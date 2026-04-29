Colombia

Día del Trabajo: estos son los puntos de concentración y los horarios de las marchas del 1 de mayo en Colombia

Un grupo amplio de sindicatos, organizaciones sociales y ciudadanos participará en marchas y actos simultáneos en diferentes ciudades, con respaldo institucional y reclamos centrados en reformas sociales y nuevos derechos laborales

Guardar
La movilización nacional del 1 de mayo de 2026 reúne a sindicatos y ciudadanía para apoyar las reformas sociales del Gobierno de Gustavo Petro - crédito Lina Gasca/Colprensa
La movilización nacional del 1 de mayo de 2026 reúne a sindicatos y ciudadanía para apoyar las reformas sociales del Gobierno de Gustavo Petro - crédito Lina Gasca/Colprensa

La movilización nacional del 1 de mayo de 2026 en Colombia reunirá a organizaciones sociales, sindicatos y ciudadanía en una jornada que, según la convocatoria del presidente Gustavo Petro, busca respaldar reformas estructurales y consolidar el papel del denominado poder constituyente en la vida pública.

La cita prevé concentraciones masivas desde horas de la mañana en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, además de una agenda que combina reivindicaciones laborales, apoyo a iniciativas legislativas y expresiones culturales a lo largo del país.

PUBLICIDAD

El mandatario colombiano, en su llamado a participar este Día Internacional del Trabajo, enfatizó: “Marchemos por el poder constituyente de la ciudadanía este 1 de mayo”, mensaje difundido en su cuenta de X.

En el programa oficial, el presidente encabezará el evento central desde Medellín, afirmando que la movilización ciudadana es fundamental para respaldar las reformas sociales impulsadas por su administración y para dar continuidad al denominado Gobierno del Cambio.

PUBLICIDAD

El evento central del Día del Trabajador se desarrolla en Medellín, con la presencia confirmada del presidente Gustavo Petro y líderes sindicales - @petrogustavo/X
El evento central del Día del Trabajador se desarrolla en Medellín, con la presencia confirmada del presidente Gustavo Petro y líderes sindicales - @petrogustavo/X

La jornada contempla acciones simultáneas en al menos una decena de ciudades, con horarios escalonados y rutas previamente definidas.

En Bogotá, la concentración principal comenzará a las 9:00 a. m. en el Parque Nacional, con un recorrido hacia la Plaza de Bolívar. Además, a partir de las 10:00 a. m., manifestantes ocuparán la carrera Séptima entre calles 11 y décima, lo que prevé posibles desvíos viales y afectaciones sobre rutas del sistema

Transmilenio, como advirtió la Secretaría Distrital de Gobierno. Equipos de Diálogo Social y Derechos Humanos acompañarán la protesta para asegurar su carácter pacífico y canalizar eventuales reclamos ciudadanos.

La Secretaría Distrital de Gobierno prepara el acompañamiento con equipos de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos, con la finalidad declarada de preservar la protesta pacífica y fomentar el diálogo ciudadano.

Las autoridades distritales recomiendan a la ciudadanía planificar sus desplazamientos ante eventuales afectaciones en la movilidad, y acudir a los canales oficiales para confirmar desvíos o modificaciones de última hora.

Los manifestantes exigen transformaciones en servicios públicos, educación y derechos campesinos como parte de la agenda liderada por el presidente Petro - crédito @MintrabajoCol/X
Los manifestantes exigen transformaciones en servicios públicos, educación y derechos campesinos como parte de la agenda liderada por el presidente Petro - crédito @MintrabajoCol/X

En Medellín, el punto de encuentro será el Parque de las Luces y la movilización tendrá salida en el Teatro Pablo Tobón Uribe, para luego confluir en la avenida San Juan a la altura de La Alpujarra desde las 9:00 a. m., y con la presencia confirmada del presidente Gustavo Petro.

En Cali, la ciudadanía se convocará desde la Glorieta de la Estación y el sector de Puerto Rellena, ambos sitios referenciados por su histórica relevancia en las marchas laborales.

Otras ciudades ajustan sus agendas en función de la magnitud del evento. En Barranquilla, por ejemplo, la movilización iniciará a las 8:00 a. m. en la entrada del barrio El Bosque, realizando al menos cinco paradas para intervenciones de líderes sindicales.

Cartagena programó el encuentro en el Coliseo de Combates y el recorrido se extenderá por la avenida Pedro de Heredia (Cuatro Vientos), avenida El Consulado y concluirá en el Estadio de Nuevo Bosque. En Bucaramanga, la cita es en la Plazoleta Luis Carlos Galán desde las 8:30 a. m., avanzando hacia el Parque de los Niños.

