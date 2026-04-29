Colombia

Jefe de seguridad de Gustavo Petro negó supuestos encuentros del presidente en Manta con aliados de alias Fito: “No corresponde a la realidad”

El general (r) Humberto Guatibonza, jefe de seguridad del mandatario, rechazó las acusaciones que vinculan al presidente con enviados de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, durante su visita a este puerto sobre el océano Pacífico

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Acuarela de Gustavo Petro sonriendo, con gorra y camisa blanca. Al fondo, una lujosa casa con tejas rojas, vegetación exuberante y el mar.
Gustavo Petro alquiló por tres días una lujosa casa con vista al mar en Manta, llamada Marine Blue - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Con un comunicado de prensa compuesto con cinco puntos, el general (r) Humberto Guatibonza, que oficia como el jefe de seguridad del presidente de la República, Gustavo Petro, negó el martes 28 de abril que el primer mandatario se haya reunido en Manta con enviados de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, al calificar como “inmensa calumnia” las acusaciones difundidas por el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa.

El comunicado, que fue compartido por el jefe de Estado en sus redes sociales, sostuvo que la seguridad del presidente colombiano durante su visita a Ecuador fue rigurosamente supervisada por equipos de ambos países y que no se produjeron ingresos no autorizados en la residencia donde se hospedó en el puerto, ubicado en la costa al océano Pacífico, en una visita que ha generado una serie de sospechas contra el gobernante.

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La seguridad del señor presidente estuvo a cargo de dos componentes, uno de seguridad de presidencia de Colombia y el más grande e importante, de la seguridad dispuesta por el Gobierno de Ecuador, al ser un mandatario invitado”, indicó Guatibonza, que estuvo a cargo del operativo de seguridad de Petro en su visita, que se llevó a cabo entre el 24 y 26 de mayo de 2025, tras el acto de posesión de Noboa, del que hizo parte.

Jefe de seguridad de Gustavo Petro rechazó versiones que incriminarían al presidente
El general (r) Humberto Guatibonza, que oficia como jefe de seguridad de Gustavo Petro, rechazó versiones que incriminarían al presidente con presuntas conductas indebidas en su visita a Manta (Ecuador) - crédito @petrogustavo/X

El oficial retirado a cargo de la comitiva de seguridad añadió en su declaración pública que “los traslados a una modesta cabaña” en donde Petro pernoctó en Manta estuvieron, según su testimonio “fuertemente custodiados por personal de seguridad de Ecuador, quienes siempre estuvieron al tanto de los ingresos y salidas de esta”. Por lo cual desmintió que allí hubieran concurrido personajes cercanos a “Fito”.

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La respuesta del jefe de seguridad presidencial se dio tras la publicación de un reportaje de los medios Vistazo y Código Vidrio que reconstruyeron lo que habría sido el viaje reservado de Petro a Manta, en plena operación internacional para capturar a Macías, que era el líder de la banda Los Choneros. El informe periodístico apuntó a un “hermetismo inusual” y a registros de inteligencia que documentan desplazamientos discretos.

Además de controles militares estrictos y la presencia de visitantes cuya identidad no habría sido plenamente verificada. “Este es el comunicado de la jefatura de seguridad del despacho del presidente, general (r) Guatibonza, que muestra la inmensa calumnia de Noboa y de la prensa colombiana tradicional”, afirmó Petro al replicar en consecuencia comunicación emitida por el encargado de su seguridad, frente a este caso.

Gustavo Petro sobre su visita a Manta
Al compartir el pronunciamiento de su jefe de seguridad, el presidente Gustavo Petro calificó como "calumnias" los señalamientos en su contra tras informaciones sobre su visita a Manta - crédito @petrogustavo/X

Así se habría registrado la visita de Gustavo Petro a Manta

De acuerdo con el comunicado, durante su estadía, Petro recibió la visita de una persona de su confianza, quien le colaboró con la elaboración de su libro, por lo que el oficial retirado indicó que esta persona está en la capacidad de testificar si así se requiere. “Los demás ingresos fueron de su seguridad presidencial colombiana quienes en diversas oportunidades ingresaron para poder llevar los alimentos”, refirió Guatibonza.

