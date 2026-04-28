Colombia

Balacera en La Mesa, Cundinamarca: presunto sicario muere y deja un herido en pleno centro del municipio

Un hombre armado atacó a un ciudadano y fue neutralizado por un funcionario de la Sijin; la víctima permanece bajo atención médica mientras avanzan las investigaciones

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Una cámara de seguridad captura el momento en que un hombre se defiende de un ladrón armado que intentaba robar una motocicleta. La rápida reacción del sujeto frustra el asalto. - crédito @PasaenBogota

Durante la tarde de este lunes, 27 de abril de 2026, se registró una balacera en el municipio de La Mesa, Cundinamarca, que dejó como saldo una persona muerta y otra herida. El hecho ocurrió en pleno centro del municipio en la presencia de ciudadanos en establecimientos comerciales y vías cercanas.

Al lugar acudieron unidades de la Policía de Cundinamarca, el cuerpo de bomberos y personal de atención de emergencias. Una ambulancia trasladó al herido a un centro asistencial, donde recibe atención médica.

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Ataque armado habría sido una tentativa de homicidio

La información inicial brindada por El Tiempo indica que el caso estaría relacionado con una tentativa de homicidio contra un ciudadano que se encontraba en un establecimiento comercial.

De acuerdo con versiones recopiladas por el medio, el atacante se habría acercado por la espalda a la víctima y le habría disparado sin mediar palabra. La persona atacada resultó herida y cayó en el lugar, mientras el agresor permanecía en la escena.

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Un funcionario de la Sijín intervino y neutralizó al atacante en el lugar. - crédito @PasaenBogota/X
Un funcionario de la Sijín intervino y neutralizó al atacante en el lugar. - crédito @PasaenBogota/X

Policía confirma intercambio de disparos y reacción de la Sijin

El coronel Mauricio Herrera, comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca, confirmó que en el lugar se registró un intercambio de disparos luego de que un hombre que se movilizaba en motocicleta lesionara con arma de fuego a otra persona que se encontraba abordando un vehículo.

De acuerdo con el oficial, en la zona se encontraba un funcionario de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) adelantando labores propias del servicio, quien reaccionó de manera inmediata con su arma de dotación y neutralizó al atacante, causándole heridas que derivaron en su muerte en el lugar.

Asimismo, la Policía indicó que el presunto agresor era de nacionalidad extranjera y reiteró que la persona lesionada fue trasladada a un centro asistencial, donde se encuentra en proceso de recuperación.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar hechos que afecten la seguridad y la convivencia a través de las líneas oficiales.

Un coronel de la Policía de Cundinamarca informa sobre un intercambio de disparos en el municipio de La Mesa. Un oficial de la SIJIN reaccionó y abatió a un sujeto que había herido a otra persona con arma de fuego. El atacante, de nacionalidad extranjera, falleció en el lugar. - crédito Policía

Reacción de un funcionario de la Sijin dejó un muerto

En medio de la situación, un funcionario de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) intervino. Según versiones conocidas, el investigador reaccionó ante el ataque y se produjo un intercambio que terminó con la muerte del presunto agresor.

Un video de seguridad, que circula en redes sociales, muestra el momento en el que el funcionario se enfrenta al hombre armado y hace uso de su arma de fuego. El señalado atacante murió en el lugar.

Hasta el momento, las circunstancias precisas en las que se produjo la intervención continúan en verificación por parte de las autoridades competentes.

Identidad del fallecido y verificación de antecedentes

Semana informo que el hombre fallecido fue identificado como Jesús Evelio Pereira Méndez, de nacionalidad venezolana y de aproximadamente 30 años.

De acuerdo con fuentes del proceso, el individuo tendría antecedentes judiciales, información que es objeto de verificación dentro de la investigación en curso. Las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial definitivo sobre este punto.

Investigación a cargo de la justicia penal militar

Fuentes de la Fiscalía de Cundinamarca indicaron según El Tiempo, que la investigación fue asumida por la justicia penal militar, debido a la participación de un miembro de la fuerza pública en el procedimiento.

El objetivo es establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como determinar si la actuación del funcionario se ajustó a los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

Las autoridades han señalado que los hechos continúan en investigación y que en las próximas horas se espera información oficial que permita esclarecer lo ocurrido.

Autoridades atendieron el caso en el centro de Cundinamarca tras el intercambio de disparos. - crédito @PasaenBogota/X
Autoridades atendieron el caso en el centro de Cundinamarca tras el intercambio de disparos. - crédito @PasaenBogota/X

Estado de la persona herida

La persona que resultó herida en el ataque fue trasladada a un centro asistencial. Permanece bajo atención médica, mientras avanzan las diligencias judiciales.

Según fuentes cercanas al caso, su testimonio será clave dentro del proceso, al tratarse de la víctima directa del ataque armado.

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