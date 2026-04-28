Colombia

Gustavo Petro se refirió a la nueva cifra de falsos positivos en Colombia, que pasó de 6.402 a 7.837, según la JEP: “El peor crimen”

Así lo reveló la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, en medio de la Audiencia de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad de los responsables de la Masacre La Resbalosa (Antioquia)

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La nueva cifra se conoció en medio de una audiencia de la JEP llevada a cabo el lunes 27 de abril de 2026 - crédito Colprensa / Lina Gasca | @gustavopetrourrego/IG | @JEP_Colombia/X
La nueva cifra se conoció en medio de una audiencia de la JEP llevada a cabo el lunes 27 de abril de 2026 - crédito Colprensa / Lina Gasca | @gustavopetrourrego/IG | @JEP_Colombia/X

El presidente colombiano Gustavo Petro reaccionó la mañana del martes 28 de abril de 2026 a la reveladora cifra que se conoció el día anterior de víctimas de los ‘falsos positivos’ (ejecuciones extrajudiciales), lunes 27 de abril, por parte de Pedro Elías Díaz Romero, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El funcionario señaló en una de sus declaraciones durante el Audiencia de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad de los responsables de la Masacre La Resbalosa, perpetrada el 21 de febrero de 2005, en jurisdicción del municipio de Apartadó, Antioquia.

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“Se eleva a 7.837 la cifra de jóvenes asesinados por la fuerza pública dirigida por el expresidente Uribe y que eran presentados como guerrilleros dados de baja”, inició el mensaje que compartió desde su cuenta de X (@petrogustavo).

El jefe de Estado se refirió a la nueva cifra de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, mal llamados 'falsos positivos', que ya no es de 6.402 sino de 7.837 víctimas, según la JEP - crédito @petrogustavo/X
El jefe de Estado se refirió a la nueva cifra de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, mal llamados 'falsos positivos', que ya no es de 6.402 sino de 7.837 víctimas, según la JEP - crédito @petrogustavo/X

El jefe de Estado calificó lo anterior como “el peor crimen contra la humanidad cometido en las Américas en este siglo”.

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JEP sobre cifras de ‘falsos positivos’: ya no son 6.402 sino 7.837 víctimas

“En el curso de las versiones de los comparecientes, se logró determinar la coordinación entre los grupos paramilitares y unidades del Ejército Nacional de la Decimoséptima Brigada y el Batallón Vélez en la región de Urabá durante los años 2004 y 2005″, destacó el comienzo de la grabación que compartió el mandatario.

El magistrado Díaz argumentó además que “el análisis sobre la georreferenciación de las unidades militares y los lugares cercanos o la ruta donde se ubicaban las bases militares, se respaldan (...) para explicar una política de facto de colaboración en esta región con el actor armado paramilitar”.

Declaraciones de Pedro Elías Díaz Romero, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) - crédito JEP Colombia

Sin embargo, el momento que llevó a la publicación del mensaje por parte del presidente colombiano quedó señalado, en palabras del funcionario de la JEP, es que “el informe también destacó las estadísticas de homicidios y desapariciones forzadas presuntamente atribuibles a la Fuerza Pública entre los años 1990 a 2016 a nivel nacional, clasificados como muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate, que corresponde a 7.837 víctimas”.

El valor se superior al ya conocido hasta el momento, 6.402 víctimas, una “cifra que es dinámica conforme avanzan los casos que se abordaron en el macrocaso tres de asesinatos, de desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por agentes del Estado”, sustentó el togado.

Dentro del mismo periodo que se detalló (1990-2016), el magistrado Díaz puntualizó que de las 7.837 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, 1.932 se registraron en Antioquia.

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