El Día del Trabajador congrega todos los años a sindicatos y trabajadores con el objetivo de reivindicar derechos históricos y presentar nuevas demandas. La edición 2026, de acuerdo con el Gobierno nacional, buscará promover una reforma a la salud que elimine intermediarios y fortalezca la red pública hospitalaria, la aprobación de una reforma pensional para garantizar el acceso a pensión a quienes cumplan los requisitos, y la instauración de un salario vital y móvil vinculado a la productividad.

La movilización respalda reformas clave como la pensional, la reforma a la salud, el salario vital y la reforma a la justicia - crédito Lina Gasca/Colprensa
La movilización respalda reformas clave como la pensional, la reforma a la salud, el salario vital y la reforma a la justicia - crédito Lina Gasca/Colprensa

También se plantea una reforma a la justicia orientada a combatir la impunidad sin modificar la estructura actual de la Corte Constitucional.

Entre otros objetivos se encuentran modificaciones en el régimen de servicios públicos para frenar la especulación tarifaria y el reconocimiento del derecho al agua potable, una reforma política para enfrentar la corrupción —incluyendo el endurecimiento de sanciones contra dicho delito—, así como reformas a instituciones económicas para fortalecer la independencia del Banco de la República.

El paquete incluye la priorización presupuestal a la educación preescolar y superior, y el reconocimiento de derechos sobre la tierra a campesinos, precisó Radio Nacional de Colombia.

La movilización del 1 de mayo de 2026 en Colombia se caracterizará por la adhesión de miles de manifestantes en plazas y calles centrales, articulando reclamos laborales, adhesión a reformas sociales y demandas históricas de acceso a los derechos, en una jornada que, según los organizadores y el Ejecutivo, pretende convertirse en un punto de inflexión para la agenda transformadora del país.

Temas Relacionados

Marchas 1 de mayoDía del TrabajoGustavo PetroCentrales obrerasColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Platense vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 del grupo E en la Copa Libertadores

El León es último en su grupo, por lo que debe sumar las tres unidades para seguir con vida en la competencia de clubes más importante de Suramérica

Platense vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 del grupo E en la Copa Libertadores

Comenzó la audiencia contra Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por caso Ungrd

La Fiscalía General de la Nación expone el escrito de acusación por presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, mientras se define el rumbo judicial de los exministros

Comenzó la audiencia contra Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por caso Ungrd

Angélica Lozano se lanzó en contra de la Alianza Verde por adherirse a la campaña de Iván Cepeda: “Penoso y grave error”

La senadora del Partido Verde calificó de “grave error” la decisión de la colectividad de respaldar al militante del Pacto Histórico y advirtió sobre el riesgo de abrir la puerta a una reforma constitucional

Angélica Lozano se lanzó en contra de la Alianza Verde por adherirse a la campaña de Iván Cepeda: “Penoso y grave error”

Alias Calarcá será imputado por crímenes de guerra, confirmó la fiscal general Luz Adriana Camargo

El ente acusador detalló que enfrentará cargos por desaparición forzada, homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y concierto para delinquir, mientras se define su continuidad en eventuales diálogos de paz

Alias Calarcá será imputado por crímenes de guerra, confirmó la fiscal general Luz Adriana Camargo

El riesgo país de Colombia cae al mínimo de cinco años: así fue la mayor operación de recompra de deuda de la historia

El Ministerio de Hacienda informó que el índice Embi Colombia bajó a 219 puntos básicos, su nivel más bajo desde abril de 2021, después de que el país recomprara bonos externos por USD 4.560 millones en los mercados internacionales de capitales

El riesgo país de Colombia cae al mínimo de cinco años: así fue la mayor operación de recompra de deuda de la historia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

ENTRETENIMIENTO

La actriz María José Martínez reveló que fue víctima de acoso sexual: “Me pasa desde que empecé”

La actriz María José Martínez reveló que fue víctima de acoso sexual: “Me pasa desde que empecé”

El ‘influencer’ alemán Dominc Wolf lloró al hacer el juramento como ciudadano colombiano: “Amo ser de aquí”

Periodista Paola Vargas continuó con sus denuncias de abuso en contra de Ricardo Orrego en Caracol Televisión y señaló silencio de su jefa inmediata

La actriz colombiana residente en Estados Unidos Diane Guerrero relató cómo se enteró de que sus padres habían sido deportados

Comenzó la preventa de Karol G para su concierto en Bogotá: así van las filas virtuales y las reacciones en redes sociales

Deportes

Platense vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 del grupo E en la Copa Libertadores

Platense vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 del grupo E en la Copa Libertadores

Leyenda del fútbol inglés se rinde ante Luis Díaz tras su gol con el Bayern Múnich: “Así deberían ser los extremos de todo el mundo”

Luka Modric fue operado con éxito: volverá a los entrenamientos pensando en la Copa del Mundo con Croacia

Figura de la selección Portugal podría ir al Manchester United de Inglaterra: esto dice la prensa italiana

Así fue la expulsión de figura del Junior de Barranquilla en la derrota ante Sporting Cristal de Perú por Copa Libertadores