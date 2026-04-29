Colombia

“De 200 a 7 dólares”: fallo respaldó acceso a medicamento clave para pacientes con VIH en Colombia

Decisión judicial avaló la licencia obligatoria del dolutegravir y mantuvo una medida que permite ampliar acceso a tratamientos a menor costo

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Decisión judicial avaló la licencia obligatoria del dolutegravir y mantuvo una medida que permite ampliar acceso a tratamientos a menor costo | Foto: El Nuevo Dia- COLPRENSA.

“Un medicamento que se vendía en 200 dólares ahora se venderá a 7 dólares”, afirmó el presidente Gustavo Petro al destacar el impacto del fallo internacional que respalda a Colombia en el acceso a tratamientos contra el VIH.

La decisión del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina validó la licencia obligatoria del dolutegravir, un medicamento clave para el tratamiento del VIH, permitiendo que el país mantenga su estrategia para reducir costos y ampliar cobertura.

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De acuerdo con información citada por Revista Semana, el fallo resolvió una controversia jurídica que se había abierto tras la demanda presentada por farmacéuticas que cuestionaban la legalidad de la medida adoptada por el Gobierno colombiano.

“Un medicamento que se vendía en 200 dólares ahora se venderá a 7 dólares”, afirmó el presidente Gustavo Petro al destacar el impacto del fallo internacional que respalda a Colombia en el acceso a tratamientos contra el VIH - crédito Presidencia
“Un medicamento que se vendía en 200 dólares ahora se venderá a 7 dólares”, afirmó el presidente Gustavo Petro al destacar el impacto del fallo internacional que respalda a Colombia en el acceso a tratamientos contra el VIH - crédito Presidencia

El proceso judicial giraba en torno a si la licencia obligatoria vulneraba normas de propiedad industrial dentro del marco andino, especialmente en relación con la vigencia de este tipo de decisiones.

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El tribunal concluyó que Colombia no incurrió en ninguna infracción, al considerar que este tipo de mecanismos son válidos cuando existen razones de interés público, como la atención de una problemática sanitaria relevante.

La sentencia estableció que las licencias obligatorias pueden mantenerse activas mientras persistan las condiciones que justifican su aplicación, sin necesidad de un límite temporal estricto.

Este punto fue clave para el Gobierno, ya que garantiza continuidad en la estrategia de acceso a medicamentos esenciales, especialmente en un contexto donde el VIH sigue siendo un reto creciente en el país.

Las cifras reflejan esa tendencia: los casos han venido en aumento en los últimos años, lo que refuerza la necesidad de garantizar tratamientos oportunos y asequibles para la población afectada.

Uno de los principales impactos del fallo está en el costo del medicamento, que pasará de valores cercanos a 200 dólares a aproximadamente 7 dólares por unidad, según lo destacado por el presidente.

Esa reducción representa un cambio significativo en términos de sostenibilidad del sistema de salud y en la posibilidad de ampliar la cobertura para miles de pacientes.

De hecho, se estima que cerca de 50.000 personas en Colombia podrían beneficiarse directamente de esta medida, al garantizar acceso continuo al tratamiento.

Un paciente anciano está acostado en una cama de hospital con monitores y una enfermera de pie a su lado en una habitación de hospital.
Paciente con VIH/SIDA recibe atención médica en hospital - VisualesIA ScribNews

El Ministerio de Salud destacó que el fallo respalda el uso de herramientas legales para mejorar el acceso a medicamentos, en línea con la necesidad de equilibrar salud pública y regulación de propiedad intelectual.

Según la cartera, la decisión confirma que las acciones del país se ajustan al ordenamiento andino y permiten fortalecer la respuesta frente al VIH mediante tratamientos más accesibles.

El caso también pone sobre la mesa el debate sobre el uso de licencias obligatorias en sistemas de salud, una figura que permite a los Estados intervenir en el mercado farmacéutico cuando existen razones de interés público.

En este escenario, Colombia defendió que la medida buscaba garantizar acceso a un medicamento esencial frente a costos elevados que limitaban su alcance.

El tribunal reconoció ese argumento y avaló la posibilidad de adquirir versiones genéricas del fármaco, lo que abre la puerta a mantener precios reducidos durante la vigencia de la patente.

Este punto resulta determinante para el sistema de salud, ya que permite ampliar cobertura sin depender exclusivamente de medicamentos de alto costo bajo control de las farmacéuticas.

El impacto no solo es económico, sino también sanitario, al facilitar tratamientos continuos que pueden mejorar la calidad de vida de quienes viven con VIH y reducir riesgos asociados a interrupciones en la medicación.

Además, la decisión refuerza la capacidad del Estado para intervenir en situaciones donde la salud pública exige medidas excepcionales.

El Gobierno presentó el fallo como una victoria jurídica y sanitaria, al considerar que garantiza continuidad en el suministro de medicamentos y elimina barreras económicas para los pacientes.

Ese respaldo también consolida la política de acceso a tratamientos que busca reducir desigualdades en el sistema de salud colombiano.

La resolución deja un precedente sobre el equilibrio entre derechos de propiedad intelectual y necesidades de salud pública, un debate que sigue vigente en distintos países frente al acceso a medicamentos esenciales.

Mientras tanto, Colombia podrá mantener la distribución del dolutegravir a bajo costo, ampliando el alcance de la atención y garantizando continuidad en tratamientos para miles de personas.

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