Juliana Guerrero fue llamada “doctora” en posesión del rector de la Universidad Popular del Cesa y Daniel Briceño ‘estalló’: “Una vergüenza”

Daniel Briceño cuestionó el trato que recibe Juliana Guerrero y el esquema de seguridad que tiene - crédito @Danielbricen/X y Diego Cuevas

Juliana Guerrero continúa apareciendo en eventos de alto nivel, pese a que hay investigaciones en su contra por irregularidades en el recibimiento de sus títulos como contadora pública y tecnóloga de Gestión Contable y Tributaria. El periodista Jacobo Solano informó que la joven, que por poco llega a ser viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad y Equidad, estuvo en la posesión del rector de la Universidad Popular del Cesar, Guillermo Echevarría, que se llevó a cabo en Valledupar.

En el evento, Guerrero fungió como designada de la Presidencia de la República. Así quedó evidenciado en el momento en el que se hizo una verificación del cuórum: “Doctora Juliana Andrea Guerrero Jiménez, designada del presidente de la República (Gustavo Petro)”. La joven confirmó que estaba en el lugar indicando: “Presente”.

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El exconcejal de Bogotá y congresista electo Daniel Briceño, del Centro Democrático, criticó la manera como fue llamada Juliana Guerrero en el evento universitario. Cuestionó que se le haya catalogado como “doctora”, pese a que hay dudas sobre la manera como consiguió sus títulos de formación profesional.

“Dizque “Dra. Juliana Guerrero” No pudo no terminar una carrera con título falso. Definitivamente el arribismo de una camioneta blindada, unos escoltas y un poder temporal hacen que todos se arrodillen. Una vergüenza", señaló el exfuncionario.

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El exconcejal y congresista electo Daniel F. Briceño criticó el hecho de que Juliana Guerrero sea llamada "doctora" - crédito @Danielbricen/X

En una publicación anterior, el exconcejal también dejó ver su molestia por el esquema de seguridad que le fue proporcionado a Guerrero, que actualmente no tiene ningún cargo como servidora pública. De acuerdo con el periodista Jacobo Solano, la joven tendría a su disposición entre dos y tres camionetas y entre seis y nueve hombres de protección, que se encargan de protegerla en todos los sitios a donde va.

“3 carros blindados y hasta 9 escoltas para Juliana Guerrero pagados con los impuestos de los colombianos, mientras asesinan a líderes sociales, extorsionan comerciantes y atracan ciudadanos. El siniestro director de la UNP es una absoluta vergüenza para este país”, aseveró Briceño.

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El exconcejal y congresista electo Daniel F. Briceño criticó al director de la UNP, Augusto Rodríguez, por otorgar un esquema de seguridad a Juliana Guerrero - crédito @Danielbricen/X

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, informó que el esquema de seguridad asignado a la joven se aceptó luego de que la exdirectora del Departamento Administrativo de Presidencia de la República (Dapre) y actual gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, lo solicitara. La funcionaria envió la petición el 6 de marzo de 2025 y ese mismo día, Guerrero fue designada como coordinadora del Grupo de Coordinación del Gabinete del Ministerio del Interior y como secretaria Ejecutiva de Despacho del titular de la cartera, Armando Benedetti.

La investigación penal que pesa sobre Juliana Guerrero

En julio de 2025, la Fiscalía General de la Nación imputó a Juliana Guerrero Jiménez por el presunto uso de títulos universitarios falsificados de la Fundación de Educación Superior San José.

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De acuerdo con la investigación del ente acusador, Guerrero Jiménez habría empleado los diplomas irregulares para completar trámites oficiales, entre ellos la postulación y toma de posesión como viceministra de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, aportando documentación fraudulenta en el sistema Sigep de Función Pública.

La Fiscalía imputó cargos por el delito de fraude procesal a Juliana Guerrero - crédito Luisa González/Reuters

Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la universidad, certificó irregularmente que Guerrero Jiménez cumplió con los requerimientos exigidos por el Ministerio de Educación para graduarse como contadora pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria, a pesar de que la solicitante, según validadores académicos, no acreditó el plan de estudios ni presentó las pruebas Saber Pro y Saber TyT requeridas.

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El expediente precisa que, aunque los validadores técnicos de la universidad cuestionaron la solicitud de grado, Gutiérrez Martínez acreditó manualmente el cumplimiento académico, permitiendo así la emisión de los dos diplomas en favor de Guerrero Jiménez. Por estos hechos, Guerrero fue imputada con cargos por el delito de fraude procesal.