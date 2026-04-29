Día del Trabajo: estos son los puntos de concentración y los horarios de las marchas del 1 de mayo en Colombia

La movilización nacional del 1 de mayo de 2026 reúne a sindicatos y ciudadanía para apoyar las reformas sociales del Gobierno de Gustavo Petro - crédito Lina Gasca/Colprensa

La movilización nacional del 1 de mayo de 2026 en Colombia reunirá a organizaciones sociales, sindicatos y ciudadanía en una jornada que, según la convocatoria del presidente Gustavo Petro, busca respaldar reformas estructurales y consolidar el papel del denominado poder constituyente en la vida pública.

La cita prevé concentraciones masivas desde horas de la mañana en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, además de una agenda que combina reivindicaciones laborales, apoyo a iniciativas legislativas y expresiones culturales a lo largo del país.

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El mandatario colombiano, en su llamado a participar este Día Internacional del Trabajo, enfatizó: “Marchemos por el poder constituyente de la ciudadanía este 1 de mayo”, mensaje difundido en su cuenta de X.

En el programa oficial, el presidente encabezará el evento central desde Medellín, afirmando que la movilización ciudadana es fundamental para respaldar las reformas sociales impulsadas por su administración y para dar continuidad al denominado Gobierno del Cambio.

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El evento central del Día del Trabajador se desarrolla en Medellín, con la presencia confirmada del presidente Gustavo Petro y líderes sindicales - @petrogustavo/X

La jornada contempla acciones simultáneas en al menos una decena de ciudades, con horarios escalonados y rutas previamente definidas.

En Bogotá, la concentración principal comenzará a las 9:00 a. m. en el Parque Nacional, con un recorrido hacia la Plaza de Bolívar. Además, a partir de las 10:00 a. m., manifestantes ocuparán la carrera Séptima entre calles 11 y décima, lo que prevé posibles desvíos viales y afectaciones sobre rutas del sistema

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Transmilenio, como advirtió la Secretaría Distrital de Gobierno. Equipos de Diálogo Social y Derechos Humanos acompañarán la protesta para asegurar su carácter pacífico y canalizar eventuales reclamos ciudadanos.

La Secretaría Distrital de Gobierno prepara el acompañamiento con equipos de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos, con la finalidad declarada de preservar la protesta pacífica y fomentar el diálogo ciudadano.

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Las autoridades distritales recomiendan a la ciudadanía planificar sus desplazamientos ante eventuales afectaciones en la movilidad, y acudir a los canales oficiales para confirmar desvíos o modificaciones de última hora.

Los manifestantes exigen transformaciones en servicios públicos, educación y derechos campesinos como parte de la agenda liderada por el presidente Petro - crédito @MintrabajoCol/X

En Medellín, el punto de encuentro será el Parque de las Luces y la movilización tendrá salida en el Teatro Pablo Tobón Uribe, para luego confluir en la avenida San Juan a la altura de La Alpujarra desde las 9:00 a. m., y con la presencia confirmada del presidente Gustavo Petro.

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En Cali, la ciudadanía se convocará desde la Glorieta de la Estación y el sector de Puerto Rellena, ambos sitios referenciados por su histórica relevancia en las marchas laborales.

Otras ciudades ajustan sus agendas en función de la magnitud del evento. En Barranquilla, por ejemplo, la movilización iniciará a las 8:00 a. m. en la entrada del barrio El Bosque, realizando al menos cinco paradas para intervenciones de líderes sindicales.

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Cartagena programó el encuentro en el Coliseo de Combates y el recorrido se extenderá por la avenida Pedro de Heredia (Cuatro Vientos), avenida El Consulado y concluirá en el Estadio de Nuevo Bosque. En Bucaramanga, la cita es en la Plazoleta Luis Carlos Galán desde las 8:30 a. m., avanzando hacia el Parque de los Niños.

El Día del Trabajador congrega todos los años a sindicatos y trabajadores con el objetivo de reivindicar derechos históricos y presentar nuevas demandas. La edición 2026, de acuerdo con el Gobierno nacional, buscará promover una reforma a la salud que elimine intermediarios y fortalezca la red pública hospitalaria, la aprobación de una reforma pensional para garantizar el acceso a pensión a quienes cumplan los requisitos, y la instauración de un salario vital y móvil vinculado a la productividad.

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La movilización respalda reformas clave como la pensional, la reforma a la salud, el salario vital y la reforma a la justicia - crédito Lina Gasca/Colprensa

También se plantea una reforma a la justicia orientada a combatir la impunidad sin modificar la estructura actual de la Corte Constitucional.

Entre otros objetivos se encuentran modificaciones en el régimen de servicios públicos para frenar la especulación tarifaria y el reconocimiento del derecho al agua potable, una reforma política para enfrentar la corrupción —incluyendo el endurecimiento de sanciones contra dicho delito—, así como reformas a instituciones económicas para fortalecer la independencia del Banco de la República.

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El paquete incluye la priorización presupuestal a la educación preescolar y superior, y el reconocimiento de derechos sobre la tierra a campesinos, precisó Radio Nacional de Colombia.

La movilización del 1 de mayo de 2026 en Colombia se caracterizará por la adhesión de miles de manifestantes en plazas y calles centrales, articulando reclamos laborales, adhesión a reformas sociales y demandas históricas de acceso a los derechos, en una jornada que, según los organizadores y el Ejecutivo, pretende convertirse en un punto de inflexión para la agenda transformadora del país.