Y agregó, en ese orden de ideas, que es falsa la versión que sugiere la presencia de personas ajenas a la seguridad. “Todo ingreso o movimiento estuvo siempre informado a los dos equipos de seguridad allí dispuestos para la seguridad del señor mandatario las 24 horas al día”, expresó el jefe de seguridad del despacho presidencial, que entregó a continuación más detalles de lo que habría sido esta visita.

En sus declaraciones, remarcó que como parte de sus funciones de custodia “personalmente me reuní con las autoridades de Manta, con quienes conversamos sobre la visita y estadía del señor presidente a la región, como gesto de bienvenida, obsequiaron un libro al mandatario”. Por ello, negó que estuvieran más personas en este lugar, como se mencionó por parte de los mencionados medios de comunicación.

“Con lo anterior, desmiento los augurios informaciones que se divulgan en medios de comunicación, que no corresponde a la realidad”, puntualizó Guatibonza en su declaración.

Gustavo Petro propone revivir la Gran Colombia desde Ecuador con una ambiciosa agenda de integración cultural, política y económica - crédito Ovidio González / Presidencia
Gustavo Petro hizo parte de la posesión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa el 24 de mayo de 2025; y posteriormente se fue a Manta - crédito Ovidio González/ Presidencia

Y es que en su informe, Vistazo reveló que la caravana de seguridad que trasladó a Petro desde el aeropuerto Eloy Alfaro hasta la urbanización Marina Blue fue monitoreada por unidades especiales de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. “Documentos de inteligencia ecuatorianos (...) establecieron un anillo de protección externo, mientras que agentes colombianos se encargaron de la seguridad interna”, publicó el medio.

Según el reportaje, “los controles incluyeron la revisión de cada vehículo y persona que ingresaba al complejo, en su mayoría autos con vidrios polarizados que dificultaban la identificación de los ocupantes”. También se documentaron “ingresos frecuentes de un Jeep Jetour modelo 2025, vehículo que fue utilizado para transportar alimentos y bebidas, conducido por un empleado de una empresa de logística de Manabí”, agregó.

Del mismo modo, se contó que durante la presencia de Petro se habrían registrado reuniones privadas y se percibieron otros detalles. “música en el interior de la residencia y la presencia eventual de mujeres que no formarían parte del equipo oficial”, detalló Vistazo en su informe, que fue compartido en Colombia no solamente por los diferentes espacios de información; también por los políticos de los partidos de oposición.

crédito Fuerzas Militares de Ecuador
Alias ‘Fito’, líder de ‘Los Choneros’, permanecía prófugo durante el periodo en que se desarrollaron los operativos en Manta en 2025 - crédito Fuerzas Militares de Ecuador

La búsqueda incesante de alias Fito, en medio de la visita de Gustavo Petro

La visita de Petro a Manta se produjo en medio de una pugna territorial entre Los Choneros y Los Lobos. “Fito” había escapado de prisión en enero de 2024 y su búsqueda movilizaba a fuerzas ecuatorianas y agencias internacionales. “Durante su fuga, buscó intermediación diplomática para garantizar una entrega segura y protección para su familia”, compartió Vistazo frente a posibles contactos con Colombia.

Según se conoció, el 25 de junio de 2025 Macías fue capturado en un búnker en Montecristi, cerca de Manta, y extraditado poco después a Estados Unidos. Informes de inteligencia regionales citados por medios locales reportaron desplazamientos de familiares de líderes criminales hacia Colombia, en medio de un recrudecimiento de la violencia en la zona, lo que alertó a las autoridades sobre el impacto de este criminal.

Cabe destacar que el presidente Noboa ha sugerido en declaraciones públicas que Petro habría sostenido reuniones con “enviados de ‘Fito’ y representantes del correísmo”, al insinuar una posible interferencia en las operaciones para capturar al líder de Los Choneros. Frente a esto, Petro negó las acusaciones y anunció el 19 de abril de 2026 acciones legales contra su homólogo, al calificar lo dicho por él como calumnia.

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