Niña de seis años encontró muerta a su madre en el noroccidente de Bogotá, salió a pedirles ayuda a los vecinos

La joven de 23 años habría sido asesinada en su propia casa, lo que fue rechazado por los vecinos del sector - crédito Sofía Toscano/Colprensa

Durante el 27 de abril de 2026 se dio a conocer el caso de una mujer de 23 años que fue hallada muerta en el barrio Villa Cindy, ubicado en la localidad de Suba, en Bogotá. La víctima, identificada como Blanca Neris de Lagos, vivía en el sector junto a su pareja y sus dos hijos menores de 6 y 3 años, de acuerdo con la denuncia de sus allegados.

Ante la gravedad del caso, las autoridades trabajan para investigar si se trató de un homicidio o un feminicidio, debido a que las primeras indagaciones apuntan a signos de violencia en el cuerpo y que la posible causa del deceso sería asfixia mecánica, aunque esta hipótesis tendrá que ser ratificada por el Instituto de Medicina Legal en los próximos días.

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El hallazgo ocurrió alrededor de las 6:00 a. m. de la madrugada del viernes 24 de abril, cuando la hija de la víctima gritó para pedir ayuda a los vecinos, que de inmediato se acercaron hasta el inmueble, se encontraron el cadáver de la joven madre y se comunicaron con las autoridades para dar a conocer la situación.

La comunidad y familiares exigen esclarecer el suceso y reforzar medidas frente al feminicidio en la ciudad - crédito Colprensa

Uno de los familiares relató detalles del caso al medio local CityTv: “Encontraron su cuerpo sin vida en el apartamento. La niña de ella, de seis años, fue quien salió a donde los vecinos a darles la noticia, como a pedir ayuda. Inmediatamente, los vecinos se acercaron y efectivamente encontraron que la mujer estaba muerta”.

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La persona entrevistada indicó que la joven compartía la vivienda con sus dos hijos y su compañero sentimental que, al parecer, se encontraba en su trabajo al momento del suceso. Además, en su relato aseguró que no solo el cadáver tenía señales de violencia, sino que la hija de la víctima también presentaba lesiones en su cuerpo.

Del mismo modo, el familiar reveló que la pareja de la joven fallecida regresó a su casa después de la jornada laboral y se encontró con el operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación: “Un forense de Medicina Legal les dijo que no lo dejaran ir porque la niña tenía signos de violencia en el cuello, en el abdomen y en otras partes de su cuerpo”.

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La denuncia hecha por uno de los allegados a la víctima preocupó a la comunidad, pues se estima que la menor también habría sufrido de violencia intrafamiliar, por lo que el sujeto es sospechoso de atacar tanto a su pareja como a sus hijos.

Los niños también habrían sido golpeados por en el hogar, lo que desató todas una investigación - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Por ahora, las pesquisas avanzan bajo la dirección del CTI, que asumió el caso y se encuentra recolectando pruebas y testimonios en el lugar de los hechos. La Policía explicó que los agentes respondieron a una llamada de emergencia a través de la línea 123, dirigiéndose a un domicilio donde hallaron el cadáver de una mujer.

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A la espera del informe definitivo de Medicina Legal, la familia de la joven exige justicia y reclama celeridad en el esclarecimiento del caso. Además, sus allegados confirmaron que el cuerpo de Blanca Neris de Lagos será trasladado a Valledupar, su ciudad de origen, donde se realizarán las exequias.

El caso de la joven tiene en alerta a la Policía que reiteró que la posible responsabilidad penal del compañero sentimental se determinará después de que se realicen los peritajes en curso y reiteró la importancia de las pruebas recopiladas por el CTI para la tipificación del delito.

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La pareja de la víctima fue detenida por las autoridades mientras avanza la investigación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cabe mencionar que en 2026 se han reportado 344 homicidios en Bogotá, una cifra que representa una reducción del 5% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, hasta el momento, las autoridades han efectuado más de 70 capturas relacionadas con este delito.

Por otro lado, la Policía confirmó que se han registrado 5 feminicidios comprobados en la capital desde enero.

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