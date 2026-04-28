Luis Díaz volvió a marcar en la Champions League: así fue el gol que convirtió con Bayern Múnich ante el PSG

El delantero guajiro apareció a los 69' con esta soberbia definición, que metió en la eliminatoria al conjunto alemán, que se llevó una diferencia manejable de cara al choque en el que podrá definir su clasificación a la final del torneo europeo - crédito @sportscenter/X

En partido de alto impacto, Bayern Múnich, bajo la batuta de Luis Díaz, enfrentó en la tarde del martes 28 de abril al Paris Saint Germain, por el juego de ida de la semifinal de la Uefa Champions League: un partido en el que el atacante guajiro se consagró, pues fue protagonista de primer orden del encuentro, en el que el equipo alemán se mantuvo con vida en la eliminatoria; pese a un bache que llevó a pensar en una debacle.

Aunque el resultado final no fue favorable para el conjunto “Teutón”, pues cayó por la mínima diferencia (5-4), el gol convertido por el ariete fue clave para los dirigidos por el belga Vincent Company, que quedaron con una distancia corta de remontar de cara a los 90 minutos definitivos de la llave, a disputarse el miércoles 6 de mayo (2:00 p. m. Hora Col.) en el estadio Allianz Arena; en donde ya venció a gigantes del certamen.

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Luis Díaz sigue extendiendo su racha goleadora en el principal torneo de clubes del continente europeo - crédito Sarah Meyssonnier

Así fue la jugada que consagró a Luis Díaz en su visita a París

Díaz, a los 69′ de juego, se encargó de marcar el cuarto tanto para su divisa, que llegó a estar abajo en la pizarra por 5-2, pero puso el juego 5-4, con la expectativa de darle vuelta en su casa. El crédito de Barrancas, con un espectacular dominio del balón, encaró con éxito al experimentado defensor Marquinhos, lo dejó en el suelo y, con absoluta frialdad, definió a placer para celebrar un nuevo tanto en la competición.

Y es que con un amague endiablado puso a temblar a uno de los zagueros más poderosos del planeta, que no pudo resistirse a su dribling y se convirtió en ‘presa fácil’ para el jugador, que con un potente disparo de derecha superó al guardameta ruso Matvéi Safónov, que nada pudo hacer para evitar el tanto. Antes habían anotado por su equipo el inglés Harry Kane (17′) y los franceses Michael Olisé (41′) y Dayot Upamecano (65′).

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El atacante guajiro Luis Díaz se destacó una vez más en la Champions League, al convertirle al PSG en la 'ida' de la semifinal del torneo, con lo que llegó a siete celebraciones en 11 juegos - crédito @FCBayern/X

Pese a que en primer término el tanto no fue validado por el VAR, una revisión minuciosa de su posición y la posterior convalidación del juez central Sandro Schärer le permitió celebrar en el legendario Parque de los Príncipes, ante ni más ni menos que el vigente campeón del torneo, que se ilusionaba con extender la ventaja en el cotejo. Y no solo eso: acrecentar su gran campaña en la competición, en la que viene en vena goleadora.

El guajiro ya había protagonizado a los 15′ el penal que había puesto en ventaja al equipo Bávaro, por intermedio del cobro del ‘killer’ Keane, cuando fue derribado en el área por el zaguero ecuatoriano William Pacho. A partir de entonces, el atacante empezó a abrirse camino hacia una sobresaliente actuación, que puso a soñar al actual campeón de la Bundesliga, pese a que al frente tenía a un rival de quilates.

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Así fue el penal que le cometieron al futbolista colombiano, Luis Díaz, para la victoria parcial del Bayern Múnich ante PSG - crédito @sportscenter/X

Lucho, como es llamado por sus fanáticos, le marcó dos goles al Real Madrid en los cuartos de final de la ‘Champions’, tanto en su visita al Santiago Bernabeú, en el triunfo 2-1 ante el cuadro ‘Merengue’, como en el cotejo disputado el 18 de abril en suelo muniqués, en la contundente victoria 4-2; y, con esta nueva celebración, el referente de la selección Colombia llegó a siete celebraciones en 11 compromisos.

En total, con Bayern Múnich, club al que llegó en el verano de 2025, ya acumula 26 anotaciones en 46 encuentros en todas las competiciones, siendo este -sin duda- su mejor año en el continente europeo. Una campaña que podría llevarlo a conseguir el máximo trofeo de clubes del mundo, en lo que podría representar, además, la séptima ‘orejona’ para la institución, que no la consiguen desde la temporada 2019-2020.

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