mebog
La condena que cumplía el sospechoso era de 9 años y 10 meses de prisión por hurto agravado y calificado y porte ilegal de armas de fuego - crédito Mebog

Las autoridades organizaron un plan candado en la zona, logrando ubicar al implicado en un hotel cercano, donde intentaba ocultarse. El arrestado se desplazó en motocicleta tras cometer el robo y, durante el procedimiento policial, los agentes incautaron tanto el vehículo como los objetos hurtados.

“Logramos la recuperación de la totalidad de los elementos y la inmovilización de la motocicleta. En el momento del procedimiento de captura, logramos establecer que esta persona presentaba un brazalete electrónico y que presentaba una sentencia condenatoria también por hurto calificado y agravado por nueve años, la cual debía cumplir en su lugar de domicilio, la cual se encontraba violando”, agregó el oficial.

La detención también permitió verificar que el individuo infringía una medida de detención domiciliaria, ya que portaba un brazalete electrónico del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario).

La Policía informó que, según las investigaciones en curso, el capturado estaría vinculado a una serie de asaltos recientes contra droguerías, papelerías y supermercados en la misma localidad. El sujeto quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde, además de enfrentar cargos por hurto calificado y agravado, deberá responder por el delito de fuga de presos.

Enero 23 de 2016. Pedro Pablo Rincón Alzate, hermano del nuevo contralor del municipio de Dosquebradas, Henry Rincón, fue detenido en la mañana de ayer por unidades del CTI de Pereira y el Ejército Nacional, pues es investigado por un desfalco de $ 1.142 millones a la alcaldía de Aguadas, departamento de Santander. (Foto: Colprensa - ARCHIVO)
El sospechoso huyó en motocicleta después del hurto cometido en el establecimiento comercial de Suba - crédito Colprensa

Las autoridades recuerdan a los ciudadanos la importancia de denunciar hechos que afecten la seguridad y convivencia, y ponen a disposición los canales oficiales como la línea 123 y los CAI del sector para reportar cualquier incidente.

“Invitamos a la comunidad a que ante cualquier situación que afecte su seguridad y su tranquilidad, nos sea informado de manera inmediata a través de la línea uno, dos, tres o a través del CAI, eh, que quede más cercano”, finalizó diciendo el teniente coronel Julio Botero.

Inseguridad en Suba

La preocupación por la inseguridad se instaló entre los comerciantes de Suba, al occidente de Bogotá, tras repetidos robos atribuidos al mismo delincuente en apenas un mes.

Las víctimas identificaron un patrón: el ladrón ingresa a los locales fingiendo estar armado, según narró Cristian Garzón a Noticias RCN. “Esa persona ingresa haciendo como si tuviese un arma, se llevó a la chica que trabaja con nosotros a la parte de atrás y nos hurtó varias cosas”, relató Garzón sobre el asalto que sufrió en su tienda de ropa.

Así fue que intentaron robar a conocida presentadora de televisión en el norte de Bogotá - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
La seguidilla de hurtos ha encendido las alarmas y los comerciantes han pedido públicamente a las autoridades que refuercen las garantías de seguridad en la zona - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Durante el robo, el delincuente nunca se quitó el casco, dificultando su identificación. Las cámaras de seguridad registraron cómo, bajo amenazas, la empleada vació la caja registradora y le entregó el efectivo al asaltante.

La serie de asaltos ha generado alarma en la zona. En uno de los casos, el delincuente salió caminando tranquilamente tras cometer el robo y luego huyó en motocicleta, sin ser interceptado.

En palabras de Garzón, la situación resulta frustrante para quienes dependen de sus negocios: “La Policía nos ha hecho el acompañamiento, pero la persona no ha sido atrapada en el acto y eso nos ha dificultado eso (…) Paga más robar que trabajar y somos muchos los que sufrimos”.

En uno de los episodios recientes, ocurrido a las 7:25 p.m. del lunes 18 de mayo, las cámaras captaron al ladrón con una chaqueta roja con detalles blancos, pantalón beige y zapatos negros.

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Hurto local comercialBarrio La CampiñaDelincuente con brazaleteBogotáColombia-Noticias

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